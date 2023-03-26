Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde, Hindistan’ın durumu

Rusya’nın Ukrayna işgali karşısında, Asya’nın yükselen gücü Hindistan’ın tutumu “tarafsız olmamakla birlikte taraflı da değil”. Ancak Yeni Delhi’nin bu ikircikli eğilimi, kamuoyunda tarafsız algılanmasına yol açıyor.

Ancak bazı çevrelerce Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline, Hindistan’ın Rusya’yı açıkça eleştirmesindeki isteksizliğin işgali onayladığı anlamına gelmediğine yorumlanıyor.

Yeni Delhi’nin ikircikli davranışının temelinde, Hindistan-Çin sınırındaki Ladakh bölgesinde her iki ülkenin toprak iddialarından kaynaklanan ve iki ülke askerlerinin 15 Haziran 2020’de çatışması bulunuyor. Sınır bölgesinin haritalandırılmasından da kaynaklı çatışmalarda 16 Çinli askerin hayatını kaybetmesi üzerine, yaklaşık 60 bin Hintli asker ve buna karşılık Çin askerî unsurları da bölgeye konuşlanmıştı.

Bu vartada Rusya-Hindistan askerî teçhizat ticaretini hatırlamakta fayda var. Rusya’nın, Hindistan ordusunun ihtiyacının yüzde 70’ini karşıladığı düşünüldüğünde, dış politikada Yeni Delhi’nin Rusya’nın Ukrayna işgalinde ikircikli diplomatik sessizliği anlam kazanıyor. Hindistan 15 Ağustos 1947’de İngiltere’den bağımsızlığına kavuştuğundan beri “devletlerin toprak egemenliğine saygı, BM Şartı’ndaki ilkelere bağlılık ve uluslararası sorunların barışçıl yollarla çözülmesini” vurguluyor.

Aslında Hindistan açısından Rusya’nın Ukrayna’daki eylemleri, Güney Çin Denizi’ndeki bölgesel statükoyu tek taraflı değiştiren ve Himalayalar’da toprak iddiasındaki Çin’den çok farklı değil.

Ayrıca Vladimir Putin yönetimi, 23-27 Eylül 2022’deki referandumla Ukrayna topraklarındaki Rus yanlısı Donbas bölgesindeki Luhansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Zaporozhzhia ve Kherson şehirlerinin Rusya’ya katılım kararının alınmasını sağladı. Referandumla birlikte Rusya, Ukrayna toprakları üzerinde egemenlik iddiasını kendince tek taraflı bir meşruiyete kavuşturdu.

Hindistan-Pakistan arasındaki Keşmir sorunu herkesin malûmu. Yeni Delhi, Pakistan’ın Keşmir’de referandum yoluyla toprak düzenini Hindistan’ın aleyhine değiştirme girişimi iddialarını reddediyor. Bu bağlamda Yeni Delhi’nin Ukrayna topraklarındaki zikredilen bölgelerin Rusya’ya katılım referandumunu onaylaması mümkün görünmüyor.

Birde Hindistan, Rusya’nın Ukrayna’da nükleer silah kullanma tehdidini kabul etmiyor. Çünkü Yeni Delhi, Rusya’nın nükleer güç kullanımının Çin’in de Asya’da nükleer güç kullanabilmesinin önünü açacağından muhtemelen endişe ediyor.

Bununla birlikte Yeni Delhi’nin hem Ukrayna’daki savaşta Rusya’ya yönelik tarafsızlık algısı hem de Hint ordusunun büyük ölçüde Rus askerî sanayisine dayanması, ABD açısından önem arz ediyor. Çünkü ABD için Çin’e karşı Hint-Pasifik okyanus bölgesel güvenlik inşasında Hindistan’a ciddi rol atfediyor. Joe Biden’ın Aralık 2022’de yayınladığı “ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi”nde, “Rusya’nın Avrupa’daki saldırganlığının getirdiği zorluklara rağmen Çin uzun vadeli başlıca tehdit olmayı sürdürdüğü” belirtiliyor. Bölgede Çin’e karşı güçlü ve Ukrayna’da tarafsız bir Hindistan, ABD için stratejik önemde.

Rusya ise, Hindistan’ın ABD ve Batı ile gelişen stratejik ilişkilerinden rahatsız. Rusya, Pakistan’la ilişkilerini ilerletmeye çalışırken, Çin’le de “sınırsız ortaklık” kurma yolunda. Sınır anlaşmazlığı, Batı’yla gelişen diyaloglarından vb. dolayı Hindistan, Çin’in hedefi olmayı sürdüreceğe benziyor.

Moskova’nın Pekin’le ittifakını geliştirmesinin, Yeni Delhi’de Moskova’yla ilişkilerin olumsuz seyredeceği kanaati mevcut. Elbette bu durumun, Hindistan’ın ABD, Avrupa ve Asyalı aktörlerle bağlarını güçlendirmesine teşvik etmesi ihtimal dahilindedir.