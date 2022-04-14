Bir hikâye

BİRAZ GÜLÜMSEYİN - Mustafa Balıkçı

Kralın biri halkı için geniş bir yol yaptırdı. Yolu insanların hizmetine açmadan önce, bir yarışma düzenlemeye karar verdi. Böylece, yoldan en güzel bir biçimde geçecek kişiyi belirleyecekti.

Yarışma günü gelip çattı. İnsanlar bu işe çok ilgi gösterdiler.

Nihayet insanların tamamı yoldan geçtiler. Yolu katedip kralın yanına dönenler hep aynı şikâyette bulunuyorlardı. Yolun bir yerinde büyükçe bir taş ve moloz yığını vardı. Bunlar yürüyüşü zorlaştırıyordu.

Günün sonunda, yalnız bir yolcu, üstü başı toz-toprak içinde kralı selâmladı. Elinde bir an altın kesesi vardı. Keseyi krala uzatarak:

“Yolculuğum sırasında, yolu tıkayan taş ve moloz yığınlarını kaldırmak için durmuştum. Bu altın kesesini onun içinde buldum. Bu altınlar size ait olmalı.”

Bilge kral, tebessüm ederek cevap verdi.

“O altınlar senin. Yoldan en güzel geçen kişi sensin. Çünkü, yoldan en güzel geçen adam, arkasından gelenler için yoldaki engelleri kaldıran kişidir “