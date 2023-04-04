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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

Suudi Arabistan-İran anlaşması

Muhammet ÖRTLEK
04 Nisan 2023, Salı
Ortadoğu’nun iki ezeli rakibi Suudi Arabistan ve İran, Çin’in aracılığıyla 10 Mart 2023’te anlaşmaya vardılar.

Aslında iki ülke arasındaki görüşmeler 2021’de başlamış ve 2022’de de geliştirilmiştir. Anlaşmanın Ortadoğu ve Körfez bölgesinde önemli değişimlere yol açması bekleniyor.

Bilindiği üzere iki ülke arasındaki başlıca rekabet alanı Sünni-Şii mezhep çatışması üzerinden değerlendiriliyor. Anlaşma ile mezhebî güç rekabetinin dengelenmesi, İslam ve Arap Birliği’nin sağlanması gibi faktörler öne çıkıyor. Elbette zikredilen üç faktör de bölgenin en büyük ihtiyaçlarından. Ancak anlaşmanın tarafları, böylesine kırılgan bir coğrafyada bunların sağlanmasında ne kadar muvaffak olabileceklerini yakın gelecekte göreceğiz.

Bölgedeki mezhep temelli mücadeleler Suriye, Yemen ve muhtelif yerlerde sürüyor. Sür(dürül)en çatışmalar da direkt S. Arabistan veya İran güçleriyle değil, her iki tarafın desteklediğine işaret edilen silahlı örgütler ya da paramiliter gruplar vs. unsurlar üzerinden vekaleten yürütülüyor.

S. Arabistan ve İran arasındaki son ciddi kırılmalardan biri de Riyad’da 2 Ocak 2016’da Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır En-Nemr’in idam edilmesidir. En-Nemr, S. Arabistan ve Körfez’in Şii nüfusu üzerinde büyük etkiye sahipti. En-Nemr 2009’da S. Arabistan’ın Şii bölgesinin ülkeden ayrılabileceğini iddiasıyla ve 2011’deki Arap Baharı’nda halkı ayaklanmaya teşvik ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. 

En-Nemr’in idamının ardından iki ülkenin ilişkilerindeki kopma, diplomatik misyonların Büyükelçilik’ten Maslahatgüzar seviyesine indirilmesiyle sonuçlanmıştı. Çin’in de dahil olduğu iki ülke arasındaki arabuluculuğa Irak ve Umman’ın da katıldığı biliniyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Aralık 2022’de Suudi Arabistan’ı, Mart 2023’te de İran’ı ziyareti ederek, tarafları bir araya getirmiş ve üçlü ortak bildiriyle 10 Mart’ta Anlaşma’ya varmışlardı. Anlaşmaya göre iki taraf öncelikle karşılıklı Büyükelçiliklerini faaliyete geçirecekler. Sonra da birbirlerinin içişlerine karışmama ve egemenliklerine saygı duyacaklar.

Bununla birlikte taraflar arasındaki uzun yıllara dayanan derin ayrılıklar, siyasî mücadeleler ve hatta silahlı vekalet çatışmaları vb. unsurlar Anlaşma’nın ilerlemesi hususunda zorlukları hatırlara getiriyor. Ayrıca Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ın 24 Ocak 2021’de Al-Jazeera’ye verdiği beyanatta, Ayetullah Hamaney hakkında “Ortadoğu’nun Hitler’i” ifadesini kullanmıştı. Buna İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de “eğer Ortadoğu’da bir tehdit arıyorsanız S. Arabistan’a bakabilirsiniz” karşılığını vermişti. Tarafların keskin açıklamaları bölgede iki ülkenin “Soğuk Savaşı”na yorumlanmıştı.

Eskiden beri muhtelif konularda İran’ın Rusya ve Çin’in desteğini kolaylıkla alabildiği görülüyor. S.Arabistan ise Körfez ülkeleri, Sudan, Mısır, ABD ve bazen İsrail’in bile desteğini aldığı aşikârdır. Dolayısıyla iki tarafın Soğuk Savaşı’nı ve mücadelelerini sadece bölge dinamikleri açısından okumak doğru olmayacaktır.

Anlaşmaya iyimser yaklaşanlar, Suriye ve Yemen gibi ülkelerde Sünni-Şii çatışmasının azalabileceğini ön görüyor. Ancak Anlaşma, dışişleri bakanları düzeyinde imzalandı, tarafların yetkili organlarında nasıl karşılık bulacağı ve iki ülkenin bölge politikalarını hangi yönde etkileyeceği merak konusu.

Çin’in durumunu ise, ayrı bir yazıda değerlendirmekte fayda vardır.

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