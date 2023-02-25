Rusya’nın Afrika’da diplomatik destek arayışı

Çin’in ardından Rusya da son yıllarda Ortadoğu’daki ilişkileri ve etkinliğini arttırma çabasında.

Suriye ve Libya’da askerî unsurları bulunan Rusya bir müddettir Sudan üzerinden Kızıldeniz’de üs anlaşması arayışını sürdürüyor. Geçtiğimiz 11 Şubat’ta Sudan hükümetinin Rusya’nın Kızıldeniz kıyısında bir donanma üssü inşa etme anlaşmasını değerlendirdiği basına yansımıştı. Moskova’nın Sudan’ın stratejik Port-Sudan Limanı’nda 300 Rus asker ve 4 adet donanma gemisi bulunduracağı tahmin ediliyor (Yeni Asya, 18.02.2023).

Rusya’nın Afrika’nın önemli aktörlerinden Moritanya’yla da ilişkilerini geliştirmeye yöneldiği ve bu ülkeye destek teklifinde bulunduğu belirtiliyor. Teklif, Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un 8 Şubat 2023’te Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salem Ould Merzoug’u ziyaretinde ortaya çıktı.

Moritanya Mağrip ve Sahra Altı Afrika arasında önemli konumda. Bölge uzun süredir kendini sözde “Cihatçı” tanımlayan muhtelif grupların silahlı saldırılarına sahne oluyor. Her ne kadar Moritanya 2011’den beri saldırıya uğramamış olsa da, bundan sonra saldırıların olmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü Moritanya’ya yakın Sahel Bölgesi ve Gine Körfezi ülkelerindeki silahlı grupların hareketliliği güvenlik tehdidi niteliğinde. Bu vartada Lavrov’un Moritanya’ya destek teklifi Sahel’deki Cihatçı gruplara karşı mücadele hususundadır. Bu grupların silahlı faaliyetleri Mali, Burkina Faso ve Nijer gibi ülkelerde görülüyor.

BM Genel Kurulu ise, 2 Mart 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askerî saldırısını kınayan karar tasarısını 141 oyla kabul etmişti. Oylamada birçok Afrika ülkesi çekimser kaldı veya oy kullanmadı. Ancak kabul oyu verenler arasında Moritanya’da mevcut. Birde Moritanya, BM Genel Kurulu’nda 12 Ekim 2022’de Rusya’nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan 143 ülke arasındaydı. Ancak Moritanya, BM Genel Kurulu’nda 14 Kasım 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya tazminat ödemesini isteyen kararın kabulünde çekimser kalmıştı. İşte bu son kararın ardından Rusya’nın, Afrika ülkeleriyle yakından ilgilenmeye başladığı görülüyor.

Lavrov’un Merzoug’u ziyaretinde “Moritanya’nın tüm eksenlerde tutarlı tarafsızlık politikasına saygı duyduklarını” açıklarken, ayrıca “Sahel Bölgesi’ndeki terör tehdidine” dikkat çekiyor. Aynı zamanda Lavrov, Moritanya-Fas-Cezayir üçgenindeki Batı Sahra bölgesi topraklarındaki egemenlik mücadelesine ve buradaki “Polisario Cephesi’nin çatışmalarını” vurgulayarak ilgili ülkeler arasında aktif çabaları destekleyeceklerini bildiriyor. Ancak Rusya’nın, Batı Sahra’da taraflardan hangisine ağırlık verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor. İlgili tarafların, Ukrayna savaşında Rusya’ya olası verecekleri muhtelif desteğin kapsamının belirleyici olacağı ihtimallerdendir.

Diğer taraftan Merzoug da “ülkesinin uluslararası hukuk kurallarına saygı duyduğunu, Rusya’nın güvenlik endişelerini anladığını” diplomatik retorikle açıkladı. Ayrıca Lavrov’un Moritanya’dan önce 7 Şubat 2023’te Rusya’nın iyi ilişkiler içinde olduğu Mali’yi de ziyaret ettiği uluslararası haberlerde yer almıştı.

Lavrov’un Afrika ülkelerini ziyaretlerinden, Ukrayna’daki savaşta Rusya’nın büyük güçler arasındaki stratejik rekabeti yoğunlaştırdığına ihtimal veriliyor. Rusya’nın Afrika ülkelerindeki etkinlik arayışı, BM oylamalarında diplomatik desteğin sağlanmasına yönelik olduğu da kuvvetle muhtemeldir.