Rusya gazı kesti

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürecinde beklenen oldu. Nihayetinde Rusya 2 Eylül’de Almanya’ya ulaşan Kuzey Akım Doğalgaz Boru Hattı’nı arıza nedeniyle süresiz kapattığını duyurdu.

Elbette bu gelişme, Rusya’nın, AB yaptırımlarına önemli bir cevaptır. Birde Rusya’nın böyle bir karar vermesi beklenmekteydi. Ancak Rusya’nın ilgili kararını, aynı gün G7 ülkelerinin Maliye Bakanları’nın sanal toplantısında “Rus enerji ürünlerinin piyasa fiyatlarının altında satılmasını sağlayacak tasarının kabulü” ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Rus gazı için “Avrupa düzeyinde bir gaz tavan fiyatı önerilebilir” sözlerinin ardından vermesi, Batı’ya karşı ekonomik misilleme niteliğinde.

Bir süredir Avrupa ülkeleri, enflasyonu arttıran enerji kriziyle mücadele ediyor. AB 2030’a kadar çevre dostu yeşil enerjiye geçerek, Rusya’dan bağımsızlaşacağını belirtmişti. Fakat gelinen noktada bunun çok da kolay olmadığı görülüyor.

Ukrayna’daki savaşında etkisiyle Rusya enerji fiyatlarındaki rekor artıştan yararlanmaktadır. Her ne kadar G7 toplantısının ve von der Leyen’in beyanatları, istikrarsızlaşan küresel enerji piyasalarını düzenleme girişimi gibi görünse de, Rusya’nın misillemesine nasıl bir karşılık verileceği hususu netlik kazanmış değil. Rusya’nın ise, Boru Hattı’ndan gaz arzını durdurarak Avrupa ekonomisine daha fazla zarar verdiği kesin.

Rusya, G7 şirketlerine petrol satışını durduracağı hakkında uyararak, Rus petrol şirketi Gazprom’da 3 Eylül’de Almanya’ya giden Boru Hattı’nı yeniden faaliyete geçirmeyeceğini açıklamıştı. Zaten son birkaç haftadır Boru Hattı yüzde 20 kapasiteyle çalışmaktaydı.

Rusya fosil yakıtları, AB’nin ithalatının yüzde 40’ını oluşturuyor. AB, Rusya doğalgazının alımını yasaklamaktan vazgeçse de, Rusya’ya bağımlılığı en aza indirme politikasını benimsemişti. Böylece AB’nin Rusya’dan enerji ithalatı geçen yıla göre yüzde 68’e düştü. Diğer taraftan Uluslararası Enerji Ajansı da, Rusya’nın petrol ihracatının Haziran 2022’de düşmesine rağmen, yükselen fiyatlardan dolayı geçen yıla kıyasla yüzde 40 artışla, 20,4 milyar Dolar gelir elde etti. Çünkü AB’nin yaptırımlarına karşılık, gelişen ekonomileriyle Hindistan ve Çin, Rusya’nın en büyük müşterilerinden. Ayrıca AB’nin Rusya’dan enerji alımı düştükçe, Hindistan’ınki yükseliyor.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise “Rusya’ya ve Gazprom’a hiçbir şekilde güvenemeyeceğiz” diyerek gelinen durumdan şikayetçi. Habeck “gaz fiyatları bir yıl öncesine göre yaklaşık 10 kat arttı. Gazprom 2022’nin ilk yarısında 41,3 milyar Dolar rekor kâr elde etti” ifadesiyle, Rusya’nın kazançlı çıktığı anlaşılıyor. Böylece savaşın mevcut düzeyde sürmesinin, yaptırımlar altındaki Rusya’nın petrol ve doğalgaz satışından yüksek kazanç sağlamasının da devamı anlamına geliyor.

AB 3 Haziran’da Rusya’ya karşı Altıncı Yaptırım Paketi’ni onaylamıştı. Paket’te, “deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolünün 5 Aralık’a kadar ve rafine ürünlerin de 5 Şubat 2023’e kadar ithalatının tamamen yasaklanması” mevcut. AB’nin Altıncı Paketi’yle G7’nin ilgili programı uyumlu olacak.

Bu vartada Rusya kazançlı çıkarken, AB’nin yeni bir strateji belirlemesi bekleniyor.

