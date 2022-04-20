Dünya âhiretin tarlası değil mi?

GÜNE NOT - Mustafa Balıkçı

Cimrinin biri, bir gün çarşıda otururken bir dilenci gelip bir çanak yoğurt parası ister. Cimri “İnayet ola”der. Dilenci gitmez asılır. Çarnaçar cebinden on para çıkarıp öfkeyle kaldırır, yere atar. O gece cimri rüyasında kendini cennete girmiş görür. Şöyle ki: Geniş bir sahra, güzel akar sular. Sahrada bir hayli dolaşır, yorulur. Nihayet karnı acıkır. Ama ortada yiyecekle ilgili bir şey göremez. O sırada karşısında bir melek belirir. Ona sorar: “Canım bu nasıl cennet? Hani kuş kebapları?”

Melek şöyle cevap verir: “Ha bu akşam bir çanak yoğurt göndermiştin” deyip gider. Bir çanak yoğurt getirir. Cimri: “Ekmek hani?” der. Melek “Ekmek göndermedin ki.” Herif “Vay, burada dünyadayken ne gönderilirse o mu yenilecek?” der.

Bunun üzerine melek, “Dünya ahiretin tarlası değilmi? “der, gözden kaybolur.

(Latifeler Nükteler)