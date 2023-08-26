Rusya’da Prigozhin’in ölümü, Wagner’in geleceği

Rusya menşeli, Wagner’in paralı askerlerinin Suriye, Sudan, Libya, Ukrayna, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde operasyonlara katıldıkları biliniyor. Ayrıca Wagner’in Latin Amerika’da da faaliyetlerinden bahsediliyor. Hatta 50 binden fazla savaşçısı olduğu ileri sürülüyor. Wagner’in sahibi Rus oligarklardan yani işadamı Yevgeny Prigozhin.

Prigozhin, Ukrayna’daki çatışmalar hakkında Rusya’yı eleştirmiş ve suçlamıştı. Ardından 24 Haziran 2023’te Prigozhin’in öncülüğündeki Wagner birlikleri, Rostov şehrinde kontrolü ele geçirerek Moskova’ya meydan okudu. Birçok analist Prigozhin’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e darbe yapacağını yorumlarken, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’nun arabulucuğu sayesinde Prigozhin, 25 bin kişilik birlikleriyle Moskova’ya ilerlemesini sonlandırmıştı. 24 Haziran isyanı ise, muhtemelen Wagner’in artık Moskova’nın kontrol edemeyeceği bir güç haline geldiğinin işaretiydi. Bundan sonra Prigozhin’e ne olacak? sorusu tartışılırken, Prigozhin/Wagner’in 26 Temmuz’da Nijer’deki darbeyi destekleyen konumda görüntülenmesi, Moskova’nın hâlen Wagner’i kullandığının delili. Birde göstericilerin Rusya bayrakları taşımaları, Wagner’in Nijer’deki darbecileri desteklediği iddialarını güçlendirdi. Wagner’in Nijer’deki faaliyetleri bir kenara, Putin’in 24 Haziran Wagner isyanı sonrasında TV’lerden “ihaneti asla affetmeyeceğini” söylemesi manidardı. Rusya’da 23 Ağustos’taki uçak kazasında aralarında Prigozhin’in de bulunduğu 10 kişinin öldüğü haberleri, Putin’in “ihaneti asla affetmediği”nin neticesi olarak değerlendiriliyor. Diğer taraftan 2019’da da öldüğü açıklanan Prigozhin’in bu şekilde hedef şaşırttığı değerlendirilmişti. Yine son uçak kazasıyla da Prigozhin’in hedef şaşırtma taktiğini izlediğini iddia edenler mevcut. Ancak şimdilik buna pek ihtimal verilmiyor. Bununla birlikte Prigozhin’in de öldüğü kabul edilen uçak kazasıyla, Putin’in esrarengiz ölümlere maruz kalan düşmanlarının listesine eklendiği muhtemeldir. Bunlar muhalefet liderlerinden Alexei Navalny’nin zehirlenip 19 yıl hapse mahkum edilmesidir. Asıl hedefin Alexander Dugin olmasına rağmen, kızı Darya Dugin’in 20 Ağustos 2022’de babasından ödünç aldığı araca daha önce yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla öldürülmesi. İki tarafa çalışan eski bir Rus ajanı olduğu ileri sürülen Sergei Skripal’ın Mart 2018’de İngiltere’nin Salisbury şehrinde zehirlenmesi. Eski KGB ajanı Alexander Litvinenko’nun 2006’da Londra’daki Millenium Hotel’de zehirlenerek öldürülmesi. Ukraynalı muhalefet lideri Viktor Yuşçenko’nun 2004’te Batı yanlısı listeyle girdiği seçimlerde zehirlenmesi. İnsan hakları ihlallerini haberleştiren gazeteci Anna Politkovskaya’nın 7 Ekim 2006’da Moskova’daki evinin önünde öldürülmesi. İsviçre’nin Rus kara para aklama planına ilişkin soruşturmasına yardım eden Alexander Perepilichny 2009’da İngiltere’ye sığınmış ve zehirlenerek ölmüştü. En son Prigozhin’in uçağının düş(ürül)mesi. Şimdi, Prigozhin’den sonra Wagner’in geleceği tartışılıyor. Şimdiden Wagner’in birkaç parçaya bölünüp, farklı amaçlarla ve Moskova’nın direktifleri haricinde hareket edeceğini söylemek zor. Çünkü Moskova’nın “de facto” bir yapı gibi kullandığı 50 bin kişilik ve zırhlı araçlara sahip Wagner’i lidersiz bırakması pek mümkün görünmüyor. Ancak Putin’in, Prigozhin taraftarlarını dışlayıp Wagner’i tamamen kendi eksenine yaklaştıracağı kuvvetle muhtemeldir.



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