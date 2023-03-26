"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde, Hindistan’ın durumu

Muhammet ÖRTLEK
26 Mart 2023, Pazar
Rusya’nın Ukrayna işgali karşısında, Asya’nın yükselen gücü Hindistan’ın tutumu “tarafsız olmamakla birlikte taraflı da değil”. Ancak Yeni Delhi’nin bu ikircikli eğilimi, kamuoyunda tarafsız algılanmasına yol açıyor.

Ancak bazı çevrelerce Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline, Hindistan’ın Rusya’yı açıkça eleştirmesindeki isteksizliğin işgali onayladığı anlamına gelmediğine yorumlanıyor.

Yeni Delhi’nin ikircikli davranışının temelinde, Hindistan-Çin sınırındaki Ladakh bölgesinde her iki ülkenin toprak iddialarından kaynaklanan ve iki ülke askerlerinin 15 Haziran 2020’de çatışması bulunuyor. Sınır bölgesinin haritalandırılmasından da kaynaklı çatışmalarda 16 Çinli askerin hayatını kaybetmesi üzerine, yaklaşık 60 bin Hintli asker ve buna karşılık Çin askerî unsurları da bölgeye konuşlanmıştı.

Bu vartada Rusya-Hindistan askerî teçhizat ticaretini hatırlamakta fayda var. Rusya’nın, Hindistan ordusunun ihtiyacının yüzde 70’ini karşıladığı düşünüldüğünde, dış politikada Yeni Delhi’nin Rusya’nın Ukrayna işgalinde ikircikli diplomatik sessizliği anlam kazanıyor. Hindistan 15 Ağustos 1947’de İngiltere’den bağımsızlığına kavuştuğundan beri “devletlerin toprak egemenliğine saygı, BM Şartı’ndaki ilkelere bağlılık ve uluslararası sorunların barışçıl yollarla çözülmesini” vurguluyor.

Aslında Hindistan açısından Rusya’nın Ukrayna’daki eylemleri, Güney Çin Denizi’ndeki bölgesel statükoyu tek taraflı değiştiren ve Himalayalar’da toprak iddiasındaki Çin’den çok farklı değil. 

Ayrıca Vladimir Putin yönetimi, 23-27 Eylül 2022’deki referandumla Ukrayna topraklarındaki Rus yanlısı Donbas bölgesindeki Luhansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Zaporozhzhia ve Kherson şehirlerinin Rusya’ya katılım kararının alınmasını sağladı. Referandumla birlikte Rusya, Ukrayna toprakları üzerinde egemenlik iddiasını kendince tek taraflı bir meşruiyete kavuşturdu.

Hindistan-Pakistan arasındaki Keşmir sorunu herkesin malûmu. Yeni Delhi, Pakistan’ın Keşmir’de referandum yoluyla toprak düzenini Hindistan’ın aleyhine değiştirme girişimi iddialarını reddediyor. Bu bağlamda Yeni Delhi’nin Ukrayna topraklarındaki zikredilen bölgelerin Rusya’ya katılım referandumunu onaylaması mümkün görünmüyor.

Birde Hindistan, Rusya’nın Ukrayna’da nükleer silah kullanma tehdidini kabul etmiyor. Çünkü Yeni Delhi, Rusya’nın nükleer güç kullanımının Çin’in de Asya’da nükleer güç kullanabilmesinin önünü açacağından muhtemelen endişe ediyor.

Bununla birlikte Yeni Delhi’nin hem Ukrayna’daki savaşta Rusya’ya yönelik tarafsızlık algısı hem de Hint ordusunun büyük ölçüde Rus askerî sanayisine dayanması, ABD açısından önem arz ediyor. Çünkü ABD için Çin’e karşı Hint-Pasifik okyanus bölgesel güvenlik inşasında Hindistan’a ciddi rol atfediyor. Joe Biden’ın Aralık 2022’de yayınladığı “ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi”nde, “Rusya’nın Avrupa’daki saldırganlığının getirdiği zorluklara rağmen Çin uzun vadeli başlıca tehdit olmayı sürdürdüğü” belirtiliyor. Bölgede Çin’e karşı güçlü ve Ukrayna’da tarafsız bir Hindistan, ABD için stratejik önemde.

Rusya ise, Hindistan’ın ABD ve Batı ile gelişen stratejik ilişkilerinden rahatsız. Rusya, Pakistan’la ilişkilerini ilerletmeye çalışırken, Çin’le de “sınırsız ortaklık” kurma yolunda. Sınır anlaşmazlığı, Batı’yla gelişen diyaloglarından vb. dolayı Hindistan, Çin’in hedefi olmayı sürdüreceğe benziyor.

Moskova’nın Pekin’le ittifakını geliştirmesinin, Yeni Delhi’de Moskova’yla ilişkilerin olumsuz seyredeceği kanaati mevcut. Elbette bu durumun, Hindistan’ın ABD, Avrupa ve Asyalı aktörlerle bağlarını güçlendirmesine teşvik etmesi ihtimal dahilindedir.

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Toplum demokrasi istiyor

    Emekli: 7.5 dediğin ne ki?

    Açlık sınırı 11 bine dayandı

    Gençlerin önceliği hürriyet ve adalet

    Türkiye’nin havası kirli

    Fransa'daki gözaltı sayısı 457'ye yükseldi

    Rusya'dan ''nükleer kıyamet'' uyarısı

    İsrail, yeni yasa dışı konutların inşası için ihale açtı

    Kılıçdaroğlu: İyilikte yarışacağız

    Londra'daki ünlü Victoria ve Albert Müzesi'ndeki toplu iftara büyük ilgi

    Ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşecek

    Kahramanmaraş'ta 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem daha

    Kanada’da da Ramazan coşkusu yaşanıyor - Trudeau: Ramazan dua ve yardım ayı

    Doğu Türkistan’da oruç yasağı!

    Biden: İran'la bir çatışma peşinde değiliz

    Pentagon: Suriye’deki başka bir üssümüze daha saldırı düzenlendi

    En pahalı Ramazan

    Doğu'da 7 ile sağanak uyarısı

    ABD'den İran destekli terörist gruplara hava saldırısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ölmek için doğup, yıkılmak için bina yapmak
    Ahmet BATTAL

    Olta, balık, yem ve seçim
    Mehmet KARA

    Gözler YSK’da…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Toplum demokrasi istiyor
    Kübra Nur Çolakoğlu

    Önce demokrasi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman’ı demokratça anlamak..
    Genel

    Açlık sınırı 11 bine dayandı
    Genel

    Emekli: 7.5 dediğin ne ki?
    Rifat OKYAY

    Allah var, her şey var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.