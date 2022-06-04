Ukrayna’ya destek ve çözüm

Rusya’nın Ukrayna işgali devam ediyor. Ancak uluslararası kamuoyunda bu savaşı kimin kazanacağı değil, daha çok savaşın ne kadar süreceği üzerinde duruluyor. Rusya bile, Ukrayna’da beklemediği direnişle karşılaştı.

Savaşı Ukrayna’nın kazanacağına dair fikir sahipleri, elbette Ukrayna’ya destek olanlardır. Ancak savaşı Ukrayna’nın kazanması hâlinde, Vladimir Putin’in ülkesinin itibarını kurtarmak için nükleer silah kullanması ihtimaline kadar varan öngörüler mevcut. Elbette Ukrayna da bu tahminleri göz ardı etmiyordur. Ukrayna, Rusya’nın tüm ülkeyi işgalini bir şekilde önledi. Ancak Ukrayna topraklarından Rusları tamamen püskürtme başarısını henüz gösteremedi. Tam bu vartada, Ukrayna’nın, işgal altındaki Donbas bölgesindeki Rusya egemenliğini tanıyarak savaşın sonlandırılmasına katkı yapacağı iddiaları da tartışmalar arasında. Donbas’daki Rus hakimiyeti tanınsın tanınmasın, savaş sonrasında her halûkârda savaşın bıraktığı sorunlar uzun yıllar iki tarafı meşgul edecektir.

Donbas ve Kherson gibi yerlerin Rusya’ya bırakılarak savaşın tamamlanması, eski sorunları bitirmediği gibi yeni sorunları da beraberinde getirecek. Hatta Rusya tehlikesi, eskisinden daha fazla Ukrayna topraklarında hissedilecek. Bölgesel dengeler yeniden şekillenecektir.

Diğer taraftan Ukrayna’nın Rusya’ya herhangi bir toprak imtiyazını kabul etmeyeceğini ileri sürenler de mevcut. Yine Putin’in “Rusya Devlet Başkanı” adlı “kremlin.ru” adresindeki web sitesinden 17 Temmuz 2021’de yayınladığı “Ruslar ve Ukraynalıların Tarihsel Birliği Üzerine” başlıklı makalesiyle, Ukrayna diye bir halkın, ulusal kimliğinin ve dilinin olmadığı belirtiliyor. Volodimir Zelenski ve ekibi ise, 1948 Soykırım Sözleşmesi’ne atıf yaparak, Sözleşme’deki “milliyet, etnik köken, ırk veya dinine dayalı bir grubu tamamen veya kısmen yok etmek” ilgili maddesine göre Rusya’nın soykırımcı bir savaşa girdiğini ileri sürüyor. Böylece Ukrayna, Putin’in savaşın başlangıcından beri vurguladığı “Ukrayna’da Naziler’le savaşıyoruz” cümlesini cevaplıyor.

Ukraynalılar yakın geçmişte kendi topraklarındaki büyük acılar yaşadılar. Bunlardan biri Holodomor. Yani Ukrayna Kırımı. Sovyetler Birliği’nin 1932-1933 yıllarında, Ukrayna ve Rusya’nın Kuban bölgesinde uygulamaya çalıştığı ekonomik ve sosyal politikaları sonucunda oluşturulan suni kıtlık sebebiyle yaklaşık 8 milyon insanın öldüğü olaydır. Holodomor’dan 10 yıl sonra Nazi işgalinde de 7 milyon Ukraynalı’nın öldüğü belirtiliyor. Dolayısıyla Ukraynalılar yeni bir işgali, topraklarında istemediklerinden direniş sergiliyorlar. Ukrayna tarafında savaşın sonlanması Donbas ve Kırım’ın tekrar alınmasıyla sonuçlanacağına işaret ediliyor.

Başka bir ifadeyle Ukrayna’nın bölünmesini çözüm tahmininde bulunanlara, Hindistan-Pakistan’ın bölünmesiyle ortaya çıkan Keşmir sorununu hatırlatmakta fayda var. Birde İsrail-Filistin meselesi de örnek gösterilebilir. Demek ki şu anda Ukrayna’nın bölünmesiyle savaşın tamamlanacağını düşünenler, taraflı ya da yanlışta ısrar ediyorlar.

Ukrayna, savaşı Batılıların desteğiyle sürdürüyor. Ancak bu destek ne zamana kadar devam edecek ve Ukrayna, Rusya karşısında nasıl bir pozisyonda yer alacak? Önemli olan bu soruların muhataplarınca cevaplandırılmasıdır. Yoksa çözümü Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü bölmekte bulanlar, sorunu daha da derinleştireceklerdir.