Sudan’daki çatışmaların bölgesel etkileri

Sudan’da 15 Nisan 2023’te başlayan çatışmalar, Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Abdul Fettah El-Burhan ile paramiliter grup olan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı ve Hemetti lakaplı Muhammed Hamdan Daglo arasında gerçekleşiyor.

Ancak Sudan’da iki rakip general arasındaki çatışmaların sadece Sudan topraklarıyla sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda istikrarsızlık içindeki çevre ülkeleri de etkileyebileceği ihtimallerdendir. Böylece Sudan merkezli çatışmaların daha geniş alanda, bölgesel sonuçlarının olabileceği üzerinde duruluyor.

Hava unsurları ve tank gibi ağır silahların da kullanıldığı çatışmaların, yabancı silahlı grupları da kendisine çekmesinden endişe ediliyor. Ayrıca bölgesel güçlerin çatışmalara müdahil olması da muhtemeldir. Birde çatışmaların yeni bir mülteci krizini başlatabileceği de tahminler arasında.

BM’ye göre çatışmaların 5. günü, 20 Nisan itibariyle, 20 bin kadar Sudanlı komşu ülke Çad’a göç etmek zorunda kaldı. Çad hükümeti ülkenin doğusunda hal-i hazırda 400 bin Sudanlı mülteciyi barındırıyor. Çad’a yeni gelenlerle birlikte ülkenin ekonomik kaynaklarının üzerindeki baskının arttığı açıklandı. Yine BM ve Uluslararası Kriz Grubu’nun verilerinden Sudan nüfusunun üçte birinden fazlasının gıda sorunu ve açlık kriziyle karşı karşıya olduğu anlaşılıyor. Yabancı ülke vatandaşlarının Sudan’dan tahliyeleri sürerken, ilk geniş kapsamlı ateşkeste büyük bir sivil göç dalgası bekleniyor.

Sudan’da iç savaşa dönüşmesi muhtemel çatışmaların hızlı yayılması, çatışmaların komşu ülkelere sıçrama riskini yükseltiyor. Çatışmaların Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Etiyopya gibi komşu ülke sınırlarına kadar yayıldığı bildiriliyor.

Bununla birlikte çok sayıda farklı etnik yapıya sahip Sudan’da, çatışmaların devamı halinde daha fazla insanın silahlanabileceği tereddüdü var. Ancak etnik yapıların oluşturduğu ittifakların bile kırılganlığı söz konusu. Her şeye rağmen çatışan iki generalin silah takviyesi arayışında oldukları, birde Rusya’nın paralı asker Wagner grubunun da Sudan’da bulunduğuna dair haberler yayılıyor. Ancak Wagner’in Sudan’daki varlığı teyide muhtaç olsa da, Wagner’in Libya’daki mevcudiyeti hatırlandığında, Sudan’da da bulunabileceği ihtimalini arttırıyor.

Kızıldeniz’deki stratejik konumundan dolayı Sudan topraklarındaki çatışmaların Kızıldeniz’deki deniz ticareti ve güvenliğini tehlikeye atarak hem komşu ülkeleri hem bölge hem de uluslararası ekonomiyi olumsuz etkilemesine de ihtimal veriliyor.

Aslında çatışmaların başladığı 15 Nisan’dan bu yana BM; Afrika Birliği; ülkeleri Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Uganda’nın dahil olduğu IGAD/DAHKO Doğu Afrika Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi’nin; Batılı ve Körfez başşehirlerinin diplomatik girişimleri henüz sonuç vermiş değil.

El-Burhan’ın kuvvetlerinin silah ve mühimmat açısından daha donanımlı olmasına rağmen, Hemetti’nin sahayı iyi bilen ve taktiksel beceriye sahip paramiliter güçlerinin, anlaşıldığı kadarıyla henüz birbirlerine üstünlük sağlayabilmiş değiller. Dolayısıyla çatışmaların gidişatı hakkında kesin konuşmak için erken bir dönemdeyiz.

Sudan’daki çatışmaların, istikrarsızlıklar içindeki bölgeyi de negatif yönde etkileyebileceğinden çekiniliyor.