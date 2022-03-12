Rusya-Ukrayna benzerliği işgali haklı çıkarır mı?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, Antalya Diplomasi Forumu’nda iki ülke dışişleri bakanları 10 Mart 2022’de bir araya geldi. Görüşmenin Türkiye’nin arabuluculuk girişimiyle yapıldığı belirtiliyor.

Savaşın başlangıcından beri Ukrayna ve Rusya’nın birbirlerine muhtelif yönlerden benzerlikleri bazı kesimlerce hep konuşula geldi. Ancak bu benzerliklerin Antalya’daki görüşmelerde masaya pozitif şekilde yansımadığı da görüldü. Çünkü iki ülke dışişleri bakanlarının anlaşamadıkları bildirilirken, en azından tarafların bir araya gelmesi açısından toplantının bir başlangıç olması da önem arz ediyor.

Rusya’nın, Ukrayna toprağı Kırım’ı 2014’te ilhakı; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 22 Şubat 2022’deki basın açıklamasında “Ukrayna’nın doğusundaki Rus nüfusun çoğunlukta olduğu Donbas bölgesindeki iki ayrılıkçı şehir Luhansk ve Donestk’in bağımsızlığını tanıması”; yine Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgale başlaması; ve savaştan dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan 2 milyon Ukraynalı’nın mülteci olması vd. gelişmeler iki ülke arasındaki benzerlik tartışmalarının sahaya da olumlu yansımadığını gösteriyor.

Peki zikredilen benzer tartışmaların başlangıcı nedir? Aslında bu sorunun cevabına, henüz savaş başlamadan Yeni Asya’nın 22 Ocak 2022 tarihli nüshasında “Rusya-Ukrayna Sorununda Putin Faktörü” başlıklı makalemde değinmiştim. Putin “Rusya Devlet Başkanı” adlı “kremlin.ru” adresindeki web sitesinden Temmuz 2021’de yayınladığı “Ruslar ve Ukraynalıların Tarihsel Birliği Üzerine” başlıklı oldukça uzun makalesi ile bölgeye verdiği önemi benzerlikler üzerinden gösteriyor.

Putin, tarihî olaylara dayandırarak kaleme aldığı uzun makalesinde özet olarak “Ukrayna bağımsız bir devlet değildir ve hiçbir zaman olmamıştır; Ukrayna ayrı etnik kimlik, kültür, din ve dil olarak Rusya’dan ayrı değildir; Ukrayna’nın tarihte hiçbir temeli yoktur ve Rusya İmparatorluğu ile Sovyetler Birliği (SB) tarafından ele geçirilen topraklardan oluşur; Ukrayna, SB’nin parçası olduğunda her zaman başarılı oldu, parçası olamadığı dönemlerde sorunlar yaşadı; Ukrayna’nın bağımsızlığı, her zaman Rusya’ya karşı bir silâh şeklinde kullanılmıştır, düşmanlar tarafından da desteklenmiştir” cümlelerine yer veriyor.

Ayrıca Putin, makalesinde “Ukrayna’nın gerçek egemenliğinin tam olarak Rusya ile ortaklık içinde mümkün olduğunu” vurguluyor. Böylece Ukrayna hakkında “Rusya’nın tarihî ve stratejik” yönüyle birlikte, Putin’in de konuyu “ferdî” olarak ele aldığına ihtimal verilmişti.

Diğer taraftan Ukrayna’nın etnik, dil ve din durumu incelendiğinde, Rusya ile arasındaki benzerlik istatistiklerde de mevcut. Ancak benzerlik kadar farklılıklar da var. Ukrayna’nın nüfusu Temmuz 2021 tahminlerine göre 43 milyon 745 bin 640’dır. Bu nüfusun Ukraynalılar yüzde 77.8’ini, Ruslar yüzde 17.3’ünü ve geri kalanını da Beyaz Rus (Belarus), Moldovalı, Kırım Tatarı, Bulgar, Macar, Rumen, Polonya, Yahudiler vd. oluşturuyor. Resmî dil Ukraynaca halkın yüzde 67.5’i, Rusça ise yüzde 29.6’sı tarafından kullanılıyor. Yine Kırım Tatarcası, Rumence ve Macarca konuşanlar da mevcut. Ukrayna toplumunun çoğunluğu Hıristiyanlığa mensup ve bu dinin Ortodoks anlayışında. Ancak ülkede farklı Ortodoks Kiliseleri var. Bunlar Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Otosefal Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Ortodoks-Moskova Patrikhanesi şeklinde sıralanıyor. Yine ülkede Ukrayna Rum Katolik, Roma Katolik, Protestan, Müslüman ve Yahudiler de yer alıyor.

Dolayısıyla Ukrayna-Rusya arasında benzerlikler olmakla beraber, farklılıklar da kendisini gösteriyor. Özellikle nüfus yapısı büyük çoğunlukla Ukraynalı, konuşulan dil ağırlıkta Ukraynaca ve inanışta aynı din ve mezhep olsa da farklı Kilise yapılanmaları gözden kaçırılmamalı.

Ancak bu kadar kültürel (coğrafya, nüfus, dil, din) benzerliğe rağmen Rusya neden bağımsız bir ulus-devleti işgal etti? Çünkü Putin, makalesinde vurguladığı düşüncelerle ve Ukrayna işgalinde başlıca 3 hususu gündemde tutuyor. Bu hususlar “Ukrayna NATO’ya girmeyecek, silâhsızlandırılacak ve Naziler’den temizlenecek”. Buradan anlaşıldığı üzere yüzünü Batı’ya dönen, ancak SB’den 24 Ağustos 1991’de aldığı bağımsızlığından bu yana da Rusya için güvenlik bölgesi niteliğindeki bir Ukrayna söz konusu.

Sonuç olarak her ne kadar benzerliklerden bahsedilse de, realist uluslar arası ilişkiler teorisindeki “güç ve çıkar” ilişkilerine önem veren bir Rusya politika ortaya çıkmış durumda. Putin, Ukrayna kültürünün Rusya’ya Avrupa’dan daha yakın olduğunu ve iki ülkenin sadece sun’î bir sınırla ayrıldığını iddia ederek Ukrayna’yı işgal etme kararını haklı çıkarmaya çalışıyor. Elbette benzerlikler ve farklılıklar işgali haklı çıkarmaz.