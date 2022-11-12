Rusya, Kherson’dan çekiliyor

Rusya’nın işgal ettiği Kherson’dan 10 Kasım 2022’de geri çekildiğini bildirmesi haber ajanslarından acil koduyla yayınlandı.

Rus yanlısı Donbas bölgesindeki Luhansk, Donetsk, Zaporozhzhia ve Kherson şehirleri için 23-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen referandumla Rusya’ya katılım kararı alınmıştı. Hem savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk eden nüfusun yokluğunda hem de işgal altında referandumun ne kadar objektif, tarafsız, şeffaf, demokratik, adil vb. yapıldığı oldukça tartışılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce ilan ettiği kısmi seferberliğe katılmak istemeyenlerin ülkeden ayrılması ve bazı görüntülerde polis zoruyla askere kaydedilmeye çalışılması gibi gelişmeler de Rusya vatandaşlarının Putin’e desteklerinin azalmasına ve işgale karşı olduklarına yorumlanmıştı.

Rusya geçtiğimiz 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgale başlamış ve başkent Kiev’i iki haftada ele geçireceği iddia etmişti. İddiası gerçekleşmeyen Putin, Ukraynalı generallere, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’i devirmeleri için darbe çağrısında bulunmuştu. Bugün gelinen noktada Rusya’nın, Batı destekli Ukrayna’da planladığı işgali yürütemediği görülüyor. Hatta Rusya hem işgal altında tuttuğu hem Rus yanlılarının çoğunlukta olduğu iddiasıyla hem de tartışmalı referandumla ilhak ettiği Kherson’dan 10 Kasım’da çekildiğini açıkladı.

Kherson’un önemi ise, Şubat’tan beri süren işgalde Rusya’nın ele geçirebildiği tek eyalet başkenti olmasıdır. Ayrıca Kherson, Ukrayna’nın Karadeniz kıyı şeridini kontrol etmenin anahtarı niteliğinde. Dolayısıyla şehrin sembolik ve stratejik önemi büyük.

Ukrayna ve Rusya güçlerinin yer yer çatıştıkları haberleri gelse de, Rusya’nın tamemen boşalttığı Snihurivka’yı, Ukrayna birliklerinin hemen konuşlandığı bildiriliyor. Aynı zamanda Ukrayna ordusunun, son bir gün içinde 100 mil karelik bir alanda hakimiyet sağladığı, Kherson’da 12 kasaba ve köyü geri aldığı aktarıldı.

Rus birliklerinin Dnipro nehrinin doğusundaki “geri çekilme savunma hattı”nda yeniden toparlandıkları iddia edilse de, Rusya’nın nehrin batısında geniş tarım arazilerinden çekilmesi gıda tedariki açısından savaşta dönüm noktasıdır.

Kherson’dan çekilen Rusya’nın, elektrik santral ve hatlarına zarar vererek, şehir merkezlerine füze ve drone saldırıları düzenleyerek Ukraynalıların moral-motivasyonlarını azaltma yönünde strateji izleyeceği bekleniyor. Hâl-i hazırda Rusya’nın, füze ve İHA saldırılarıyla yaklaşık 4 buçuk milyon insanı elektriksiz bıraktığı biliniyor.

Rusya’nın Eylül ayında Harkov’dan şimdi de Kherson çekilmesinden sonra, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Ukrayna ordusunu öven konuşması haberlere yansıdı. İngiltere, çekilmeyi Putin’in hayallerinin sonu şeklinde değerlendirirken, ABD de Rusya’nın şu ana kadar 100 bin asker kaybettiğine değiniyor. Ancak Ukrayna, Rus çekilmesinin tekrar toplu bir saldırının başlangıcı olabileceğine karşı ihtiyatlı davranıyor.

Putin, kısmi seferberliğin ardından 4 Kasım’da “çocuk cinsel istismarı, vatana ihanet ve casusluk gibi ağır suçlardan hüküm giyenlerin askere alınması” konusundaki ikinci seferlik yasasını imzaladı. Belirtilen ağır suçlardan hüküm giyenlerin, savaş esnasında ülkelerine nasıl faydalı olacakları ise, ayrı bir tartışma konusu.

Rusya’nın Kherson’dan tamamen çekilmesinin birkaç hafta alabileceği tahmin ediliyor. Yine Kherson’dan çekilen Rus birliklerinin Luhansk, Donetsk ve Zaporozhzhia’nın savunmasına yoğunlaşacakları muhtemeldir. Rusya’nın zikredilen yerlerde savunmasını güçlendirdikten sonra yeni saldırı planlarını uygulamaya koyabileceği ihtimaller arasında.

