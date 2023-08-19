Nijer ve bölgedeki istikrarsızlık

Nijer’de Abdurrahim Tchiani liderliğinde 26 Temmuz’da gerçekleştirilen darbeyle Devlet Başkanı Muhammed Bazoum iktidardan uzaklaştırıldı.

Bazoum’u önemli kılan ise, Fransa’dan 1960’da bağımsızlığını alan Nijer’de 2021’deki ilk sivil sayılabilecek seçimlerle devlet başkanlığına gelmesiydi. Dolayısıyla ECOWAS’ın (Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu) Nijer’e yönelik müdahaleyi düşündüğü ve diplomatik çabalarla desteklediği bir süreç izlemesi buna dayandırılıyor.

Elbette Nijer’deki hassasiyet sadece darbe, Fransa’nın itibarının düşüşü ve Rusya’nın etkinliğini arttırmasından ibaret değil. Bununla birlikte Niamey yönetimi 2010 yılından beri Nijerya’dan Nijer’e geçen Boko Haram terör örgütü tarafından sözde Cihatcı saldırılara da maruz kalıyor. Bunun son örneği 15 Ağustos’ta yüz kişilik terör örgütü mensubunun, Nijer ordusundan bir grubu Tillaberi civarından pusuya düşürmesidir.

Nijer, Nijerya ve Burkina Faso arasında “üç sınır” diye adlandırılan bölgenin İslam Devleti (İD/IŞİD/DAİŞ/DEAŞ) ve El-Kaide gibi örgütlerin terörist faaliyetlerine sahne oluyor.

Sahel ülkelerinin 2010’dan itibaren, terörle mücadele siyasetleri olumlu sonuç vermedi. Bölgede terörist olayların azalması beklenirken, aksine daha da yükseldi. Büyük Sahra’daki Nasrat Al-İslam ve İD gibi terör gruplarının etki alanı, kuzey ve orta Mali’den Burkina Faso ve Nijer sınırlarına kadar genişlediği görüldü. Ayrıca terör gruplarının etkileri Benin ve Fildişi Sahili gibi Batı Afrika’ya da yansıdığı kaydediliyor. Birde terör unsuru Boko Haram’ın, kuzeydoğu Nijerya’dan Çad Gölü’ne; yani Nijer, Nijerya, Çad ve Kamerun istikametinde genişleyen faaliyetleri de izlenmişti.

Sahel ülkeleri, terörle mücadelede için yabancı askerî unsurları kabul etmişti. Bunlar en başında 2017’de G5-Sahel (Moritanya, Mali, Çad, Burkina Faso, Nijer) Kuvveti’nin kurulması geliyor. Fakat tüm bu girişimler terörün yayılmasını engelleyemedi. Buna neden olarak “uzun süren operasyonların kuvvetleri yıprattığı” şeklinde belirtilse de, bölgedeki siyasî, sosyal, ekonomik, etnik, dışarıdan yönlendirmeler vd. göz ardı edilemeyecek gerçeklerdendir.

Afrika Sahel Bölgesi’ndeki ülkelerin etnik, kimlik, siyasi, ekonomik vb. kaynaklı geçmiş krizleri sahip bölgenin siyasî ve toplumsal kırılganlığı öne çıkıyor. Kırılgan yapıdaki bölgede terör örgütlerinin kendilerine alan bulmaları da kolaylaşıyor.

İstikrarsızlık içindeki bölgeye ve Nijer’e yanlızca Fransa’nın değil, aynı zamanda uranyum madenciliği arayışındaki Rusya ve Çin’in de ilgisi artıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 2019’da “Sahel Bölgesi’nin enerji kaynaklarının, Ortadoğu’dan daha önemli olduğu”nu söylemişti. Böylece ABD de, Sahel’in öneminin farkında. Elbette terör örgütlerinin varlığı, yabancı devletlerin bölgeye müdahalesine zemin hazırlayan nedenler arasında.

Aslında Nijer’de ve diğer bölge ülkelerinde Fransa’ya karşı tepkinin nedenlerinden biri, Paris’in gereken desteği vermeyerek G5-Sahel Kuvveti’nin başarısız olmasıdır. Nijer’deki darbenin getirdiği istikrarsızlıktan yararlanan terörist grubun 15 Ağustos’taki eylemi, ordu tarafından atanan sivil Başbakan Ali Mahaman Lamine Zeine’in aynı gün ECOWAS üyesi olmayan Çad’ı ziyaret etmesinin sebebidir.

Nijer’de ve bölgedeki istikrarsızlık, güç boşluğunu doldurmak isteyen terör gruplarının ve Rusya’nın paralı asker grubu Wagner’in varlığını derinleştiriyor.

Nijer ve Sahel’de darbeye karşı siyasi reformlar, ekonomik kalkınma, etnik grupların barıştırılması, hukuk, demokrasi, insan hakları, hürriyetler vb. tüm önlemlerin alınması kaçınılmazdır.