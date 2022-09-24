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24 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Rusya işgalinde yeni evre

Muhammet ÖRTLEK
24 Eylül 2022, Cumartesi
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde yeni bir aşamaya gelindi.

Bu aşamada Donbas bölgesindeki Luhansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Zaporozhzhia ve Kherson şehirleri için 23-27 Eylül tarihleri arasında Rusya’ya katılım için referandum düzenlenecek. İsmi zikredilen Ukrayna sınırı içindekiler yerler, baştan beri ayrılıkçı Rusya yanlısı olarak tanınıyor.

Referandum kararına karşılık Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Twitter hesabından “sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek… Ukrayna topraklarını kurtarmaya ve özgürleştirmeye devam edecek…” ifadesini kullandı. Böylece referandum kararının “kendi geleceğini belirleme (Self-determination)” amacıyla kullanılacağı ve bu gelişmenin uluslararası hukukta tartışmalı hâle getirileceği muhtemeldir. Şimdiden ABD, Almanya ve Fransa’dan referandum karşıtı tepkiler geldi. Aynı zamanda referandumun yapılacağı bölgelerde yaşayanların bir kısmının savaş nedeniyle göç etmek zorunda kaldığı bilinmektedir. Dolayısıyla yapılacak referandumun sonucunun meşruiyetinin de tartışmalı olacağı ihtimallerdendir.

Referandum kararının ardından işgalde gelinen diğer bir aşama da, Rusya lideri Vladimir Putin’in 22 Eylül’de devlet televizyonundaki açıklamasında “300 bin yedek askerin derhal kısmi seferber edildiğini” duyurarak, “Ukrayna’ya karşı savaşta nükleer silah kullanmakla” tehdit etti. Putin’in açıklaması kimilerine göre “başarısızlık, zayıflık ve Rusya’nın yenilgiyi kabul etmesi” şeklinde değerlendiriliyor. Bir de Rusya’nın savaşta Ukrayna’nın bazı bölgelerde ilerleyişini veya direnişini kırmak için daha fazla insan kaynağı kullanacağı anlaşılabilir. Çünkü Putin’in açıklamalarından sonra çok sayıda Rusya vatandaşının yurtdışına gitmek üzere havaalanlarına akın ettikleri bildiriliyor. Elbette ülkeden çıkmaya çalışan Rusların, savaşı istemediklerine işarettir. Yani Putin’e, kamuoyunun desteğinin azaldığı düşünülebilir. Birde Rusya’da, savaş karşıtlarına sert müdahaleler herkesin malûmu.

Putin “nükleer silah kullanmak” beyanatıyla, uluslararası gündeme nükleer silah endişesini getirmiş oldu. Rusya’nın savaşta kullanması muhtemel nükleer silahların etkisinin Polonya, Slovakya, Macaristan ve Romanya gibi NATO üyesi komşu ülkelerde de hissedilmesi hâlinde, NATO’nun nasıl bir angajmanla cevap vereceği merak konusudur. NATO’nun savaşa direkt müdahil olup olmayacağı ihtimali üzerinde de duruluyor. Bununla birlikte Batı’nın, başlangıcından itibaren Ukrayna’nın savaşı kaybetmesini istemediği anlaşılıyor. Ancak Rusya yenilgiyi kabul etmeyecektir. Buradan hareketle Putin’in açıklamalarıyla, savaşın daha tehlikeli bir üst evreye yükseldiği kuvvetle muhtemeldir.

ŞİÖ’nün 15 Eylül’deki zirvesinde Putin’in, Ukrayna konusunda Çin lideri Xi Jinping’in endişelerini gideremediğinden bahsediliyor. Her ne kadar Çin, birçok meselede Rusya’yı kendisine yakın görse de, Rusya’nın işgaline destek olduğu izlenimini vermek istemiyor. Çin’in de ABD ve AB merkezli uluslararası yaptırımlarla karşılaşıp uluslararası ekonomiye yabancılaşmak istememesi olasıdır.

Zirve’de, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin de Putin’e “bugünün çağının savaş dönemi olmadığını biliyorum” diyerek hitap etmesi dikkat çekmektedir. Modi’nin de Xi gibi, Batı’nın yaptırım ve önlemlerine dahil olmak istemediği söz konusudur.

Xi ve Modi’nin yeterli desteğinden yoksun Putin’in, referandum sonrasında yeni bir açıklama yapması bekleniyor.

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