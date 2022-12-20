Tunus’ta seçmensiz seçim

Tunus’ta Covid-19 salgınını hükümetin yönetmede yetersiz kalması iddiaları, ekonomik krizin getirdiği olumsuzluklar, Müslüman Kardeşler taraftarı En-Nahda Partisi ve Parti Başkanı Raşid El-Gannuşi’ye yönelik Cumhurbaşkanı Kais Saied’in sert tutumu vb. gelişmeler ülkede 25 Temmuz 2021’de yapılan darbeye neden gösterilmişti.

Saied’in liderliğinde yapılan darbeyle, Tunus’ta siyasî ve toplumsal gruplar arasında karşıtlıklarda artış gözlenmişti.

Tunus’ta 25 Temmuz 2022’de Yeni Anayasa referandumu gerçekleştirilse de, hem Yeni Anayasa hakkında hoşnutsuzluklar sona ermemiş hem de siyasî, ekonomik ve sosyal istikrarsızlıklar devam etmektedir. Ancak Tunus’ta 7,5 milyon kayıtlı seçmenle karşılaştırıldığında referanduma katılım yüzde 27,5 oranında kalması ise, Yeni Anayasa’nın meşruiyetinin sorgulanmasına yol açmıştı.

Saied’in yurtdışı gezilerine pek gitmediği biliniyor. Saied, Washington’da 13-15 Aralık 2022’de düzenlenen ABD-Afrika Liderler Zirvesi’ne katıldı. 25 Temmuz 2021’de darbesinden beri Tunus-ABD ilişkileri dondurulmuş vaziyetteydi. Ancak Saied’in Washington ziyareti, ülkesinin giderek kötüleşen ekonomisi için IMF’den 1,9 milyar Dolarlık anlaşmanın kilidinin açılması içindi. Geçtiğimiz Ekim ayında IMF ile Tunus, anlaşmada görev alacak personeller hususunda bir uzlaşmaya varmıştı. Ancak IMF Aralık’ta anlaşmayı takviminden çıkardı. Birde Saied, IMF yardımı konusunda Tunus Genel İşçi Sendikası’nın ciddi muhalefetiyle karşı karşıya. Tunus hükümeti kamu çalışanları maaşları, sübvansiyon uygulamasında reform, bazı kamu iktisadi teşebbüslerini özelleştirmek gibi IMF şartlarının sağlanması için 2023 Yılı Malî Yasa Tasarısı’nı Parlamento’dan geçiremedi. Saied, Washington ziyaretiyle Batı nazarında imaj yenilemeyi düşünmüş olsa da, bunda başarılı olamadı.

Tunus’ta 18 Aralık 2022’de Parlamento seçimleri gerçekleştirildi. Saied, Washington’dan eli boş şekilde ülkesine geldi ve Mart 2022’de feshettiği Parlamento’nun seçim sürecine dahil oldu. Muhalefet partileri ve sendikalar seçimi, Saied’in gücünü pekiştirme amaçlı olduğu gerekçesiyle boykot ettiler. Milli Selamet Cephesi liderliğindeki muhalefetin boykot kararında 25 Temmuz 2021 darbesi, ekonomik kriz, tartışmalı Yeni Anayasa’nın kabulü, Saeid’in yargının bağımsızlığına zarar vermesi ve Parlamento’nun yetkilerini zayıflatması, geçtiğimiz Eylül’de seçim yasasının değiştirilmesi, siyasî partilerin rolünün azaltılması ve Parlamento’nun alt kanadının üye sayısının 217’den 161’e düşürülmesi, demokratik sürecin tehlikeye atılması vd. etkili oluyor.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Otoritesi Başkanı Faruk Bouasker, 7,5 milyon kayıtlı seçmenin olduğu Tunus’ta 18 Aralık 2022 Parlamento seçimlerinde sandık başına giden seçmen sayısını 803 bin 638 ve Seçimlere katılım yüzde 8,8 şeklinde belirtiyor. Arap Baharı/Uyanışı’nın ilk başladığı ülke Tunus’ta 18 Aralık 2022 seçimleri, 2011’den bu yana en düşük katılımlı seçim olarak tarihe geçti. Seçmenin yüzde 91,2’si boykot cephesinde yer aldı. Böylece seçim ve sonuçlarının da meşruiyeti oldukça tartışmalı hâldedir.

Artık Saeid, 25 Temmuz 2021 darbesinde bazı halk kesimlerinden aldığı desteğini de kaybetmiştir.

Tunus’un Arap Baharı/Uyanışı protestolarından demokratik bir hükümet çıkaran tek ülke olma özelliğini, 10 yıl sonra kaybettiği ve demokrasiden uzaklaştığı değerlendiriliyor. Saied’in ise, nasıl hareket edeceği merak konusu.