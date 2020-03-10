S. Arabistan’da Prenslerin tutuklanması

Suudi Arabistan’da Kral Selman’ın, Sadâkat Konseyi’nin (Biat Heyeti) kararıyla 21 Haziran 2017’de veliahtlığı, Prens Muhammed bin Nayif’ten alıp, oğlu Muhammed bin Salman’a vermesiyle birlikte, ülkede yeni bir döneme girildi.

Yeni dönemde Veliaht Prens Salman, reformlara başlayarak ilk işi ülkesi için “2030 Vizyonu”nu hazırlatmak oldu. Vizyon’da özellikle ekonomide petrole bağımlılığın azaltılması ve yerine yeni oluşturulacak yatırım alanlarına yabancı sermayedarların getirilmeye çalışılması dikkat çekiyor. Salman, gün geçtikçe iktidarını güçlendirerek Batı ve dünya kamuoyunda adından çokça söz ettiren bir isim oldu.

Salman, ülkesinde kadınların eğitim, araba kullanma vb. hürriyet alanını genişletti. Veliaht Prens’in göreve gelir gelmez ordu, bürokrasi ve devlet kademelerinde değişikliklere gitmesi ise, Kraliyet ailesi içindeki rakiplerinin dikkatini çekmişti. Aynı zamanda bölgede İsrail’le yakınlaşması gözlerden kaçmadı. Bu durum Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman gibi Körfez ülkelerinin de İsrail’le sıcak ilişki kurmasının önünü açtı denilebilir. Böylece Salman, klâsik Suud siyasetinin dışına çıktığını göstermiş oldu.

Salman’ın “bütün dinlere açık ılımlı bir İslâm ülkesi olacağız” ifadesinden sonra, 28 Mart 2018’de kendisine atfedilen “müttefiklerimiz istedi diye Komünizmi durdurmak için Vahhabiliği yaydık” şeklindeki açıklamalarının Batı tarafından olumlu karşılandığı kuvvetle muhtemeldir. Bu açıklamalarla Suudiler’in dönem dönem birbirine zıt politikalar içerisine girdiği anlaşılmakta.

Veliaht Prens değişikliğiyle birlikte, Suud hanedanlığı içerisindeki dengelerde sarsılma olduğunu söylemek doğru olacaktır. Salman’ın talimatı ile Kasım 2017’de, yolsuzluk suçlamalarıyla aralarında Alwaleed bin Talal’ın yer aldığı milyarder Suudi Prenslerin tutuklanarak, Riyad’daki Ritz-Carlton Otel’de bulundurulmaları daha sonra “yanlış anlaşılma” olarak duyurulmuştu.

S. Arabistan’da 7 Mart 2020 itibariyle, Veliaht Prensi devirmek için darbe hazırlığında olduğu iddia edilen en az 20 kadar Prensin, Salman’ın talimatıyla gözaltı ve tutuklanmaları uluslar arası haber kaynaklarında belirtiliyor. Tutuklananlar arasında Kral’ın kardeşi muhalif olarak nitelenen Prens Ahmed bin Abdulaziz, Kara Kuvvetleri İstihbarat ve Güvenlik Kurumu eski başkanı Prens Nayef bin Ahmed bin Abdulaziz, önceki Veliaht Prens Muhammed bin Nayif ile üvey kardeşi Prens Nawaf da yer alıyor. Merhum Kral Abdullah’ın oğlu, Ulusal Muhafız Birliği eski başkanı bir dönem adı taht için geçen 65 yaşındaki Prens Miteb bin Abdullah’dan da haber alınamadığı bildiriliyor.

Tutuklamalar hakkında, Veliaht Prensin, hanedan ailesinde kendisine öncelikli rakip gördüğü amcası Prens Ahmed bin Abdulaziz’e karşı bir tasfiye hareketi şeklinde de değerlendiriliyor. Veliaht Prensin, Riyad’da Kasım 2020’de gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi öncesinde Kral olmayı planladığı da iddialar arasında. Veliaht Salman’ın tutuklamaları başlatma sebebi olarak “en büyük destekçisi Donald Trump’ın, yeniden ABD başkanı seçilememe ihtimali” de gösteriliyor.

Reuters Haber Ajansı’na göre, Salman’ın “Amerikalılar ve diğerleri de dahil olmak üzere yabancı güçlerle bir darbe yapmak için temas kurmakla” suçladığını bildiriyor. Tutuklamalar ile bir tasfiyenin gerçekleştirildiği, Salman’a meydan okuyacak hiçbir rakibin kalmadığı yönünde yorumlar yapılıyor. Yine tutuklanan Prenslerin vatana ihanetle suçlandıkları, güçlü kabilelerin desteğiyle darbeyi tartıştıkları ancak bir sonraki aşamalara gidemedikleri de yapılan değerlendirmeler arasında. İlk defa The Wall Street Journal’da yayınlanan tutuklama haberlerine, Suudî yönetimince herhangi bir yorum yapılmadı. Hatta Kral’ın tutuklamaları onayladığı gelen haberler arasında.

Şu anda tutukluların tamamının isimleri açıklanmış değil. İsimler açıklandıkça ve tutuklamalar devam ettikçe konunun daha fazla tartışılacağı aşikârdır.