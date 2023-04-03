Bir zamanlar Anadolu’yu şiddet kullanarak dehşete düşüren Timurleng, ülkede her uğradığı şehrin alim ve ariflerini çağırıp:

“Ben âdil miyim, zâlim miyim?” diye sorar. Âdilsinin diyenin de, zâlimsin diyenin de boynunu vurdurur. Bulunduğu yöreler bu hareketten âciz kalırlar.

Nasreddin Hoca’nın şöhreti ülkenin her tarafına yayılmış bulunduğundan, halk kendisine müracaat edip:

“Aman hoca Efendi, bu işe senden başka kimse çâre bulamaz. Ne yaparsan yap” diye yalvarırlar .

Hoca Efendi:

“Bu iş sandığınız kadar benim için de kolay değilse de, mazlumların yardımcısı Allah (cc) olduğundan, duanız bereketiyle belki başarılı olurum” diyerek ihtiyatlı bir şekilde Timur’un bulunduğu yere gelir.

“Sorunuza cevap verecek Hoca Efendi geldi” diye haber verirler. Timur, huzuruna çağırıp herkese sorduğu soruyu Hoca Efendi’ye de sorunca, Hoca Efendi şöyle karşılık verir:

“Siz yalnız âdil padişah da değilsiniz, bir azgın can alıcı padişah da değilsiniz. Zâlim bizleriz. Siz adâletin kılıcısınız. Kahhâr ve Celâl sıfatlarının sahibi olan Allah Teâlâ, cezaya müstehak olan biz zâlimlere seni havale eylemiştir.”

(Nasreddin Hoca’dan Fıkralar)