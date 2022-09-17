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17 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Macaristan’ın ikircikliliği

Muhammet ÖRTLEK
17 Eylül 2022, Cumartesi
AB içerisinde bir süredir Macaristan’ın ikircikli tutumu söz konusu. Macaristan, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınasa da Rusya’yla ilişkilerine önem veriyor.

AB üyeleri, Ukrayna’ya silah ve askerî teçhizat sağlarken, Rusya enerji ürünlerine bağımlılıklarını “RePoweEu” stratejisiyle 2030’a kadar azaltmayı hedefliyorlar. Ancak Macaristan Başbakanı Viktor Orbán hükümetinden Ukrayna’ya her hangi bir askerî yardım yapılmadı. Ayrıca Macaristan’ın 31 Ağustos 2022’de Rusya’yla yeni bir doğalgaz anlaşması imzaladığı, Macaristan Devlet Bakanı Zoltan Kovacs tarafından açıklandı. AB’den farklı politika izlemesinin nedeni, Macaristan’ın yüzde 80 oranla Rusya enerjisine bağımlı olması gösteriliyor. Orbán’ın 30 Ağustos’ta vefat eden eski SSCB Başkanı Mihail Gorbachev’in cenaze törenine katılması da Rusya’yla ilişkilerin sürdürüldüğüne işarettir.

AB’nin üyeliğine rağmen Macaristan’ın bazen birlikten farklı davranmasının altında, Macar kamuoyundan Orbán’a olan destek yatıyor. Macaristan gazetesi Hungary Today’in 21 Nisan tarihli nüshasında Ipsos Araştırma firmasının yayınladığı anket sonuçlarına göre “Macarlar’ın yüzde 90’ını Ukrayna’daki savaşa destek vb. müdahillikten kaçınılmasını istiyor”. Dolayısıyla Macaristan’ın ikircikli duruşunun nedenlerinden biri kamuoyunun görüşünü yansıttığı iç siyasi etkendir. Diğer neden de ülkenin Rusya, Ukrayna ve AB ile yürüttüğü karmaşık ilişkiler bütünüdür.

Bazı çevreler Macaristan’ın Rusya’ya yakın durduğunu belirtse de, SSCB’nin 1956’daki Macar Ayaklanmasını sert biçimde bastırdığı hâlen hafızalardadır. Rusya’yla ideolojik bağlılıktaki Slav toplulukların Slovakya, Sırbistan ve Çekya’daki milliyetçi akımları Ukrayna’nın Batı taraftarlığı eleştiriyorlar. Ancak Macaristan’da Slavlar’ın etkisi oldukça az. Ayrıca Macarlar da Slav değil.

Diğer taraftan tartışmalı bölge Transcarpathia da Macaristan ve Ukrayna arasında sorun teşkil ediyor. I. Dünya Savaşı ardından imzalanan ve Viyana Tahkimi sürecinde biri 2 Kasım 1938 diğeri 30 Ağustos 1940’da yapılan anlaşmalarla Transcarpathia bölgesi Macaristan, Çekoslovakya ve Romanya arasında bölündü. Böylece tartışmalı Transcarpathia çok etnikli, kültürlü, lisanlı özelliklere sahip. Birde bölge Macaristan ve Ukrayna arasında rekabet alanı. Macaristan hakkında 2018’de Transcarpathia’daki yerleşiklere yasadışı Macar pasaportu verildiği iddiasının ardından, Bükreş yönetimi 2019’da bölgedeki seçimlerin sonucunu etkilemekle suçlanmıştı. Transcarpathia’daki gelişmeler, Bükreş’in, Ukrayna’nın NATO üyelik müzakerelerini defalarca engellemesinin nedenlerinden.

Tarihî süreçte Rusya’nın Balkanlar’daki etkisi, kazanılan-kaybedilen topraklar hakkında rekabetçi ve milliyetçi hissiyat hâlen var. Macaristan’ın Rusya ve Ukrayna hakkında olumsuz görüşleri olması da kuvvetle muhtemeldir. 

Ayrıca Orbán’ın 24 Temmuz’daki konuşmasında “Macaristan’ı küresel durgunlukta yerel bir istisna hâline getirmeyi hedeflediği”ni ve “hem Doğu’dan hem de Batı’dan yatırım çekme gayretinde transit ekonomi modelini uygulamaya çalıştığını” belirtiyor. Orbán’ın ekonomik modeli “Alman-Rus enerji işbirliğiyle Doğu Avrupa’nın enerji-askerî güvenliğini sağlayacağı” iddiasında. Böylece “ABD’nin bölgedeki etkisi azalacak”. Ancak bunun nasıl, ne zaman gerçekleştirileceğini söylemek oldukça güç.

Macaristan’ın iç etkenler, enerji bağımlılığı, Transcarpathia vd. dolayı, bazen AB ile görüş ayrılığına düştüğü ihtimal dahilindedir.

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