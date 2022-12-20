"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

Tunus’ta seçmensiz seçim

Muhammet ÖRTLEK
20 Aralık 2022, Salı
Tunus’ta Covid-19 salgınını hükümetin yönetmede yetersiz kalması iddiaları, ekonomik krizin getirdiği olumsuzluklar, Müslüman Kardeşler taraftarı En-Nahda Partisi ve Parti Başkanı Raşid El-Gannuşi’ye yönelik Cumhurbaşkanı Kais Saied’in sert tutumu vb. gelişmeler ülkede 25 Temmuz 2021’de yapılan darbeye neden gösterilmişti.

Saied’in liderliğinde yapılan darbeyle, Tunus’ta siyasî ve toplumsal gruplar arasında karşıtlıklarda artış gözlenmişti.

Tunus’ta 25 Temmuz 2022’de Yeni Anayasa referandumu gerçekleştirilse de, hem Yeni Anayasa hakkında hoşnutsuzluklar sona ermemiş hem de siyasî, ekonomik ve sosyal istikrarsızlıklar devam etmektedir. Ancak Tunus’ta 7,5 milyon kayıtlı seçmenle karşılaştırıldığında referanduma katılım yüzde 27,5 oranında kalması ise, Yeni Anayasa’nın meşruiyetinin sorgulanmasına yol açmıştı.

Saied’in yurtdışı gezilerine pek gitmediği biliniyor. Saied, Washington’da 13-15 Aralık 2022’de düzenlenen ABD-Afrika Liderler Zirvesi’ne katıldı. 25 Temmuz 2021’de darbesinden beri Tunus-ABD ilişkileri dondurulmuş vaziyetteydi. Ancak Saied’in Washington ziyareti, ülkesinin giderek kötüleşen ekonomisi için IMF’den 1,9 milyar Dolarlık anlaşmanın kilidinin açılması içindi. Geçtiğimiz Ekim ayında IMF ile Tunus, anlaşmada görev alacak personeller hususunda bir uzlaşmaya varmıştı. Ancak IMF Aralık’ta anlaşmayı takviminden çıkardı. Birde Saied, IMF yardımı konusunda Tunus Genel İşçi Sendikası’nın ciddi muhalefetiyle karşı karşıya. Tunus hükümeti kamu çalışanları maaşları, sübvansiyon uygulamasında reform, bazı kamu iktisadi teşebbüslerini özelleştirmek gibi IMF şartlarının sağlanması için 2023 Yılı Malî Yasa Tasarısı’nı Parlamento’dan geçiremedi. Saied, Washington ziyaretiyle Batı nazarında imaj yenilemeyi düşünmüş olsa da, bunda başarılı olamadı.

Tunus’ta 18 Aralık 2022’de Parlamento seçimleri gerçekleştirildi. Saied, Washington’dan eli boş şekilde ülkesine geldi ve Mart 2022’de feshettiği Parlamento’nun seçim sürecine dahil oldu. Muhalefet partileri ve sendikalar seçimi, Saied’in gücünü pekiştirme amaçlı olduğu gerekçesiyle boykot ettiler. Milli Selamet Cephesi liderliğindeki muhalefetin boykot kararında 25 Temmuz 2021 darbesi, ekonomik kriz, tartışmalı Yeni Anayasa’nın kabulü, Saeid’in yargının bağımsızlığına zarar vermesi ve Parlamento’nun yetkilerini zayıflatması, geçtiğimiz Eylül’de seçim yasasının değiştirilmesi, siyasî partilerin rolünün azaltılması ve Parlamento’nun alt kanadının üye sayısının 217’den 161’e düşürülmesi, demokratik sürecin tehlikeye atılması vd. etkili oluyor.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Otoritesi Başkanı Faruk Bouasker, 7,5 milyon kayıtlı seçmenin olduğu Tunus’ta 18 Aralık 2022 Parlamento seçimlerinde sandık başına giden seçmen sayısını 803 bin 638 ve Seçimlere katılım yüzde 8,8 şeklinde belirtiyor. Arap Baharı/Uyanışı’nın ilk başladığı ülke Tunus’ta 18 Aralık 2022 seçimleri, 2011’den bu yana en düşük katılımlı seçim olarak tarihe geçti. Seçmenin yüzde 91,2’si boykot cephesinde yer aldı. Böylece seçim ve sonuçlarının da meşruiyeti oldukça tartışmalı hâldedir.

Artık Saeid, 25 Temmuz 2021 darbesinde bazı halk kesimlerinden aldığı desteğini de kaybetmiştir.

Tunus’un Arap Baharı/Uyanışı protestolarından demokratik bir hükümet çıkaran tek ülke olma özelliğini, 10 yıl sonra kaybettiği ve demokrasiden uzaklaştığı değerlendiriliyor. Saied’in ise, nasıl hareket edeceği merak konusu.

Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüzde 60 açlık sınırının altında

    Rusya, Yakovlevka'yı ele geçirdi

    Japonya yeni ev inşasında ''güneş paneli'' şartı getiriyor

    Kanada - Toronto'da silahlı saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan öldürüldü
    📷

    Ele geçirilen Rus tankları Kiev meydanlarında sergileniyor

    ABD'de Hawaiian Air uçağı 'nadir' bir türbülansa girdi: 11'i ciddi olmak üzere 36 kişinin yaralandı

    Zelenskiy: Kilit öneme sahip Bahmut kontrolümüz altında

    Danimarka TV kanalının ırkçı kafalı sunucusu büyük tepki çekti: Kanal, Faslı futbolculardan özür dilemek zorunda kaldı

    Afganistan'da yakıt tankeri tünelde patladı: Ölü sayısı 31'e, yaralı sayısı da 37'ye yükseldi

    İngiltere Yüksek Mahkemesi göçmenlerin Ruanda'ya göndermesine ''yasal'' dedi

    Selim-Göle kara yolu ulaşıma kapandı

    Asgari ücrette gözler 20 Aralık'taki 3. toplantıda

    Korku iklimi bitecek, demokrasi gelecek

    Evdeki gündem: Geçim sıkıntısı

    TBMM, hiç olmadığı kadar etkisizleştirildi

    Yüksek kira iç göçü hızlandırdı

    1 milyonluk pazar yeniden olabilir

    AYM’nin önünde 100 bin dosya var

    Yemenlilerin zorunlu göçü sürüyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dayanışma ve provokasyon
    Cevher İLHAN

    Kumpas açığa çıkıyor…
    Ahmet BATTAL

    İmamoğlu’na cezaya cezacıların itirazı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Osmanlı’da “küçük kıyâmet” alâmetleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Evinizde üniversite okumak istemez misiniz?
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsizlik ayak bağı
    Süleyman KÖSMENE

    Çocuğun hukuku korunmalıdır!
    Risale-i Nur'dan

    İhlâs ve adalet, husumet ve adavetle kaybolur
    Cenk ÇALIK

    “Rezzak” ismini okutan minikler: Hasatçı Karıncalar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.