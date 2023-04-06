Ebu Said’il-Hudri’nin (ra) rivayet ettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurdular:
“Cennetle Cehennem aralarında münakaşa ettiler.
Cehennem: Bende gaddarlar, mağrurlar, kibirliler bulunmaktadır, diye övünüyordu.
Cennet ise: Bende de, mütevazi ihtiyaçlı ve sabırlı insanlar barınmaktadır, diye iftihar ediyordu.
Cenâb-ı Hak bunların çekişmesini şu şekilde neticeye bağladı: Ey Cennet, sen benim Rahmetinin. Seninle dilediğime rahmet ederim. Ey Cehennem, sen de benim azabımsın. Seninle de dilediğime azap ederim. Ve her ikinizi de doldurmak bana aittir.
(Müslim, Mehmet Dikmen)