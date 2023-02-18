Rusya da Ortadoğu ve Afrika’da etkinlik arayışında

Çin’in son yıllarda Ortadoğu’daki ilişkileri ve etkinliğini arttırdığını 14 Şubat 2023 tarihli yazımda sizlere arz etmiştim.

Çin’in askerî üssü sayesinde Akdeniz, Süveyş Kanalı, Kızıldeniz, Mendep Boğazı, Aden Körfezi ve Hint Okyanusu güzergâhındaki varlığına ek olarak Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda da etkinlik arayışında olduğunu belirtmiştim. Çin’in tüm bunları “önce sivil, sonra askerî” stratejisi kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman’la yaptığı enerji ve petrol anlaşmalarıyla yürüttüğü muhtemeldir.

Suriye ve Libya’da askerî unsurları bulunan Rusya’nın bir müddettir Sudan üzerinden Kızıldeniz’de üs anlaşması arayışının sürdüğü uluslararası kulislerin gündemde. Geçtiğimiz 11 Şubat’ta Sudan hükümetinin Rusya’nın Kızıldeniz kıyısında bir donanma üssü inşa etme anlaşmasını değerlendirdiği basına yansıdı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce Sudan’da sivil hükümetin ve Parlamento’nun kurulması beklentiler arasında. Hatta Rusya’nın Sudan’ın silah ve askerî teçhizat taleplerini karşıladığı bildiriliyor. Böylece “anlaşmanın askerî açıdan tamamlandığı” aktarılırken, yetkili isimlerin açıklanmayarak iç müzakerelere geçileceğine ihtimal veriliyor.

Diğer taraftan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 9 Şubat’ta “anlaşmanın hâlen henüz oluşturulmamış yasama organınca onaylanması gerektiğine” işaret ediyor. Çünkü Sudan’da eski devlet başkanı Ömer El-Beşir’in Nisan 2019’da iktidardan uzaklaştırılmasından bu yana, Parlamento toplanmıyor. Çin’in “önce sivil, sonra askerî” stratejisi gibi, Rusya’nın da “dünyanın muhtelif yerlerinde düzenli donanma varlığını sağlama” girişimi mevcut. Rusya’nın Sudan ile üs anlaşması çabaları Aralık 2021’den beri devam ediyor. Rusya’nın anlaşmayla, Sudan’ın stratejik Port-Sudan Limanı’nda 300 Rus asker ve 4 adet donanma gemisi bulundurmayı amaçladığı tahmin ediliyor. Muhtemel üssün kurulmasıyla Rusya Akdeniz, Süveyş Kanalı, Kızıldeniz, Mendep Boğazı, Aden Körfezi ve Hint Okyanusu güzergâhındaki varlığına arttıracaktır.

Rusya’nın anlaşma karşılığında, Sudan’ın silah ve askerî teçhizat ihtiyacına cevap vereceğinden bahsediliyor. Anlaşmanın taraflardan birinin itiraz etmemesi halinde 10’ar yıllık sürelerle uzatılacak şekilde toplamda 25 yıl yürürlükte kalması planlanıyor. Birde Sudan Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Osman El-Hüseyin’in bir TV kanalına “Hartum yönetiminin anlaşmayı inceleyeceğini” beyan etmişti. Ayrıca Sudan ordusunun ikinci ismi, Hemetti lakaplı ve Hızlı Destek Güçleri’nin komutanı General Muhammed Hamdan Dagalo’nun da anlaşma hakkında Şubat 2022’de Moskova’da üst düzey yetkililerle görüşmeler yapması da, Hartum’un anlaşmaya verdiği önemi gösteriyor. Aynı zamanda Dagalo’nun “Rusya herhangi bir ülkede üs açmak istiyorsa, bu bizim çıkarlarımıza uygunsa ve ulusal güvenliğimizi tehdit etmiyorsa Rus olsun olmasın kimseyle anlaşmakta bir sorunumuz yok” açıklamasının da Sudan’ın anlaşmaya sıcak baktığının delili niteliğinde.

Port-Sudan Limanı’nda kuracağı üssün Rusya’ya, Afrika’nın iç bölgelerine yönelik takip edeceği politika/stratejilerinde avantaj sağlayacağı düşünülüyor. Sudan’da sivil hükümet ve Parlamento’nun nasıl kurulacağı belirsizliğini korurken, bölgede Çin ve Rusya’nın müttefik, varlık, etkinlik ve güç mücadelesi içerisine girdikleri de kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla büyük güçlerin bölgede varlıklarını arttırmaları, ilerleyen zamanda birbirlerine de tehdit oluşturup çatışma riskini yükseltmeleri ihtimallerdendir.