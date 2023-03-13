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13 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Yaptırı(la)m(ayan)lar ve Rusya

Muhammet ÖRTLEK
13 Mart 2023, Pazartesi
Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline, ABD ve AB gibi başlıca Batılı aktörlerin verdiği karşılık ciddi manadaki yaptırımlar olmuştu.

Tabii ki yaptırımlar, Rusya için savaşın maliyetini arttırıyor. Bu maliyet artışı, Batı için de birçok sektörde geçerli. Ancak yaptırımlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i şu an için geri çekilmeye veya savaşı sonlandırmaya ikna etmiş değil. Yine de yaptırımlar, savaşı engelleyemese de sona ermesinde etkili olacağı ümit ediliyordu. Savaş bir yılını geri bıraktı ve şimdilik bu ümit gerçekleşmedi.

Aslında Batı’nın yaptırımları ihracat kontrolleriyle de Rusya’nın sanayisini geriletmek ve Rus ekonomisine önemli mâliyetler yüklemek amacındaydı. Böylece Moskova’nın dış politikasını ve savaşı sürdürmesi zorlaşacaktı. Hatta yaptırımlar hakkında bazı kesimlerce Rusya’nın Ukrayna’yı derhal terk etmesi veya Moskova’da uzun vadede bir rejim değişikliğine yol açacağını öngörenler de olmuştu. 

Rusya da yaptırımlara karşılık vermeye çalışmışsa da, aldığı önlemlerin tamamında başarılı olamadı. Bunlardan biri savaş öncesinde Rusya’nın oluşturduğu büyük miktardaki döviz rezervini Avrupa ve Japonya gibi merkezlerde tutmasıydı. 

Rusya’nın diğer bir önlemi de sanayi sektöründe ithal ürünleri azaltarak, yerine yerli üretimi teşvik etmesiydi. Ayrıca Rusya, Batı’nın yaptırımlarına karşı daha maliyetli yaptırımlarla cevap verme kabiliyetini geliştirdi. Yani Rusya doğalgaz ve petrol ürünleri ile titanyum gibi değerli mineraller açısından Batı’yı kendisine bağımlı hale getirme stratejisi izledi. Bunda da başarısı kuvvetle muhtemeldir.  

Rusya’nın Kuzey Akım-1 boru hattı üzerinden Avrupa’ya gelen doğalgazı bakım bahanesiyle durdurması, savaş sürecinde uyguladığı en önemli enstrümanlarından biriydi. Batı’nın tüm yaptırımlarına rağmen, Avrupa’nın ihtiyacı olan doğalgaz veya petrolün Rusya’nın Karadeniz limanlarından tanker gemilere yüklenerek Yunanistan limanlarında boşaltılıp karayoluyla Avrupa’nın içlerine nakliye edildiği bir takım yabancı haber kaynaklarında yayınlanmıştı. Böylece Avrupa’nın daha yüksek maliyetle Rusya’dan enerji satın aldığı ortaya çıkmaktadır.

Diğer taraftan Batı yaptırımları, Rusya’yı büyüyen ekonomileri nedeniyle enerji talebi artan Hindistan ve Çin’e enerji tedarikine yönlendirdi. Dolayısıyla Moskova, Batılı olmayan aktörlerle ekonomik bağlarını güçlendirmeye başlamıştır. Başka bir ifadeyle Rusya, Avrupa’da kaybettiğini Asya’da kazanmanın yolunu buldu.

Batı’nın tüm yaptırımlarına rağmen, Putin yönetimi, 23-27 Eylül 2022’de gerçekleştirilen referandumla Rus yanlısı Donbas bölgesindeki Luhansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Zaporozhzhia ve Kherson şehirlerinin Rusya’ya katılım kararının alınmasını sağladı. Referandumla birlikte Rusya, Ukrayna toprakları üzerinde egemenlik iddiasını kendince tek taraflı bir meşruiyete kavuşturdu. Referanduma karşı, uluslararası tepkiler hatırlardadır.

Batılı aktörlerin Ukrayna’ya destekleri ve Rusya’ya yaptırımları devam ediyor. Hatta savaşın sona ermesinin ardından Rusya’ya muhtelif askerî sanayi ve teknolojik alanlarda sınırlama getirilmesi de tartışmalar arasında.

Bir yılını tamamlayan savaşta, taraflar arasında muhtemel bir geçici ateşkesin, Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgalinin fiilen kabulü anlamına geleceği endişesini taşıyanlar da mevcut.

Ayrıca yaptırımların etkisinin belirli bir yere kadar olduğu görüldü. Batı’nın yeni yaptırım enstrüman(lar)ı bulması gerekiyor. 

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