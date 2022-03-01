Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde gelişmeler

Rusya’nın Ukrayna işgalinde “Rus kuvvetlerinin lojistik sorunları yaşamasından dolayı, beklenilen ilerlemeyi sağlayamadığı” belirtiliyor. Elbette Ruslar’ın beklenilen ilerlemeyi sağlayamamasında “Ukrayna güçlerinin ve halkının gösterdiği direnişin etkili olduğu” da unutulmamalı.

Savaşın başladığı 22 Şubat 2022 Perşembe gününden beri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky “barıştan yana olduklarını ve Batılı aktörlerden daha fazla destek beklediklerini” beyan etmişti. Ancak Zelensky her şeye rağmen “ülkelerini savunmaktan geri durmayacaklarını” bildiriyor.

Savaşın 4. gününde (27 Şubat 2022 Pazar) Rusya ve Ukrayna taraflarının “Belarus sınırında görüşmelerde bulunacağı” açıklandı. Zelensky de “görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmayacağını” vurgulaması, Rusya’nın mevcut konumundan taviz vermeyeceğini akıllara getiriyor. Hatta Zelensky daha önce “Belarus’un savaşan tarafta yer aldığından dolayı görüşmeler için uygun bir yer olmadığını” söylemişti. Zelensky’nin görüşmelerin yapılacağı muhtemel yerlerden birinin “İstanbul” şeklinde zikretmesi, Türkiye’nin ev sahipliğini veya arabuluculuğunu öne çıkartacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, AB güvenliğini de yakından ilgilendiriyor. AB muhtelif siyasî ve ekonomik tedbirlerle Rusya’yı etkisizleştirmeye çalışıyor. NATO’nun “Doğu Avrupa’daki üye ülkelerde askerî tedbirlerini arttırdığı” kaydediliyor.

ABD’de Başkanı Joe Biden da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “nükleer silâh tehdidine” karşı “üçüncü dünya savaşı” açıklamasıyla karşılık veriyor. Savaşın tarafları tansiyonunu yükselterek de birbirlerini sınamaya devam ediyor.

Ancak Batılı aktörlerin aldıkları tedbirlere rağmen, Ukrayna hâlen Rusya işgali altında. Dolayısıyla Batı’nın “Putin’in başlattığı bir savaşın gözlemcisine indirgendiği” yorumlanıyor. Bununla birlikte Ukrayna, bu savaşın siyasî, sosyo-ekonomik ve insanî krizinin üstesinden gelmek için başta AB’nin desteğine ihtiyaç duyuyor/duyacak.

Çatışma bölgelerinden uzaklaşmaya çalışan Ukraynalı siviller Romanya ve Polonya sınırında kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdular. AB’nin Ukraynalı sivillere gereken kolaylığın sağlanması ve destek verileceği hususundaki telkinine rağmen, her iki ülkenin gelen sivillerin sınırdan giriş işlemlerini yavaş yapması tepkilere sebep oluyor.

Ukrayna bir AB ve NATO üyesi ülke değil. Fakat Batılı ülkelerin Ukrayna’ya daha fazla teçhizat yardımında bulunacağı uluslar arası basında yer alıyor. Ayrıca Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un 27 Şubat 2022 Pazar günkü beyanatında “Almanya’nın silâhlı kuvvetleri için özel bir fona 100 milyar Euro ayırdığını ve savunma harcamalarını GSYİH’nın yüzde 2’sinin üzerine çıkardığını” vurguladı. Böylece Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Almanya gibi güçlü bir aktörün bile ek tedbirler almasına sebep oluyor. Benzer tedbirleri diğer Avrupa ülkelerinin alabileceği üzerinde duruluyor.

Diğer taraftan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly “hiçbir ülkenin nükleer gücü olan Rusya ile savaşmak istemediğini” belirterek “Ukrayna’nın yanında olduğumuzu tekrarlamak isterim, ancak herkesin Rusya’ya savaş ilân etmek istemesinin sonuçlarını ölçmesini istiyorum. Bunu hiçbir ülke istemiyor, ABD de reddediyor” ifadeleri Batı’nın tam desteğinin önündeki engel görülüyor.

11 Eylül 2001 terör eylemleri ardından, ABD öncülüğünde NATO’nun önce 2002’de Afganistan’da sonra 2003’te Irak’ta daha sonra 2011’de Libya’da “Alan Dışı (Out of Area)” görevlendirildiği hatırlardadır. (Yeni Asya, 17.08.2003, Kuruluşundan Bugüne NATO’da Alandışılık Problemi) Bugün NATO’nun Rusya ve Ukrayna yaklaşımının ikircikli tutumuna işaret edenler mevcuttur.

AB de “Ortak Dış Politika ve Ortak Savunma” konusunu da ihtiva eden Maastricht Anlaşması 10 Aralık 1991’de imzalanmıştı. Anlaşma Kasım 1993’te yürürlüğe girmişti. Ancak AB geçen sürede “Ortak Dış Politika ve Ortak Savunma” alanında belirli aşamaları kaydetmiş olsa da, “Ortak Savunma” hakkında AB ordusunun kurulması ve geliştirilmesinde istenilen düzeyde olmadığı vurgulanıyor. (Yeni Asya, 14.04.2020, AB’nin Krizleri, Gelecek Arayışı mı?)

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile NATO ve AB’nin başta güvenlik olmak üzere diğer alanlarda da kendilerini sorgulamaya başlayacağı muhtemeldir. NATO’nun Soğuk Savaş sonrasında da benzer bir özeleştiri içerisinde olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda AB’nin de “Ortak Savunma” politikasının ilerletilmesi ve ordu kurmasının hızlandırılmasının tartışılacağı ihtimal dahilindedir.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin, bölgesel ve uluslar arası yansılamalarının olacağı kuvvetle muhtemeldir.