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13 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

Türkiye-Yunanistan restleşmesi

Muhammet ÖRTLEK
13 Eylül 2022, Salı
Türkiye-Yunanistan arasında birçok sorun mevcut. Bunlar Kıbrıs, Ege ve azınlıklar sorunlarıdır.

Ege sorunu kendi içerisinde kıta sahanlığı, kara suları, hava sahası, Doğu Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü, adacıklar ve kayalıklar gibi farklı boyutlarda. Son dönemde sorunlara Ege Denizi’nden geçmeye çalışan mülteciler, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin de (KRK) bulunduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun faaliyetleri ve Girit’te konuşlanan KRK’ye ait S-300 füze sisteminin Türk savaş uçaklarına teknik tabirle kilit atması eklendi. Yunanistan, Türk savaş uçaklarına yönelik benzer kilitlemeyi NATO tatbikatında da yapmıştı.

Bir süredir iki ülkenin liderleri, Ege sorunu üzerinden birbirlerine karşı demeçler veriyorlar. Bu süreçte tansiyonu yükselten son gelişme ise, 11 Eylül’de Ege Denizi’nde uluslararası sularda seyreden Anatolia (eski Mavi Marmara) isimli Türk kargo gemisine, Yunan güvenlik birimlerince ateş açılması oldu. Türkiye de olayı “geminin Türkiye’ye ait Bozcaada’nın 11 deniz mili güneybatısında iken Yunan güvenlik unsurları tarafından ateş açıldığını ve bölgeye iki Türk sahil güvenlik unsurunun ulaşmasıyla Yunan sahil güvenliğinin uzaklaştığı” şeklinde bildiriyor. 

Ayrıca Türkiye uzun süredir, Yunanistan’ın Türkiye anakarasına yakın adalarına asker ve silah yerleştirerek uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini savunuyor. Birde Türkiye 11 Eylül’deki olayla ilgili Yunanistan’ın “uluslararası hukuk kurallarının hiçe saydığını” vurguluyor.

Aslında Yunanistan geçtiğimiz hafta NATO, AB ve BM’ye mektuplar yazarak “Türk yetkililerin giderek artan saldırgan beyanatlarının resmen kınanmasını” istemişti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “bir gece ansızın gelebiliriz” ifadesi, Yunanistan’a cevap niteliğinde. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias “NATO üyesi Türkiye’nin davranışının, kıtamızın başka bir yerinde şu anda ortaya çıkan duruma benzer bir durum” diyerek, Ukrayna’daki savaşa atıf yapıyor. Yani Yunanistan’ın gerektiğinde Türkiye’yle savaşabileceğini işaret ediyor. 

Ancak “bir gece ansızın gelebiliriz” söylemi ciddiyetini koruyor. Çünkü bu ifadenin tarihsel gerçekliği var. Kıbrıs’ta Türkler’i katleden Rumlar’ın, Türkiye’ye de “gelecektin, gelmedin, hiç mi beni sevmedin” şarkısını radyolardan yayınlamaktaydılar. Buna karşılık Türkiye 1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtını gerçekleştirmiş ve “bir gece ansızın gelebiliriz” şarkısının yayınıyla cevap vermiştir.

Bununla birlikte Türkiye’de Haziran 2023’te ve Yunanistan’da Ağustos 2023’te seçimler yapılacak. Önce Covid-19 salgınının sonra Ukrayna’daki savaşın getirdiği derinleşen ekonomik sorunlar her iki ülkenin sosyo-ekonomik yapısını olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla ekonomileri olumsuz seyreden iki ülkenin birbirlerine sert tavırları, iç politikada seçmen kitlelerinin saflarını sıklaştırdığını değerlendiren çevreler mevcut.

Bazılarınca Yunanistan’ın adaları silahlandırmasına, Türkiye’nin zamanında diplomatik girişimde bulunmaması önemli eksikliktir.

Uluslararası arenada Ukrayna’daki savaşın getirdiği yükler göz önüne alındığında, ABD, NATO, BM ve AB gibi aktörlerin Türkiye ve Yunanistan arasındaki sert söylemlerin savaşa dönüşmemesi için çabalayacakları kuvvetle muhtemeldir. Ancak Türkiye’nin de, uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını sonuna kadar kullanmaktan da geri durmaması zorunluluktur.

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