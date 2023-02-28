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28 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 54

Rusya’lı/sız Kuzey Kutup Konseyi

Muhammet ÖRTLEK
28 Şubat 2023, Salı
Kuzey Kutbu Konseyi (KKK) diğer adıyla Arktik Konseyi, 19 Eylül 1996’da Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, Rusya, İsveç ve ABD’nin Ottawa Bildirgesi’ni imzalamasıyla kuruldu.

Konsey, Kuzey Kutbu devletlerinin yerli ve bölgedeki diğer halklar arasında ortak meselelerde, sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma konularında işbirliğini, koordinasyonu ve etkileşimi teşvik eden hükümetler arası forumdur. 

Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgale başlaması üzerine, Konsey 3 Mart 2022’de Rusya’nın forumdaki çalışmalarını askıya almıştı. Böylece Konsey kendisini, Rusya hariç “Arktik-7” olarak isimlendirdi. Arktik-7, 8 Haziran 2022’de Rusya’yı içermeyen projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğini bildirmişti. 

Ancak Konsey’in 2021-2023 Dönem Başkanlığı’nı Rusya yürütüyor. Rusya’nın bu görevinin 2023 yılının ortalarına kadar sürdüreceği belirtiliyor. Dolayısıyla Konsey’in, Dönem Başkanı Rusya olmadan çalışmalarını sürdürmekte zorlanması ve şimdilik askerî-güvenlik konuları gündeminden çıkarması vb. faaliyetlerini sekteye uğratıyor. 

Konsey’in 2014’te Rusya’nın Kırım’ı işgali/ilhakında bile çalışmalarını aksatmadığı, üyeleri arasında işbirliğine dayalı angajmanları sürdürdüğü biliniyor. Ancak Konsey’in Ukrayna’nın işgaline daha ciddi tavır aldığı görülüyor.

Ukrayna’da Rusya işgalinin beklenenden uzun sürmesi, Konsey’le bağlantılı STK ve kuruluşların faaliyetleri için yeni zemin arayışı mevcut. Çünkü Rusya’nın eksikliği permafrost (donmuş toprak) erimesinin etkilerini azaltma vd. çevre projelerinde aksaklığa neden oluyor.

Norveç’in 1949’daki NATO üyeliğinin ardından, Ukrayna’nın işgaliyle Finlandiya ve İsveç’in de üyelik başvuru sürecinin işlemesi, Rusya’nın beklemediği bir güvenlik/stratejik gelişme şeklinde algılanıyor. 

Rusya’nın ana topraklarıyla bağlantısı olmayan Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında konumlanan eksklav niteliğindeki toprağı Kaliningrad önemini koruyor. Çünkü Rusya, Kaliningrad’daki Kuzey Deniz Filosu’nu 2014’te ve kara unsurlarını da 2020’de tahkim etmiştir. Rusya’nın Baltık, İskandinav ve Arktik bölgelerine yönelik güvenlik politikalarında Kaliningrad’ın belirleyici olduğu kuvvetle muhtemeldir. Fakat Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya kabul edilmeleri durumunda Rusya’nın algılayacağı güvenlik tehdidinin alanı genişleyerek, Moskova’yı yeni stratejiler belirlemeye zorlayacaktır.

Her ne kadar Devlet Başkanı Vladimir Putin 31 Temmuz 2022’de ülkesinin “Deniz Doktrini’yle Kuzey Kutbu Kuzey Filosu’nu güçlendirmeyi” ön görse de, Moskova’nın Arktik bölgesinden Karadeniz ve Doğu Akdeniz’e askerî deniz unsurlarını kaydırdığı bilinmektedir. Böylece Ukrayna’daki savaşın, Rusya’yı Arktik’te zayıflattığı anlaşılıyor.

Ukrayna’daki savaşla birlikte, Rusya ile Batılı aktörler arasında çatışma ve karşıtlık ivmesi yükseldi. Muhtemel ateşkesle, Kuzey Kutbu Konseyi’nin Rusya dahil 8 üyeli işbirliğini yeniden başlatması şimdilik zayıf bir ihtimaldir. Batılı aktörlerin, Rusya’nın Ukrayna’da yenilgiyi ve önüne konulacak şartları kabul etmesini bekleyecekleri de muhtemeldir. 

Ancak bugün için tarafların bulundukları mevcut konumdan geri adım atmayacakları bilinen bir gerçek. Yine de en azından Kuzey Kutbu çevre güvenliği hususunda yeni stratejilerde birlikte hareket edilmesi önem arz ediyor.

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