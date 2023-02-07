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7 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

Ukrayna’da barış engellendi mi?

Muhammet ÖRTLEK
07 Şubat 2023, Salı
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürecinde gelinen noktada, Avrupa’da ABD ile ilişkilerin güvenlik ve savunma boyutu “Avrupa’nın stratejik özerkliği” başlığında tartışılıyor.

Bununla birlikte son günlerde Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu Alman Leopard tankları da gündemde. Başlıca bu iki konu gündemdeyken, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennet’in “Batı’nın Rusya-Ukrayna barış sürecini bloke ettiği” iddiası 5 Şubat 2023’te Russia Today kanalında yayınlandı.

Bennet bu iddiasını iki taraf arasında arabuluculuk yaptığını “Moskova ve Kiev’in ateşkese hazır göründüklerine” dayandırıyor. Bennet, savaş başladıktan kısa bir süre sonra Rusya ile Ukrayna’nın barış anlaşması imzalayacakları mümkünken, Kiev’in Batılı destekçilerinin iki ülke arasındaki müzakereleri engellediğini” belirtiyor.

Ayrıca Bennet’in 4 Şubat 2023 günü İsrail’in Channel 12 kanalına yaklaşık 5 saatlik bir röportajda “hem Moskova’nın hem de Kiev’in taviz vermeye ve ateşkes yapmaya hazır göründüğü için bir arabulucu olarak girişimlerinin başarıya yaklaştığını” ileri sürüyor. Ancak Bennet, kendi çabalarının başarıyla sonuçlanmamasını “bence Batı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i daha agresif bir yaklaşımla vurmaya devam etmek için meşru bir karar aldı” diyerek, sözlerine “ABD ve müttefiklerinin Moskova ve Kiev arasındaki barış sürecini temel olarak bloke ettiler, engellediler” şekline devam etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da “Bennet’in açıklamalarının, Batı’nın Ukrayna’da barışla ilgilenmediğinin başka bir kanıtı” olduğu tepkisini gösteriyor. Birde Bennet, Ukrayna’da savaşın başlamasının ardında Batılı liderlerin savaşla ilgili nasıl bir politika takip edeceklerine dair bütüncül yaklaşımdan uzak olmalarını da eleştiriyor. Bennet’e göre dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson saldırgan çizgide konumlandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un pragmatik davranıyorlar. ABD Başkanı Joe Biden hem saldırgan hem de pragmatiktir. Böylece Batılı liderler aynı olay hakkında bütüncül çizgiden uzak farklı davranışlar sergilemektedirler.

Diğer taraftan Bennet “hayatından endişe eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin öldürülmeyeceği hususunda Putin’den güvence aldığını” iddia ediyor. Hatta Bennet “Putin’in Ukrayna’nın silahsızlandırılması talebinden vazgeçmeye hazırken, Zelensky’nin ise NATO’ya katılma hedefini geri çekeceğinden” bahsediyor. Fakat Bennet, kendi arabuluculuk girişimlerinin 1 Nisan 2022’de Ukraynalı yetkililerin Rus kuvvetlerinin Kiev’in Bucha banliyösünde sivilleri öldürmekle suçlamasıyla sona erdiğini vurguluyor. 

Bennet’in tüm açıklamalarına karşı, eski İsrail Başbakanı’nın Washington’un dış politika argümanlarını uyguladığını söyleyenler de mevcut. Yine Bennet’in Rusya-Ukrayna arasında barış için çabalarken, İsrail-Filistin sorununun çözümünde neden bu kadar çalışmadığı da eleştiriliyor. Savaşın ABD’li ve Avrupalı silah üreticilerinin pazarı olduğunu ileri sürenler de bulunuyor.

Aslında Bennet bir anlamda arabuluculuktaki başarısızlığını itiraf ediyor. Diğer taraftan savaş AB ve NATO’nun önemini koruduklarını gösterdi. NATO yeni üyelerle genişlemeye yönelirken, AB ile de savunma alanında yeni işbirliklerine başladı. Ayrıca AB’de ortak savunma ve ortak dış politikanın geliştirilmesinin zorunluluğunu hatırlattı. Kendi evinde İsrail-Filistin sorununu çözememiş Bennet’in, barış için Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olması da ayrıca tartışılmalı.

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