Taliban, diğerleri ve İslâm

Taliban’ın ABD ile 29 Şubat 2020’de imzaladığı Doha Anlaşması sonrasında, Afganistan’da 15 Ağustos 2021’de başşehir Kabil dahil büyük çoğunluğunda kontrol ele geçirdi.

Taliban’ın beklenilenden daha kısa sürede ülkeyi ele geçirmesi, ABD ve diğer güçlerin Taliban’a herhangi bir müdahalede bulunmadan geri çekilme sürecinde oldukları bilinmektedir.

Taliban’ın Afganistan’daki mevcut durumunu diğer coğrafyalardaki benzer örgütleri, cihatçı ve silâhlı unsurları cesaretlendirdiği, hatta zafer kutlamaları yapıldığı uluslar arası basında yer alıyor. Bununla birlikte “@Tahtakuslar” isimli Twitter hesabından 18 Ağustos’ta yapılan bir paylaşım dikkat çekiyor. “@Tahtakuslar” hesabından “İdlib’teki El-Kaide liderlerinden Ebu Mariyah El-Kahtani’nin açıklamasındaki İdlib-Türkiye-Pakistan-Taliban arasında yeni bir İslâmî hat kuruluyor. Arapların başaramadığını, Arap olmayan Müslümanlar yerine getiriyor. Cihadın ve İslami siyasetin gereğini yapıyorlar” ifadeleri kafa karışıklığına yol açıyor. El-Kahtani’ye aid olduğu iddia edilen açıklama izahata muhtaçtır.

Soğuk Savaş döneminde Afganistan’da Sovyetler’e karşı Cihatçıları kullananlar, birde tarihsel Sünnî-Şiî fikir ayrılığından istifade ederek Sünnîleri ve Şiîler’i de birbirlerine karşı konumlandırmıştı. Uluslar arası sistemin saiklerince, El-Kahtani’nin sözlerine atıfla “Arap olmayan Sünnî Müslümanlar üzerinden yeni bir siyasetin” sinyali mi veriliyor? Sorusu akıllara geliyor.

Diğer taraftan İdlib’de, Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirme başarısından dolayı “Heyet Tahrir El-Şam’ın (HTŞ) kontrolündeki bölgede şeker ve tatlı dağıtımında” bulunduğu bildiriliyor. HTŞ’nin, “Taliban’ın başarısını kendi zaferi gibi kutladığı ve uluslar arası toplumun Suriye halkının iradesini desteklemesini umduğunu” belirtiliyor. HAMAS lideri İsmail Haniye de, “Taliban’ı ABD’nin Afganistan’daki işgalini sona erdirdiği için tebriklerini iletti. Birde Haniye, İsrail işgalinden kurtulmak için Taliban gibi kararlılıkla İsrail’e üstün geleceklerini” kaydediyor. Buna ek olarak 16 Ağustosta Haniye ve Taliban lideri Abdul Gani Birader arasında telefon görüşmesi yapıldığı da aktarılıyor. Taliban’ı tebrik edenler arasında Somali’deki Eş-Şebab ve Filistin İslami Cihad da bulunuyor.

El-Kaide de, Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesini “zafer” diye niteliyor. “El-Kaide’nin yayınlarında Pakistan, Keşmir, Yemen, Suriye, Gazze, Somali ve Mali’deki Müslümanlara Afganistan’ın hürleşmesi ve Şeriat’ın uygulanmaya başlanmasını kutladıklarını” neşrediyor.

Taliban’la ideolojik farklılığa sahip olmasına rağmen IŞİD/DAEŞ/DAİŞ’in de etkisini arttırabileceğine ihtimal veriliyor. IŞİD’in Irak ve Suriye’nin bir bölümüne hâkim olarak gerçekleştirdiği insanlık dışı uygulamaları hatırlandığında, muhtelif örgütlerin cesaretlenmesi endişelere sebep olmaktadır.

Dünyanın muhtelif yerlerindeki “şeari İslâmiyeyi tağyir eden ehl-i bid’a (Mektubat, s. 420)” mahiyetindeki cihatçı, radikal, aşırılık yanlısı vb. grupların kendi bünyelerinde üyelerini yeniden konsolide edeceği ve bu unsurların yeni bir yükseliş sürecine girecekleri ihtimali üzerinde duruluyor. Böylece İslamofobi’de de artış olması beklenmektedir.

Taliban vb. unsurların İslâm anlayışıyla dine hizmet edilemeyeceği realitesi herkesçe bilinmektedir. “Doğru İslâmiyeti ve İslamiyete lâyık doğruluğun ve istikametin (Münazarat, s. 86)” silâhlı cihat yoluyla gösterilemeyeceği defalarca ispatlandı. Bir takım ifsad komitelerince desteklendiği tahmin edilen muhtelif örgütler üzerinden günümüz dünyasında İslâm’ın silâh, cihad daha ileri boyutta terörle anıldığı görülmektedir. Halbuki hakiki İslâm’ın Taliban, El-Kaide, IŞİD/DAEŞ/DAİŞ, Boko Haram vb. silâhlı unsur ve terör örgütleri tarafından temsil edilmediği ve İslâm’ın hakikatlerinin bu terör örgütleriyle uzaktan yakından bağdaşmadığını “medenîlere ikna” yoluyla “İslâmiyeti, mahbup ve ulvî olduğunu, evâmirine imtisalen ef’al ve ahlâk ile (Hutbe-i Şamiye, S. 103)” izah edilmesi kaçınılmazdır.