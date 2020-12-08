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8 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Kuveyt seçimleri

Muhammet ÖRTLEK
08 Aralık 2020, Salı
Kuveyt’te, 6 Kasım 2019’da Parlamento’nun (Nuvvab) çevresinde yolsuzluk, eğitim, sağlık vb. alanlardaki rahatsızlıklardan dolayı toplumsal kesimlerin protestoları izlenmişti.

Göstericiler birde yolsuzlukları, yetersiz kamu hizmetlerini vatandaşlık verilmeyen yerli Bidoun halkının taleplerini dile getirmişlerdi. Parlamento binası önündeki protestocular “istifa, ‘That’s Enough’ –Artık Yeter- hastag’i” sloganlarıyla hükümetin istifasını sağlamıştı. Görevden çekilen hükümetin yerine, yeni atamalar yapılmıştı.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü de (UŞÖ), protestocuların gündemini teyit eder nitelikteydi. Çünkü UŞÖ tarafından yayınlanan 2018 Yılı Yolsuzluk Algılama Endeksi’nde, Kuveyt 78. sırada. Başka bir ifadeyle Kuveyt, petrol zengini Körfez ülkeleri arasındaki en kötü yolsuzluk performansına sahip (Yeni Asya, Kuveyt’te Toplumsal Protestolar, 19.11.2019).

Kuveyt Emiri Sabah El-Ahmed El- Cabir Es-Sabah’ın 29 Eylül 2020’de 91 yaşında vefat haberi ajanslara düştü. Yerine, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah, Emirlik görevine getirildi. Kuveyt’te, yukarıda zikredilen sorunlar ve Emir’in vefatının ardından Parlamento seçimlerine gidildi.

Ayrıca seçimlerin yapılmasında siyasî, ekonomik, sosyal, dinî/mezhebîl, etnik ve ideolojik problemlerin etkili olduğu biliniyor. Kuveyt’te işleyen bir Parlamento sistemi olsa da, ülkede siyasî parti kurulması yasak. Dolayısıyla seçim sistemi “tek oy tek aday” temelinde çalışmasıyla mezhepçilik ve kabileciliğin güçlenmesine yol açıyor. Önceki seçimler mezhep, kabile ve İslâmî gruplar arasındaki mücadeleye sahne olmuştu. Son yapılan seçimlerde de aynı manzara söz konusu.

Kuveyt’in nüfusu 1 milyon 365 bin 171 kişi. Bununla birlikte ülkede, yurtdışından gelip çalışanların sayısı ise 3 milyon 99 bin 350 kişi. Bir başka deyişle ülkede, Kuveytli olmayanların oranı, Kuveytli’lerden daha fazla. Ülkede, 567 bin 694 kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçimler ise normal şartlarda 4 yılda bir yapılıyor. Önceki seçim 26 Kasım 2016’da yapılırken, son seçim de geçtiğimiz 06 Aralık 2020 Pazar günü gerçekleştirildi.

50 Sandalyeli Kuveyt Parlamentosu için, 29 Kadın olmak üzere toplam 326 aday seçimlerde yarıştı. Farklı 5 seçim bölgesine bölünerek yapılan seçimlere, Korona salgınına rağmen katılım yüzde 68. Önceki Parlamento’da 1 kadın temsilci bulunurken, son seçimlerde kadın adaylardan hiçbiri seçimleri kazanamadı. Yeni Parlamento erkek egemen bir yapıya sahip oldu. Seçilenlerin 24’ü Sünnî, 5’i Şiî ve kabile mensuplarından meydana geliyor. Seçilen Şiîler’den Adnan Syed Abdul Samad Ahmed Sayed Zahid, Ulusal İslâm İttifakı üyesidir. Sünniler’den 2’si Usame Issa Majid Saleh Al-Shaheen, Hamad Muhammed Jassim Muhammed El-Matar ve kabile temsilcilerinden Abdülaziz Tarık Hammoud Abdülaziz Al-Saqabi de İslâmî Meşrîtiyet Hareketi’ndendir. Yine Sünnîler’den 2’si Usame Ahmed Habib Al-Munaver ve Badr Al-Dahome ise Milletin Sabitleri Meclisi Grubu’na mensuplar. Bununla birlikte Parlamento’ya seçilen diğerleri de Al-Davasir, Al-Rashayida, Al-Shamr, Al-Zafir, Al-Eutban, Al-Eijman, Al-Eunza, Al-Eavazim ve Al-Mataran kabilesindendirler. Şammar, Ben-i Ghanem ve Havajir kabileleri de seçimin kaybedenlerinden oldu. Bu durum bir sonraki seçimlerde, daha sert rekabetin olacağının sinyalini veriyor.

Siyasî partilerin mevcut olmadığı ve siyasi akımlara sınırlı ölçüde hareket alanı verilen Kuveyt’te, Kuveyt Ulusal Bütünlük Derneği’nin seçimlerin yüksek derecede şeffaflığa sahip olduğunu bildirmesi ise, ironi şeklinde değerlendiriliyor.

Seçim sonuçlarına göre, Parlamento’daki temsilcilerin yüzde 40 değişmiş ve yerlerine yeni isimler gelmiştir. Seçmenlerin yüzde 68 gibi yüksek bir oranda seçimlere katılması, ülkedeki değişim taleplerine işarettir. Yeni Parlamento’dan ülkedeki sosyo-ekonomik sorunlara çözüm üretmesi beklentiler arasında. Bunun için de hem muhaliflerin kendi aralarında birlikte hareket etme hem de Emir ailesinin de muhaliflerle işbirliğine gitmesi kaçınılmazdır.

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