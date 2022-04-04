Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin AB’ye yansıması

Rusya’nın Ukrayna işgali, AB’nin kendisini kontrol etmesine ve düzenlemelere gitmesine vesile oldu.

AB’nin 2004’te Orta-Doğu Avrupa’ya ve Baltık bölgesine genişlemesi AB içerisinde en derin fikir ayrılıklarından biriydi. Ancak işgal, AB üyelerinin ortak noktada buluşmalarını sağladı.

AB’deki bu stratejik değişimin Ukrayna’daki savaş sürecinde olduğu gibi savaş sonrasında da devam etmesi bekleniyor. Çünkü savaş sayesinde, Batı ve Orta Avrupa arasındaki, AB’nin güvenlik anlayışıyla ilgili tartışmalar kapanmıştır.

Bununla birlikte Avrupa’da, Rus doğalgazına en bağımlı ülke Almanya’da bile üç partili koalisyon hükümeti aldığı bir kararla hem savunma harcamalarında artış yaptı hem de Rusya’ya olan enerji bağımlılığına bazı tedbirlerle son vereceği açıkladı. Elbette bu gelişme Almanya için bir “U” dönüşüdür. Almanya Parlamentosu’nun 27 Şubat 2021’deki özel oturumunda, Şansölye Olaf Scholz, kendi partisi Sosyal Demokrat Parti’nin uzun yıllardır sürdürdüğü “Ostpolitik”ini sonlandırdı. Ostpolitik yani 1970’lerin başlangıcında oluşturulan “Doğu Politikası”dır. Bu politikayla Almanya, Sovyetler Birliği’ni (SB) siyasî ve ekonomik anlamda Avrupa’ya yaklaştırmayı hedeflemişti. Ostpolitik’in temel unsurlarından biri, ABD’nin karşı çıktığı, ancak dönemin Batı Almanya’sının SB’ye güven, istikrar ve öngörülebilirlik getireceğini düşündüğü bir doğal gaz boru hattı inşa etmekti. Ostpolitik’in Avrupa ve NATO için önemli sonuçlarının olduğu da belirtiliyor.

Fransa’da 10-24 Nisan 2022’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki tur halinde yapılması planlanıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un savaş için gösterdiği diplomatik tutum, seçim yarışında diğer 13 aday arasında onu daha öne çıkarıyor. AB kapılarının Suriye ve Afganistan’dan gelen mültecilere açılmasına karşı çıkan bazı üye ülkelerin, Ukraynalı mültecileri karşılayanlar arasında yer alıyorlar. Hatta AB, Ukraynalı mültecilere 27 üye ülkenin tamamında 3 yıla kadar kalma ve çalışma hakkı verdi. Birde AB, mültecilere sosyal yardım, barınma, tıbbi tedavi ve okullarda eğitim imkanına erişimi de sağlayacak.

Diğer taraftan AB üyesi olup da NATO üyeliği bulunmayan İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler de muhtemel NATO üyeliğini gündemlerine aldılar. AB’de alınan bazı kararlara eğreti bakan Polonya, AB ile arasını düzeltme gayretinde. AB’nin kararların en muhalif üyesi Macaristan bile, işgal sürecinde aykırı ses çıkarmıyor. Brexit süreciyle 31 Ocak 2020’de AB’den ayrılan İngiltere de, savaşın etkisiyle AB’yle işbirliği yapmaya başladı.

AB’deki ve üye ülkelerdeki zikredilen stratejik değişimler, uygulamaya dönüştürülmekte ve ortak güvenlik-savunma hususlarında daha önce alınan kararların hayata geçirilmesi hızlandırılmaktadır. Yine savaş, AB Güvenlik ve Savunma İçin Stratejik Pusulası’nda 2030’a kadar iddialı bir eylem planına yönlendiriyor. Aynı zamanda NATO’nun Haziran 2022’de Madrid’de yapacağı “NATO 2022 Stratejik Konsept” ile ittifakın karşı karşıya olduğu güvenlik sorunları tanımlanacak ve NATO’nun bu konularda siyasî ve askerî görevlerinin ana hatları belirlenecek. Anlaşıldığı üzere AB ve NATO’nun güvenlik ve savunma hakkındaki strateji ve politikaları eşgüdüm halinde ilerleyecek.

Ayrıca AB’nin, işgal karşısında pekte beklenmeyen bir hızla yaptırım kararlarını alması dikkat çekiyor. Birde AB’nin, Rus enerji ürünlerine bağımlılığını azaltacak enerji çeşitlemesine yönelik ciddi adımlar atıyor. Enerji planı “RepowerEU” buna örnek teşkil ediyor (Yeni Asya 29.03.2022).

Bu vartada AB enerji, göç-mülteci, güvenlik ve savunma gibi hayatî önemdeki kararlarını uygulamaya koydu. İşgal ile birlikte AB üyeleri arasında saflar sıklaştırılırken, NATO’nun önemi artmış ve ABD tekrar Avrupa’ya dönmüştür. AB, ABD ve NATO gibi Batılı aktörler bu durumu Putin’e borçlular. Putin’in hesap hatası yaptığı ihtimal dahilindedir.