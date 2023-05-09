Yenİ bölgesel düzen, Arap Baharı/ Uyanışı/İntibahı

Uluslararası siyasette son 10 yıldır “yeni küresel düzen” veya “yeni uluslararası sistem” vb. kavramlar tartışılıyor.

Aslında yeni sistem tartışmaları bugüne mahsus değil, tarihte gerçekleşen önemli olayların ardından genellikle gündeme gelmiştir.

Geçmişte önemli yerlerin fethi, I. ve II. Dünya Savaşları, bölgesel savaşlar, etkisi büyük toplumsal olaylar, devrimler, ekonomik buhranlar, salgın hastalıklar gibi olayların ardından “yeni” ön ekiyle sistem tartışmaları yapılagelmiştir.

Ortadoğu bölgesi, zikredilen sistem tartışmalarının odağında bulunmaktadır. Çünkü bölge ekonomik açıdan yeraltı kaynaklarıyla; kültür, din/mezhep, toplumsal/etnik yapı, siyasî/ideolojik, dil/lehçe başta olmak üzere zengin farklılıklara sahiptir. Bölge zikredilen hususiyetleriyle de her zaman siyasî ve toplumsal değişim ve dönüşümlerin merkezi konumundadır.

I. Dünya Savaşı ve sonrasında yaşananlar ve günümüze kadar gelen süreçte birden çok Arap devletinin kurulmasıyla sonuçlandı. Ancak bu durum “tek bir Arap ulusu”ndan birçok Arap devletinin kurulması, “tek bir Arap ulusun bölünmüşlüğü” tartışmalarını beraberinde getirdi. Ayrıca 1950-1960’lardan itibaren bağımsızlığına kavuşan yeni Arap devletlerinin ortaya çıkmasıyla, tek bir Arap halkının farklı ülkelere ve devletlere bölündüğünün uluslararası gerçekliğiydi.

Bu bölünmüşlük, Arapları Ortadoğu’da bölgesel düzen arayışında bir araya gelmeye yönlendirdi. Mısır liderliğindeki Arap ülkelerinin 1948’de kurulan İsrail’e açtıkları savaşta yenilmeleri, aslında kendi aralarında birlik ve bölgesel düzen arayışının ilk ciddi girişimiydi. İkincisi 1967’de ve 1973’te İsrail karşısında alınan yenilgiler Arap ülkelerini derinden etkiledi. Aslında İsrail’in düşman konumlandırılması üzerinden bir araya gelme ve düzen arayışı, toplumsal iç dinamiklerden daha çok devlet elitlerinin tercihleri ve halkı yönlendirmesiyle de meydana gelmiştir. Dönemin sosyo-ekonomik sorunlarına çözüm üretilememesi, siyasetçilerin böyle bir tercih yapmasında muhtemelen etkilidir.

Arapların bölgesel düzen ve birlik arayışı, Mısır ve Suriye’nin 1958-1961 arasında birleşerek “Birleşik Arap Cumhuriyeti”ni kurmalarına vesiledir. Fakat bu birleşmenin de sürdürülebilir olmadığı, kısa ömründen anlaşılıyor.

Birde Mısır’ın 1979’da İsrail’le Camp David Anlaşması’nı imzalaması, Araplar arasında hayal kırıklığına yol açmış, kitlelerin bölgesel düzen ve birlik arayışındaki heyecanını söndürmüştür.

Aynı zamanda 1975-1990’daki Lübnan iç savaşı, 1967-1990 Kuzey Yemen ile Güney Yemen sorunu, 1980-1990 Irak-İran Savaşı, 1990’da Irak’ın Kuveyt’i işgali, 11 Eylül 2001 terör eylemlerinden sonra ABD’nin 2002’de Afganistan’a ve 2003’te Irak’a müdahaleleri, İsrail-Filistin sorunu, Suriye-Lübnan çatışmaları ve George Soros’a atfedilen Lübnan’da 2005’teki Sedir Devrimi de Arap ulusunun bölgesel düzen beklentisini boşa çıkarmıştır. Dahası bölge, ABD ve müttefiklerinin dış müdahalelerine açık hale gelmiştir.

Tunus’ta 2011’de “hürriyet, onur, ekmek” talebiyle diktatör yöneticilere karşı başlayan toplumsal hareketler Mısır, Libya, Suriye, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan gibi ülkelere yayılan geniş kapsamlı protestolar Arap Baharı’yla tanımlandı.

Baharın geçiciliğini vurgulayan bazı düşünürler/yazarlar, Arap Baharı yerine Arap Uyanışı tabirini kullandılar. Arapça’daki “intibah” kelimesi, Türkçe’de “uyanış” anlamında. Bediüzzaman Said Nursi ise 1911’de “Hususan ey muazzam ve büyük ve tam intibaha gelmiş veya gelecek olan Araplar! (Hutbe-i Şamiye)” ifadesiyle, Arap toplumunun gelmiş veya gelecek uyanışlarının toplumsal birlik ve bölgesel düzen arayışında intibahlarına vesile olacağını haber veriyor.

