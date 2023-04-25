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25 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

Sudan’da yeni çatışmalar

Muhammet ÖRTLEK
25 Nisan 2023, Salı
Sudan’da 19 Aralık 2018’de başlayan halk ayaklanmaları 11 Nisan 2019 günü Devlet Başkanı Ömer El-Beşir’in istifasıyla sonuçlanmıştı.

El-Beşir iktidardan uzaklaştırılmış olsa da, Sudan’da siyasî, ekonomik, sosyal, terör, kabileler arası etnik sorunlar, silahlı gruplar arasındaki çatışmalar vb. istikrarsızlıklara çözüm üretil(e)medi.

Aslında sorun Sudan’daki iktidara talip özellikle silahlı gruplar arasındaki görüş farklılığın derinleşmesinden ve çatışmaya varan rekabetlerinden kaynaklanıyor. Ülkede bir süredir Ramazan ayına rağmen şiddeti artan çatışmaların, Sudan’ı yeni bir iç savaşın eşiğine getirdiğinden endişe ediliyor. Bundan dolayı aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke, Sudan’daki vatandaşlarının tahliye işlemlerine başladılar.

Ülkedeki son çatışmalar Sudan Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Abdul Fettah El-Burhan ile paramiliter grup olan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı ve Hemetti lakaplı Muhammed Hamdan Daglo arasında gerçekleşiyor. Aslında her iki General de, Sudan’da 2003’teki iç savaşta Darfurlu isyancıları bastırmak için önemli görevler üstlendiler. Birde El-Burhan ve Daglo, El-Beşir’e karşı gerçekleştirilen darbede birlikte hareket ettiler. Darbenin ardından sivil-askerî yapıdaki Sudan Egemenlik Geçiş Konseyi’ni (EGK) kurarak, sivil hükümetin kurulması için anlaşmışlardı. Bu sırada EGK Başkanı El-Burhan iken, Başkan Yardımcısı ise Hemetti’ydi. Ancak imzaladıkları anlaşma 21 Ağustos 2019 ile 25 Ekim 2021 tarihleri arasında geçerli olabildi. Yani iki yıl sonra Sudan’da iktidarı ele geçirme ve ülkeye egemen olma mücadelesine başladılar. Yaşanan son çatışmalar da bu kapsamdadır.

Çatışmaların bir başka nedeni de, El-Burhan’ın 25 Ekim 2021’den sonra “İslamcıları ve devrik El-Beşir rejiminin figürlerine eski konumlarını geri vermesi” iddiasıdır. Böylece El-Burhan’ın “El-Beşir rejimini yeniden iktidara getirmek” çabalarına kuvvetli ihtimal verilmektedir. Diğer taraftan Darfur’dan gelen Hemetti’nin ise, El-Burhan’ın başşehir Hartum’da güçlendirdiği eski rejimin devlet/yönetici seçkinleri tarafından “taşralı” şeklinde aşağılanması, ülkedeki toplumsal taraflar arasındaki kırılganlığın şiddete dönüştüğünün başka bir gösteresi.

Hartum’da çatışmanın şiddetinin artmasıyla birlikte 23 Nisan 2023 Pazar günü “El-Burhan karargâhının bodrum katındaki yönetim odasından çıkıp, başşehrin sokaklarındaki askerlerine yeni çatışmalara hazır olun mesajı” verdi. Buna karşılık Hemetti de aynı gün “elinde silahıyla Hartum sokaklarında askerî bir araçla birliklerini kontrol ettiği” görüntüleri basına yansıdı. Böylece tarafların geri adım atmayacakları anlaşılıyor.

Sudan’daki diğer ülkelerin vatandaşlarının tahliyesine başlanması, ülkedeki çatışmaların iç savaşa varacağının güçlü delili niteliğinde. Sudan toplumunun yoksulluk, yoksunluk, açlık gibi sorunlarla mücadele ettiği ve ülkede yeterli gıdanın olmadığı düşünüldüğünde, çatışan gruplara yeterli miktarda silahların kimden ve nasıl tedarik edildiği de ayrı bir soru işareti.

Güney Sudan 9-15 Ocak 2011’de yapılan referandumla Sudan’dan bağımsızlığını ilan etmiş ve ülke “bir şekilde” ikiye bölünmüştü. Bir süredir Sudan’ın Darfur bölgesinin de ayrılabileceği tartışılıyor. Bazılarına göre iç savaşa dönüşmesi muhtemel mevcut çatışmaların sonucunda, Darfur’un da Sudan’da ayrılabileceği ihtimali söz konusu. Temennimiz iç savaşa varmadan çatışmaların durdurulması.

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