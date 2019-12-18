Seçim sonuçları: Bitmeyen şarkı

Cezayir’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 12 Aralık’ta yapılacağının açıklanması, yeni bir dönemin başlangıcına vesile görüldü. Bununla birlikte “toplumsal unsurlar, devlet kurumları ve ordu” seçimleri tek çıkış noktası olarak önemsiyorlarken, Anayasa’yı da nihaî hakem kabul ediyorlar. Ancak tarafların yorumları farklılık arz ediyor. Hal-i hazırdaki ayrılıklar bu yorum farklılıklarına dayanıyor.

Alınan yeni seçim kararı hakkında bazı kesimlerce eski rejimin (angient regime) kalıntılarının aktif olduğu eleştirileri getiriliyor. Çünkü adaylar, Bouteflika döneminin hükümetlerinde görev yapmış kişilerden oluşuyor.

Seçim Komitesi’nin 2 Kasımdaki açıklamasında “seçimler için toplamda 23 adayın başvuruda bulunduğu, ancak bunlardan 18’inin, 48 vilayetten 25’inde imza toplamak dahil olmak üzere diğer adaylık şartlarını yerine getiremediğinden seçimlere katılamayacaklarını” duyurdu. Seçimlere katılmayı hak kazanan adaylar ise şöyle sıralandı: Eski Başbakanlardan Abdelmadjid Tebboune (Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi) ve Ali Benflis (bağımsız), eski Kültür Bakanı Azzeddine Mihoubi (Demokratik Ulusal Topluluk Partisi), ılımlı İslâmcılardan eski Turizm Bakanı Abdelkadir Bengrine (El-Bina Hareketi) ve Abdelaziz Belaid (El-Mustakbel Partisi Başkanı). Cezayir sokaklarında, “5 aday için Bouteflika’nın en yumuşak versiyonu” tanımlaması yapıldı. Adaylar seçim kampanyalarına 17 Kasımda başladılar.

2019 yılı boyunca yerleşik egemen hiyerarşik güce karşı kitlesel protestolarla meydana gelen muhalif Hirak Hareketi, “eski rejimin yetkililerinin aday olmayacakları bir seçim tercih ettiklerini ve mevcut haliyle 12 Aralık seçimlerine katılmayacaklarını” açıkladı. Hareket’ten yapılan açıklamada “oy pusulasındaki adayların tamamının devlet organlarıyla yakın ilişkileri var, bazıları reforma zorlanmış olsa da, hepsi değişmeyen elitlerin bir parçasıdır” ifadesine yer verildi. Bazı göstericiler seçimleri “çetelerle seçim” ve “idiotlar tuzağı olan yozlaşmış iktidar tarafından düzenlenen seçim” sloganlarıyla seçimleri protesto ettiler. Buna ek olarak Demokratik Alternatif Güçleri İttifakı ile Adalet ve Kalkınma Cephesi de seçimleri protesto edenler arasında.

Cezayir, 42 milyon 679 bin 018 kişilik nüfusa sahip. Bu nüfusun 24 milyon 474 bin 161’i kayıtlı seçmendir. Seçimler sert güvenlik tedbirleri altında, 12 Aralıkta, 13 bin 295 merkezde ve 61 bin 239 noktada gerçekleştirildi. Kayıtlı seçmenlerin 8 milyon 504 bin 246’sı oy kullanırken, 1 milyon 243 bin 458 oy ise geçersiz kabul edildi. 11 bin 588 oy da itirazlarla “tartışmalı oy” statüsünde. Seçimin sonuçlarına göre: 1. Tebboune, % 58.15 oranıyla, 4 milyon 945 bin 116 oy alarak seçimin galibi oldu; 2. Bengrina, % 17.38 oranıyla, 1 milyon 477 bin 735 oy; 3. Benflis, % 10.55 oranıyla, 896 bin 934 oy; 4. Mihoubi, % 7.26 oranıyla, 617 bin 753 oy; 5. Belaid, % 6.66 oranıyla, 566 bin 808 oy aldılar.

Cezayir’de seçimlere katılım % 39.83’le gerçekleşti. Böylece Hirak Hareketi başta olmak üzere, diğer unsurların seçimleri protestosu başarıya ulaştı denilebilir. Bununla birlikte yeni Cumhurbaşkanı Tebboune’nin meşrûiyetinin tartışmaya açılması da kuvvetle muhtemeldir. Hatta seçim sonuçlarının açıklandığı 13 Aralıkta “eski rejim”in adaylarına ve kazananına karşı gösteriler başladı bile. Bürokrasi ve ordu açısından seçimlerin yapıldığı söylenebilir. Ancak muhaliflerin ve sokağın tansiyonunun henüz düşmediği aşikârdır. Çünkü 24 milyon 474 bin 161’i kayıtlı seçmenden, sadece 8 milyon 504 bin 246’sı sandığa gitmiştir. Dolayısıyla 15 milyon 969 bin 915 seçmen oy kullanmayarak, seçimin galibini muhalifler olarak belirlemişlerdir. Daha da önemlisi zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarına sahip, eski Fransız sömürgesi Cezayir’in bir türlü istikrara kavuş(a)maması manidardır. Gerçekleştirilen seçim, muhalifler açısından “tamamlanmamış seçim” olup, Cezayir’in yakın zamanda tekrar seçimlere gitmesi ihtimal dahilindedir.

