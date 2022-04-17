Fukaraya yardım neden kesildi?

BİRAZ GÜLÜMSEYİN - Mustafa Balıkçı

Yaşlı adam şehir merkezinde antika işi yapar, hesaplı alıp iyi fiyata satardı. Bir fakir gelip dedi: “Yahu durumun iyi! Neden kimseye yardım etmiyorsun? Bak fırıncı fakirlere her gün ekmek veriyor, kasap et dağıtıyor..”

Adam tebessüm etti ama bir şey demedi. Bu fakir şehirde hep aleyhinde konuşup antikacıyı kötülerdi.

Bir gün antikacı hastalandı, kimse yanına gelmedi, sonunda öldü.

Aradan birkaç gün geçti. Artık ne fırıncı ekmek verdi fakirlere ne de kasap et.

Sordular: “Neden fakirlerin hakkını kestiniz?” Dediler: “Her ay başı merhum antikacı bize para verip fakirlere ekmek ve et dağıttırırdı. O ölünce para veren kalmadı, yardımları da kesmek zorunda kaldık! “