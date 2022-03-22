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22 MART 2022 SALI - YIL: 53

Yaptırımların tepkisi

Muhammet ÖRTLEK
22 Mart 2022, Salı
Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline, ABD ve AB gibi başlıca Batılı aktörlerin verdiği karşılık ciddi manadaki yaptırımlar oldu.

Tabi ki yaptırımlar, Rusya için savaşın maliyetini arttırıyor. Ancak yaptırımlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i şu an için geri çekilmeye veya savaşı sonlandırmaya ikna etmiş değil. Yine de yaptırımlar, savaşı engelleyemese de sona ermesinde etkili olacağı ümit ediliyor.

Yaptırımlar Rusya üzerinde etkisini hissettirdikçe, Putin yönetiminin muhtelif tedbirleri alacağı düşünülüyor. Muhtemel bir barış görüşmesinde, yaptırımların diplomasi masasında gündeme geleceği aşikârdır. Çünkü potansiyel caydırıcılık unsuru şeklinde değerlendiriliyor.

Rus ordusunun yavaş ilerlemesinde lojistik sorunu yaşadığı ve askerî araçların eski olduğuna dair eleştiriler yöneltiliyor. Kremlin’in bu eleştirileri dikkat alarak orduda yeniden bir yapılanmaya gidebileceği de söz konusu. Her şeye rağmen Ukrayna karşısında Rus ordusunun, savaşı sürdürebilme potansiyeline sahip olduğu anlaşılıyor. Bununla birlikte Rusya’nın hedefine varmadan savaşı sona erdirmeyeceği de ihtimaller arasında. 

Rusya “Kiev’deki hükümeti deviremez ve Ukrayna halkının direnişini kıramazsa” yaptırımlarla ilgili asıl hesaplaşmayı kendi iç siyasetinde ve toplumuyla yapacağına ihtimal veriliyor. Rusya’da hâl-i hazırda savaş karşıtlarının tutuklanması ve vatan haini edilecekleri haberleri yayınlanıyor. Putin’in, zikredilen haberlerin hemen ardından, stadyumda halka hitap etmesi ise yaptırımlardan etkilenen tebâsı için toplumsal konsolidasyon propagandası olarak yorumlanıyor. Birde yaptırımların, Rus halkı ile savaş karşıtlığı üzerinden ahlakî zemini sağladığı vurgulanıyor.

Diğer taraftan Çin’in, Rusya’ya Batı yaptırımları karşısında destek vermesi durumunda, Moskova’nın planlarında revizyona gidebileceği muhtemeldir. ABD Başkanı Joe Biden’ın 18 Mart 2022’de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le yaptığı video konferans görüşmesi önem arz ediyor. Çünkü Biden’ın görüşmede, Xi’ye “Rusya’ya maddi yardımda bulunmaları halinde sonuçlarının ne olacağı” üzerinde durduğu bildiriliyor. Dolayısıyla ABD’nin bu husustaki çekincesi ortaya çıkıyor.

Yaptırımların aynı zamanda Rusya’yı Çin’e daha bağımlı hâle getireceği ve Rusya’yı giderek Rusya-Çin ittifakına daha çok yaklaştıracağı kaydediliyor. Böyle bir gelişmenin ham madde, petrol ve doğal gaz gibi enerjiye ihtiyaç duyan Çin’i, Rusya’nın kaynaklarından yararlanmasını sağlayacaktır. İki ülke arasındaki etkileşimin Çin’in ekonomik ve askerî sahalarda güçlenmesine imkân vermesi ihtimallerdendir. Hatta yaptırımlar yüzünden Rusya’nın Çin ve Hindistan’a doğru kayması da bölgede yeni bir jeopolitik gerçeklikte oluşturabilir.

TV haberlerinde yaptırımların, Rus oligarklarının çıkarına zarar verdiği aktarılıyor. Rusya’ya yaptırımların devamı veya artması halinde oligarkların, Putin’e planını değiştirmesi için baskı yapması ya da yeni bir liderle görev değişikliğine gitme ihtimali de değerlendiriliyor.

Edinilen izlenime göre yaptırımların orta vadede işe yaraması bekleniyor. Ancak beklenilen orta vade gelene kadar Ukrayna’nın durumunun ne olacağı soru işareti olarak beliriyor. Bir anlamda Ukrayna, Avrupa güvenliği için savaşıyor. Ancak yaptırımlar Rusya’yı küresel piyasalardan izole edebilir. Ama tek başına Rusya’yı durdurmaya yetmediği görülüyor.

Rusya’nın Avrupa’yı Kuzey Akım-1 boru hattı üzerinden Avrupa’ya gelen doğal gazı durdurmakla tehdit ettiği savaşın başlangıcından beri ileri sürülüyor. Ancak Avrupalı liderler, Rusya’dan enerji ithalatına durdurabilirlerse, yaptırımlarda başarılı olurlar. Böyle bir yaptırımın gerçekleşmesi hâlinde, maliyeti de Avrupa için yüksek olacaktır. Dolayısıyla yaptırımların etkisi belirli bir yere kadardır. Batı’nın yaptırımlara ek yeni enstrüman(lar) bulması gerekmektedir.

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