Suudi Arabistan-İran anlaşması ve Çin

Çin’in aracılığıyla 10 Mart 2023’te Ortadoğu’nun iki ezeli rakibi S.Arabistan ve İran anlaşmaya vardılar.

Anlaşma’nın Ortadoğu ve Körfez bölgesinde önemli değişimlere yol açması beklenirken, Çin’in de bölgede etkinliğini arttırması açısından önem arz ediyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Aralık 2022’de Suudi Arabistan’ı, Mart 2023’te de İran’ı ziyareti ederek, tarafları bir araya getirmiş ve üçlü ortak bildiriyle 10 Mart’ta Anlaşma’ya varmışlardı. Jinping’in taraflara gerçekleştirdiği ikna turları ile Çinli yetkililerin açıklamaları Çin’in “lider devlet veya uluslararası süper güç” olma çabalarının yansımadır.

Hal-i hazırda Rusya’nın Ukrayna’yla savaşması, ABD ile AB’nin de Rusya ve Ukrayna’ya yoğunlaşması, son dönemde ABD’nin Ortadoğu’da eskisi kadar etkin ol(a)mamasından kaynaklanan güç ve siyasî boşluğun Çin tarafından doldurulma girişimleri muhtemeldir.

Çin’in diplomatik çabalarının “Kuşak-Yol Girişimi” çerçevesinde de şekillendiği ihtimallerdendir. Ancak Çin’in Ortadoğu’daki siyasî, ekonomik ve askerî argümanlarına ABD ve Rusya’nın kuşkuyla yaklaşacağı şüphesizdir. Çin’in aracılığıyla imzalanan S.Arabistan-İran Anlaşması’yla kısa sürede Riyad ve Tahran arasındaki derin sorunlara çözüm bulunmasına, bölgedeki Sünni-Şii çatışmasına son verilmesine ve özellikle Suriye ve Yemen’de silahların susturulmasına katkı sağlamasını beklemek pek de gerçekçi olmayacaktır.

Elbette Çin’in ticarî faaliyetleri için Hürmüz ve Mendep Boğazları ile Hint-Pasifik Okyanus bölgesinde güvenliğin sağlanması hayatî derecede önemli. Dolayısıyla Irak ve Umman’ın, S.Arabistan-İran için başlattığı sürecin Çin tarafından Anlaşma’ya vardırılması Pekin’in çıkarına olduğu kuvvetle muhtemeldir. Çünkü Çin hem Körfez ülkelerinin hem Suudi Arabistan’ın hem de İran’ın en önde gelen enerji müşterisi konumunda.

ABD Başkanı Joe Biden’ın da 13-16 Haziran 2022 tarihlerinde Ortadoğu gezisi gerçekleştirmişti. Biden da bölgeye yönelik “gerginliği azaltma, caydırıcılık ve diplomasi” argümanlarını dile getirmişti. Fakat gezi sonrasında Biden’ın argümanlarının sahada gerçekleştirilebilme durumu tartışmalıdır.

Her ne kadar S.Arabistan-İran Anlaşması’yla birlikte bölge siyasetinde itibar inşasıyla Çin öne çıkmış olsa da, Anlaşma’nın uygulanabilirliğine ve sürdürülebilirliğine kırılgan Ortadoğu coğrafyasında kuşkuyla yaklaşılıyor. Birde S.Arabistan’ın, ABD güvenlik doktrini dışında bir güvenlik arayışına girdiği de tartışılıyor.

Anlaşma ile Çin’in, Ortadoğu’da çatışmaların barışçıl yollarla çözme ve bölgesel istikrarı sağlama hedeflerine ulaşma yeteneği imtihana tabi tutulacak. İmtihandan biri Pekin’in “sıfır çatışma” yani “barış temelli kalkınma” politikasının Ortadoğu’da jeopolitik hizalamaları nasıl çizeceği hususunda. Diğer taraftan Çin, Anlaşma’yla S.Arabistan-İran’ı yakınlaştırmaya çalışırken İsrail’i yabancılaştırabilir. Böyle bir durumda Çin’in, Arap ülkeleri ve toplumu nezdinde Filistin sorununu da göz ardı etmemesi gerecektir.

Bölgede etkinliğini hissettiren Çin’in, bu etkinliğini sürdürmesi muhtemelen Anlaşma’nın taraflarının tutumuna bağlıdır. Çin’in de dahil olmasıyla Ortadoğu’da çok kutuplu rekabet şekilleniyor. Ama bu rekabette değişim dikey yönde olup, uzun zamana yayıldığı düşünülüyor. Artık büyük güçlerin, yerel aktörleri ve değişen bölgesel kaygıları dikkate alarak sahada yaşanılan gerçeklere yönelik politika üretmesi doğru olacaktır.

