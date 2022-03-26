Ukrayna işgali ile hatırlanan enerji meselesi

Rusya’nın Ukrayna işgalinde, Avrupa’ya satılan Rus doğalgazı akışının devam edip etmeyeceği tartışılan konulardan biridir.

Avrupa’nın yaptırımlar kapsamında Rus doğalgazını almayacağı ihtimali veya Rusya’nın Avrupa’yı doğalgaz tedarikini kesmekle tehdidi üzerinde duruldu. Ancak bu tartışmalara rağmen, ICIS (Independent Commodity Intelligence Services – Bağımsız Emtia İstihbarat Hizmetleri) Gaz Analitiği Başkanı Tom Marzec-Manser’e göre Avrupa’nın doğalgaz alımları arttı bile.

Bloomberg haber kanalından Javier Blas’ın tespitine göre “Vladimir Putin’in 23 Şubat 2022’de Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk’ı tanıyan kararnameyi imzalamasından 24 saat sonra AB, İngiltere ve ABD’nin mevcut fiyatlarla 350 milyon Dolar’dan fazla değere sahip 3.5 milyon varil Rus petrolü ve rafine ürünü satın altığı” bildiriliyor. Bununla birlikte Batı’nın “muhtemelen 250 milyon Dolar tutarında Rus doğalgazı, emtialar olmak üzere toplamda 700 milyon Dolar’ı aşan bir satın alma” gerçekleştirdiği bildiriyor. Böylece petrol, gaz ve tarımsal ürünlerin fiyatlarının artmasıyla Rusya’nın gelirlerinin de arttığı vurgulanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden 8 Mart 2022’de “Putin’i izole etmek ve Ukrayna işgaline misilleme olarak Rus petrolü ve diğer enerji ürünlerindeki ithalatı yasakladığını” açıklamıştı. Biden bu hususta Avrupalı müttefikleri ile birlikte hareket ediyor. Ancak İngiltere, Biden’ın beyanatından kısa bir süre önce, 2022’nin sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı şekilde kaldıracağını” duyurmuştu. Dolayısıyla Rus enerjisinin ithalatında iki ülke arasında eşgüdüm sağlanamadığı görülüyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, “Brüksel’den, Rusya’dan alınan kömür, petrol ve doğalgazı yasaklamasını istedi”. Birde Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck de 3 Mart 2022 günü “fiyat istikrarını ve enerji güvenliğini korumak için bu kaynaklara ihtiyacımız var” demesi ile Avrupa içindeki fikir ayrılığı gün yüzüne çıkıyor. Almanya’nın enerji için Rusya’ya olan bağımlılığı azaltmanın âciliyetinin altı çizilse de, Rus petrol, gaz ve kömür ithalatının yasaklanmasına “toplumsal barışın tehlikeye girmemesi” için şimdilik karşı çıktığı kaydediliyor.

Batı’nın görüş ayrılığı içerisindeyken, Rusya ise “bir karşı yaptırım olarak gazı kapatabileceği konusunda uyardı. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak’ın 8 Mart 2022’deki basın bildirisinde “Kuzey Akım-1 boru hattını henüz kapatmadıklarını ve hattın şu anda tam kapasite çalıştığını” ifade etmişti.

Belçika’daki Bruegel düşünce kuruluşundan Ben Mc Williams da, Novak’ı ifadelerini doğrular nitelikte. Mc Williams “8 Mart 2022 itibariyle Rusya’nın AB’ye sattığı doğal gaz miktarında ciddi artış olduğunu ve Mart ayının ilk haftasında 2 milyar Euro değerindeki doğal gaz satışı ile Rusya’nın maruz kaldığı yaptırımların darbesini yumuşatmaya yaradığını” aktarıyor.

Mevcut yaptırımlara yenilerinin eklenmesi düşünülürken, NATO’nun 24 Mart 2022 tarihindeki toplantısının sonucunda Genel Sekreter Jens Stoltenberg “üye ülkelerin liderlerinin Ukrayna’ya daha fazla destek vermek hususunda anlaştıklarını” bildiriyor. Kuvvetle muhtemel AB’nin, Rusya ile Soğuk Savaş’ın kriz dönemlerinden bile etkilenmeyen doğal gaz ilişkisinin son dönemlerini yaşanıyor.

Avrupa Komisyonu 8 Mart 2022’deki toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin enerji güvenliği tartışmasını tetiklediğini, “yeni enerji stratejisi RePowerEU” başlıklı yenilenebilir enerji planı açıklanarak AB’nin ithalat ihtiyacının yüzde 80 oranında azaltılması ve 2030 yılından önce Rusya’ya bağımlılığın sonlandırılması hedefleniyor.