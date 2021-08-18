Taliban, Kabil’de

ABD ile Taliban arasında, Katar’ın başşehri Doha’da 29 Şubat 2020’de “Afganistan’a Barış Getirme” adıyla Anlaşma imzalanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden’ın ilk kez Mayıs başında ve sonra 10 Temmuz 2021’de Afganistan’dan çekileceklerini açıklamasının, bu Anlaşma’ya dayandığı bildiriliyor (Yeni Asya, 20.07.2021, Afganistan-3 (Türkiye ve diğer aktörler).

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın 15 Nisan 2021’de Afganistan ziyaretini gerçekleştirmişti. Blinken, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Ghani Ahmedzay’ı ziyaretinde, Biden’ın, Afganistan’daki ABD birliklerini 11 Eylül 2001 tarihli terör olaylarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül 2021’e kadar geri çekeceklerinin mesajını iletti. Ayrıca Blinken “ABD-Afganistan ortaklığı değişiyor. Ancak ortaklık sürüyor” diyerek, Afganistan’daki yerel unsurlara göndermede bulunmuştu (Yeni Asya, 18.04.2021, ABD’nin, Afganistan’dan Çekilme Kararı).

Ancak Blinken’ın, Afganistan’la değişen, ama devam edeceğinin sinyalini verdiği ortaklığın içeriği hakkında bilgi vermemesi şüpheyle karşılanmıştı. Bir müddettir Afganistan hükümet güçleriyle savaşan ve hızlı adımlarla ilerleyen Taliban’ın, 15 Ağustos 2021 Pazar günü geç saatlerde başşehir Kabil’i aldığı haberleri yayınlandı. Taliban’ın Kabil’e girmeden, Cumhurbaşkanı Ahmedzay’ın ülkesinden ayrıldığı bildirildi. Ülkeyi terk etmeye çalışan birçok insanın Kabil havaalanındaki izdihamı ve çaresizliklerini hep birlikte haber kanallarından takip ettik. Afganistan’dan kara yoluyla kaçanların haberleri de TV’lerden veriliyor. Acaba Blinken’ın şüpheyle karşılandığı ortaklık muhtevasının olan bitene seyirci kalmak dahil miydi diye yeni soru işaretleri beliriyor.

Bununla birlikte sessizliğini bozan Biden “Afganistan ordusunun bile savaşmadığı, Afgan siyasî liderlerinin kaçtığı bir ortamda ABD askerini feda etmem” diyerek kararından geri adım atmayacağını vurguluyor.

Diğer taraftan Taliban’ın daha önce ülkenin kuzeyine doğru ilerlemesinden endişelenen Tacikistan ise, Rusya’dan yardım isteyerek Tacikistan-Rusya sınırına Rus askerlerinin konuşlanmasını sağlamıştı. Rusya’nın etki alanındaki Tacikistan’ın, Taliban tehdidine karşı yalnız olmadığına dikkat çekilmişti.

AB’nden yapılan açıklamada “Afganistan’da bozulan güvenlik durumunu göz önüne aldıkları; ülkeyi terk etmek isteyen yabancı uyruklu ve Afganlar’ın güvenli bir şekilde hareket etmeleri gerektiği; ülke genelinde güç ve otorite konumunda olanların, insan hayatının ve mülkünün korunması, güvenlik ve sivil düzenin derhal yeniden sağlanması için sorumluluk ve hesap verilebilirlik taşımalı; Afgan halkı emniyet ve haysiyet içinde yaşamayı hak ediyor, uluslar arası toplum olarak onlara yardım etmeye hazırız” ifadelerine yer verdi. Ancak AB’nin öncülüğünde yapılan bu açıklamada, Afganistan’a nasıl yardım edebilecekleri hususunda bir ipucu mevcut değildir.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Afganistan hakkında açıklamasını 17 Ağustos 2021 Salı günü Brüksel saatiyle 12:00’da yapacağı bildiriliyor. Bundan tam 20 yıl önce, 11 Eylül 2001 terör olaylarından sonra ABD öncülüğünde NATO’nun Afganistan’a müdahalesi “NATO’da alandışılık” tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Müdahaleden dolayı siyasî ve hukukî tartışmaların odağında kalan NATO’nun, Afganistan’daki son gelişmeler karşısında hemen açıklama yapmaması manidar bulundu.

İslâm İşbirliği Teşkilâtı’ndan da (İTT) henüz Afganistan için herhangi bir beyanatta bulunulmuş değildir.

Almanya lideri Angelina Merkel, Afganistan’daki gelişmelerden kaynaklanabilecek ülkesine yönelik bir mülteci hareketliliğinden çekindiğinden olsa gerek “Birçok insan korkuyor. Şu an için komşu ülkelerde hayatlarını devam ettirmelerini sağlayacağız. 2015 yılındaki hatayı tekrarlamak istemiyoruz. Bu tür durumlar için komşu ülkelere yardım ve destek teklif edeceğiz” şeklinde değerlendiriyor.

Afganistan’daki son gelişmeler hakkında uluslar arası aktörlerin mesafeli yaklaşımları söz konusudur. Taliban ve ülke içindeki başka unsurların, aynı zamanda diğer uluslar arası figürlerin düşüncelerinin ne olduğunu öğrenmek için bekledikleri ihtimal dahilindedir.

Taliban’ın Kabil’i, Türkiye’nin Kabil havaalanının işletme ve güvenliğini sağlamayı gündemine aldığı sırada ele geçirmesi, Afganlı mülteci hareketliliğinin de ortaya çıkması konunun tekrar değerlendirilmesini zorunlu kılıyor.