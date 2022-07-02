"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Türkiye NATO ilişkileri

Muhammet ÖRTLEK
02 Temmuz 2022, Cumartesi
Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle dünya enerji ve gıda sektöründeki sorunlar, güvenlikte de kendisini gösterdi.

Ukrayna’daki savaşla, Almanya eski Başbakanı Angela Merkel’in 29 Mayıs 2017’de “Avrupa’nın artık müttefik olarak ABD’ye güvenemeyeceğini ve güvenlik için kendi kaderini belirlemesi gerektiğini” sözleri ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 8 Kasım 2019’da “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” dediği, Avrupa güvenliği hakkındaki net uyarısı geride bırakıldı.

Ukrayna üzerinden Rusya’dan algılanan tehdit, NATO’nun önemini tekrar hatırlatarak, Finlandiya ve İsveç’in üyelik süreciyle İttifak genişlemeye yönelmiştir. Türkiye 2019’da kuzey Suriye’de PKK’nın Suriye kolu YPG’ye karşı düzenlediği harekâtının ardından, Finlandiya ve İsveç’in silah ambargosuna maruz kaldı. Birde Türkiye bir süredir her iki ülkenin teröre verdikleri destekten de rahatsızlığını belirtmektedir. Dolayısıyla Finlandiya ve İsveç’in üyelikleri, başta terör ve silah ambargosu olmak üzere Türkiye’nin hassasiyetlerine takıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ve aday ülkelerin diplomatlarının Türkiye ile yoğun görüşme trafiğinin sonucunda, 28 Haziran 2022’de NATO’nun Madrid Zirvesi’nde Türkiye-Finlandiya-İsveç arasında bir Mutabakat imzalandı. Elbette Mutabakat’ta, Türkiye’nin hassasiyetleri belirtiliyor.

En az Mutabakat kadar önemli bir konu da Madrid’deki Zirvesi sonrasında Türkiye ve ABD ilişkilerinin hangi yöne evrileceği merak konusu. Bunlar satın alınan savaş uçaklarının teslimi ve mevcut savaş uçaklarının modernizasyonu; ABD’nin Yunanistan’da sayıları artan askeri üsleri, Yunanistan’ın adalara asker çıkarması ve silahlandırması, bu bağlamda Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ABD’nin bakışı; her ne kadar ABD’nin Suriye’deki varlığı NATO adına olmasa da, kuzey Suriye’de muhtemel bir Kürt özerkliğinin NATO müttefiki Türkiye ve ABD arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği; S-400 meselesi; CAATSA yaptırımları; Reza Zarrab ve Halkbank dosyaları vb.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte NATO, Soğuk Savaş’tan sonra en ciddi tehdit algılamasıyla karşılaştı. Bundan dolayı, uzun yıllar tarafsızlıklarını koruyan Finlandiya ve İsveç’in üyelikleri gündeme geldi. Ayrıca Yunanistan 1974’te NATO’nun askeri kanadından ayrıldığını hatırlamakta fayda var. Türkiye 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra, NATO Avrupa Kuvvetler Başkomutanı General Bernard Rogers’ın “asker sözüyle” Kenan Evren’i ikna ederek, Türkiye’nin vetosunu kaldırarak ve Yunanistan’ın 20 Ekim 1980’de NATO’nun askerî kanadına dönüşünü sağladı. Dolayısıyla Türkiye’nin, NATO’nun genişlemesinde taleplerinin yerine getirilmesi hususunda 42 yıl sonra bir kez daha tarihi bir fırsat yakaladı.

Ancak imzalanan Mutabakat, iki aday ülkenin Türkiye’nin hassasiyetlerini dikkate aldıklarına dair muhtevaya sahip. Türkiye’nin 42 yıl sonra yakaladığı fırsatı, AB tam üyeliği için kullanması da beklentiler arasındaydı. AB tam üyelik sürecinin tamamlanmasının gündem edilmemesi, yapılan basın toplantılarından anlaşılıyor. Bu durum dış politikadaki eksikliğe yorumlanıyor. 

Peki, Türkiye’nin eline bir daha böyle tarihi bir fırsat geçer mi? Bilinmez. 

Okunma Sayısı: 146
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Silaha para çok açlığa yok

    Bal fiyatları da artacak
    📷

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı

    Ek gösterge ve öğrenci affıyla ilgili 'torba' kanun TBMM'de kabul edildi

    Sağlık hizmeti lüks hale geldi

    Yeni bir mutasyon mu geliyor?

    Eski futbolcuların kumar reklamlarında oynaması yasaklandı

    LGS sonuçları eğitimde eşitsizliğin göstergesi

    Yine çark ettiler

    DSÖ: Avrupa'da maymun çiçeği vakaları son 2 haftada 3'e katlandı

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kayarak düşme sonucu Uzman Çavuş Serkan Taşcı şehit oldu

    Daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz

    Tüm kamu görevlilerini dahil edin

    Lokantacılar da dertli

    Asgari ücret yüzde 30 ara zamla net 5 bin 500 lira oldu

    Milletvekili maaşına yüzde 40 zam

    Rusya'dan Odessa’ya füze saldırısı: 18 ölü

    Benzin ve otogazda indirim

    Hacı adayları cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı

    Bulgaristan ile Rusya arasındaki diplomatik gerilim

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masanın adı Demokrasi İttifakı olmalı
    Ahmet BATTAL

    Şuyuu vukuundan better
    Genel

    Silaha para çok açlığa yok
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’dan istifade ettiğim tarik
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dikkatsizlik ve gaflet” de aldatır
    Cevher İLHAN

    “Veto fırsatı”nı heba
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bal fiyatları da artacak
    MUHSİN BOZKURT

    Yaratılış ağacının meyvesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.