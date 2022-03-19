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19 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Çin

Muhammet ÖRTLEK
19 Mart 2022, Cumartesi
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ediyor.

Ancak işgalde hem Rusya’nın hem de dünya kamuoyunun beklemediği Ukraynalılar’ın direnişi oldu. Rusya’nın, Ukrayna içlerine doğru ilerledikçe lojistik sorunu yaşaması, Moskova’nın “büyük gücü” hakkında şüpheler meydana getiriyor. Savaşla birlikte NATO’nun önemi artarken, AB’nin ortak ordu kurma teşebbüsünün daha ileri bir tarihe ertelenme ihtimali mevcut. Birde ABD olmadan NATO’nun da eksik kalacağı düşüncesi yine gözden geçiriliyor.

Şimdiden Rusya-Ukrayna savaşının kazananını söylemek oldukça zor. Gerçekleştirilen diplomatik çabalardan da bu zorluk anlaşılıyor. Çünkü müzakerelerin temelini “iki ülke arasında barış mı hedefleniyor? Ya da sürmekte olan savaşın yönetilmesi mi?” gibi soruların teşkil ettiği de tartışmalar arasında (Yeni Asya, 08.03.2022, Ukrayna’daki Savaşta Gelişmeler ve Yansımaları). Şu anda hem çatışmaların hem de müzakerelerin yaşandığı bir dönemdeyiz.

İşte tam da bu süreçte, Çin’in bir otokrasi ekseni oluşturmak için Rusya ile uzun zamandır dostane ilişkiler inşa etmekte olduğu belirtiliyor. Diğer taraftan ABD’nin, Çin’i Rusya’dan koparabileceği ve Vladimir Putin’in izole edebileceği iddiaları mevcut. Ancak her iki görüşün ihtimal dahilinde olmadığını ileri sürenlerde bulunuyor.

Çin’in, ABD’nin muhtelif alanlarda gerilemesi için Ukrayna’daki savaşı kullanabileceğine ihtimal verilirken, Rusya ile ilişkilerinin ilerletilmesinde ihtiyatlı yaklaştığı olasıdır. Çin’in “Kuşak-Yol” diye adlandırılan Yeni İpek Yolu diye de bilinen küresel ticarî projesi ile Batı’nın emperyalizm ve kolonyalizm geçmişi üzerine bina ettiği liberal dünya düzenine bir alternatif kurmak tahayyülü peşinde olduğu biliniyor. Çin’in ekonomik, Rusya’nın da silah üstünlüğüyle küresel köyü kendi egemen etki alanlarına bölmek istedikleri uluslararası kulislerde kaydediliyor. Ancak bu egemen etki alanlarının evrensel değerler ve insan haklarından uzaklığı da kuvvetle muhtemeldir. 

İşgalde, Batı’nın direkt düzenli ordular şeklinde Ukrayna’ya destekte bulunamaması, Çin’in Rusya üzerinden Batı’nın etkisini ölçmesi açısından önemlidir. Birde Batı’nın Rusya’ya karşı uyguladığı ekonomik, teknolojik, spor vb. yaptırımlar hedefine ulaşmazsa; Çin’in de benzer bir durumda bu çeşit yaptırımlardan çekinmeyeceği değerlendiriliyor.

Savaşın getirdiği maliyetler tüm ülkelerin vatandaşlarınca hissedilmeye başlandı. Petrol, doğal gaz, gıda fiyatlarındaki artış ile sayıları 3 milyona yaklaşan Ukraynalı mültecilere barınma, giyim ve gıda gibi harcamaların getireceği yük; Almanya başta olmak üzere silaha ve orduya bütçede olmayan yeni yatırım kararı alınması; birde Covid-19 salgınının getirdiği maliyetler de Avrupa devletlerinin harcama kalemleri arasında. Avrupa devletlerinin ordularını güçlendirmeye yönelmeleriyle, ABD’li silah şirketlerinin müşterisi olma ihtimali yüksektir. Böyle bir gelişmede Avrupa’nın ABD’ye askerî, ekonomik, siyasî ve teknolojik vd. alanlarda bağımlılığını arttıracağına işaret ediyor. Ayrıca ABD ve Avrupa arasında derin Transatlantik çatlak meydana geleceği yorumlanıyor. Savaşta yıpranan Rusya ve Ukrayna’nın işgalinden olumsuz etkilenen Avrupa vaziyetinin Çin’in “güç ve çıkar” ilişkilerine pozitif yansıyacağı düşünülüyor.

Baştan beri bazı çevrelerce Rusya-Ukrayna savaşının, ABD-İngiltere (Anglosakson) ittifakı ile Çin arasında olduğu ifade edilmişti. Dolayısıyla Batı’nın Rusya’yla mücadelesindeki başarısının, gelecekte olası benzer bir durumda Çin’le nasıl mücadele edileceğini belirlemesi yönünden önem arz ediyor.

Tüm bu olasılıklarla, Çin firmalarının Rusya’dan dolayı herhangi bir risk almayı istemedikleri bildiriliyor. Dolayısıyla savaşın, asgari müşterek noktalarda buluşarak diplomasi yoluyla sonlandırılması beklentiler arasındadır.

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