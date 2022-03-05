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5 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde gelişmeler - 2

Muhammet ÖRTLEK
05 Mart 2022, Cumartesi
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde, Rus birliklerinin beklenilen hızda olmasa da ilerledikleri belirtiliyor.

Rusya’ya yönelik AB, ABD ve Batılı aktörlerin yaptırımları devam ediyor. Buna en son IKEA, HSBC, BP ve Shell gibi Batılı firmalar da eklenerek Rusya’daki faaliyetlerini ve yatırımlarını sonlandırmaya başladılar. Belarus ise, Ukrayna sınırındaki askerî birlik miktarını iki katına çıkarmaya karar verdi.

Rusya ve Ukrayna diplomatlarının 28 Şubat 2022 Pazartesi günü Belarus-Polonya sınırında yaptıkları görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. İkinci tur görüşmeler 3 Mart 2022 Perşembe günü gerçekleştirildi. Ukrayna’nın Kyiv Post Gazetesi’nin 3 Mart tarihli haberine göre “Kremlin’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir açıklamada, Putin’in, Rusya, milliyetçi silahlı grupların militanlarına karşı tavizsiz mücadeleyi sürdürme niyetinde” şeklindeki ifadesine yer verdi. Buna karşılık Kiev yönetimi de “hiçbir Rus ültimatomunu kabul etmeyeceklerini” bildirdi. Her iki beyanatın ardından, diplomatların ikinci tur görüşmelerinden umutlar kesilmek üzereydi. Ancak görüşmelerin sonucunda “siviller için güvenli geçiş sağlayacak, insanî geçiş koridoru” kararı alınması bile önem arz ediyor.

Savaşta gelinen noktada, Rusya diplomasi, finans, spor vd. alanlarda engellemelerle karşılaşıyor. Ukrayna da 1 Martta AB’ye üyelik başvurusuyla diplomaside bir adım daha ilerledi. Hatta AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’in “Rusya’nın işgaline uğrayan Ukrayna’nın zaman içinde AB üyesi olabileceği” açıklaması Kiev’in hangi koşullarda 27 üyeli birliğe katılabileceği tartışmalarına yol açtı. Fakat AB içinde Von Der Leyen gibi düşünmeyenler de mevcut. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Kiev’in üyeliği hakkında “AB içinde farklı fikirler ve hassasiyetler olduğunu” aktarırken; AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise “üyeliğin şu anda gündemde olmadığını ve çok daha acil konulara yoğunlaşılması gerektiğini” vurguluyor.

Bununla birlikte Rusya’dan çekinen 8 orta ve doğu Avrupa ülkesinden “Ukrayna’ya tam aday statüsü verilerek, müzakerelerin hemen başlaması” çağrısı yapıldı. Bu ülkeler Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya olarak sıralanıyor. 

Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden’ın tehlikeli “üçüncü dünya savaşı” söyleminin ardından, 3 Mart’ta da Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un “Putin’in stratejik güçlerini yüksek alarma geçirmesinin sonrasında Batılı politikacıları nükleer savaşa odaklanmakla suçlaması” taraflar arasında sözlü düellonun devamı niteliğinde. Nükleer tartışma süreceğe benziyor. Ancak Bediüzzman Said Nursî’nin “devletler, milletler muharebesi, tabakat-ı beşer muharebesine terk-i mevki ediyor” uyarısını hatırlamakta fayda var.

ABD, AB, BM vd. Batılı aktörlerin Ukrayna’ya diplomatik desteklerini arttırdıkları görülüyor. Almanya’nın da Ukrayna’ya 2700 uçaksavar füzesi daha göndermeyi planladığı da gelen haberler arasında. Zelensky son açıklamasında “destek için yabancı savaşçıları beklediklerini ve hâlen 16000 yabancı savaşçının Ukrayna’da Rusya’ya karşı savaştığını” ileri sürüyor. Böylece ortada bir vekalet savaşının da önünün açıldığı ve ikinci bir Afganistan örneği ile Rusya’nın askerî anlamda zayıflatılacağına ihtimal verilmektedir. Putin’in Rusya’sı uluslararası yaptırımlarla köşeye sıkıştırılmaya çalışılırken, Zelensky’nin Ukrayna’sı ise daha fazla destek talep ediyor. Ukrayna’ya verilebilecek desteğin bir sonraki aşamasının ne olacağı merak konusu. 

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