"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Rusya’da Prigozhin’in ölümü, Wagner’in geleceği

Muhammet ÖRTLEK
26 Ağustos 2023, Cumartesi
Rusya menşeli, Wagner’in paralı askerlerinin Suriye, Sudan, Libya, Ukrayna, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde operasyonlara katıldıkları biliniyor. Ayrıca Wagner’in Latin Amerika’da da faaliyetlerinden bahsediliyor. Hatta 50 binden fazla savaşçısı olduğu ileri sürülüyor. Wagner’in sahibi Rus oligarklardan yani işadamı Yevgeny Prigozhin.

Prigozhin, Ukrayna’daki çatışmalar hakkında Rusya’yı eleştirmiş ve suçlamıştı. Ardından 24 Haziran 2023’te Prigozhin’in öncülüğündeki Wagner birlikleri, Rostov şehrinde kontrolü ele geçirerek Moskova’ya meydan okudu. Birçok analist Prigozhin’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e darbe yapacağını yorumlarken, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’nun arabulucuğu sayesinde Prigozhin, 25 bin kişilik birlikleriyle Moskova’ya ilerlemesini sonlandırmıştı. 24 Haziran isyanı ise, muhtemelen Wagner’in artık Moskova’nın kontrol edemeyeceği bir güç haline geldiğinin işaretiydi.

Bundan sonra Prigozhin’e ne olacak? sorusu tartışılırken, Prigozhin/Wagner’in 26 Temmuz’da Nijer’deki darbeyi destekleyen konumda görüntülenmesi, Moskova’nın hâlen Wagner’i kullandığının delili. Birde göstericilerin Rusya bayrakları taşımaları, Wagner’in Nijer’deki darbecileri desteklediği iddialarını güçlendirdi. 

Wagner’in Nijer’deki faaliyetleri bir kenara, Putin’in 24 Haziran Wagner isyanı sonrasında TV’lerden “ihaneti asla affetmeyeceğini” söylemesi manidardı. Rusya’da 23 Ağustos’taki uçak kazasında aralarında Prigozhin’in de bulunduğu 10 kişinin öldüğü haberleri, Putin’in “ihaneti asla affetmediği”nin neticesi olarak değerlendiriliyor.

Diğer taraftan 2019’da da öldüğü açıklanan Prigozhin’in bu şekilde hedef şaşırttığı değerlendirilmişti. Yine son uçak kazasıyla da Prigozhin’in hedef şaşırtma taktiğini izlediğini iddia edenler mevcut. Ancak şimdilik buna pek ihtimal verilmiyor.  

Bununla birlikte Prigozhin’in de öldüğü kabul edilen uçak kazasıyla, Putin’in esrarengiz ölümlere maruz kalan düşmanlarının listesine eklendiği muhtemeldir. Bunlar muhalefet liderlerinden Alexei Navalny’nin zehirlenip 19 yıl hapse mahkum edilmesidir. 

Asıl hedefin Alexander Dugin olmasına rağmen, kızı Darya Dugin’in 20 Ağustos 2022’de babasından ödünç aldığı araca daha önce yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla öldürülmesi.

İki tarafa çalışan eski bir Rus ajanı olduğu ileri sürülen Sergei Skripal’ın Mart 2018’de İngiltere’nin Salisbury şehrinde zehirlenmesi. 

Eski KGB ajanı Alexander Litvinenko’nun 2006’da Londra’daki Millenium Hotel’de zehirlenerek öldürülmesi.

Ukraynalı muhalefet lideri Viktor Yuşçenko’nun 2004’te Batı yanlısı listeyle girdiği seçimlerde zehirlenmesi.

İnsan hakları ihlallerini haberleştiren gazeteci Anna Politkovskaya’nın 7 Ekim 2006’da Moskova’daki evinin önünde öldürülmesi.

İsviçre’nin Rus kara para aklama planına ilişkin soruşturmasına yardım eden Alexander Perepilichny 2009’da İngiltere’ye sığınmış ve zehirlenerek ölmüştü.

En son Prigozhin’in uçağının düş(ürül)mesi. Şimdi, Prigozhin’den sonra Wagner’in geleceği tartışılıyor. Şimdiden Wagner’in birkaç parçaya bölünüp, farklı amaçlarla ve Moskova’nın direktifleri haricinde hareket edeceğini söylemek zor. Çünkü Moskova’nın “de facto” bir yapı gibi kullandığı 50 bin kişilik ve zırhlı araçlara sahip Wagner’i lidersiz bırakması pek mümkün görünmüyor. Ancak Putin’in, Prigozhin taraftarlarını dışlayıp Wagner’i tamamen kendi eksenine yaklaştıracağı kuvvetle muhtemeldir.

Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Myanmar ordusu yargılanmalı

    Muayene ücretlerine yüzde 50 zam geldi

    Okul servislerinde kısa mesafe 10 bin lira

    Ekran çocuklara zararlı

    Danimarka Maslahatgüzarı 6. kez Dışişleri'ne çağrıldı

    Avrupa Birliği, Ben-Gvir’in ırkçı sözlerini "şiddetle" kınadı

    Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliyesi 30-40 yıl sürebilir

    Rize'de 8 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

    KPSS sonuçları açıklandı

    Keyfî yasak yine AYM’den döndü

    Gıda fiyatları iki katını geçti

    Düştü mü, düşürüldü mü?

    Bu çocuklar nasıl okuyacak?

    Okul masrafları yüzde 100 zamlandı

    Filistin, basına yansıyan 'işgal' planını kınadı

    Müslüman olan Güney Afrikalı rahip: İslam ailesinin bir üyesi olmaktan büyük şeref duyuyorum

    Çanakkale - Biga'da ağaçlık alanda yangın çıktı

    Beşiktaş, Dinamo Kiev'le karşılaşacak

    Ukrayna Kırım’da hata yaptı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Aceleye ne gerek vardı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Polat ve Nutku’yu yad ederken
    Ali FERŞADOĞLU

    “Benim şeyhim müceddiddir!”
    Cevher İLHAN

    “Hani nas var’dı!?”
    Sebahattin YAŞAR

    Hacdan sonra (H.S.)
    Mehmet ÇETİN

    Bir tefekkür çalışması
    Risale-i Nur'dan

    Lisan-ı halin ile de Kur’ân’ı oku!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali Ünal

    “Bilinmez” olarak yaşamak ve ölmek…
    H. Muharrem OKUR

    Risale-i Nurlar ile Tedavi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.