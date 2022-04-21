Hesap bilmediği için

BİRAZ GÜLÜMSEYİN - Mustafa Balıkçı

Bir çoban, on taneden ibaret olan bir koyun sürüsünü otlatırken kendisi bir tarafa çekilir, kavalını çalmakla meşgul olur. Bu sırada hırsız gelir, koyunların yedisini çalar. Sonra bir kurt çıkıp ikisini de o kapar, götürür. Kalır bir tane. Çoban da bir tek koyunu keser. Bir kaç çobanla birlikte pişirip yerler. Yalnız pöstekisi kalır. Akşam olunca çoban pöstekiyi sırtına vurup köye gelir. Koyunların sahibi ortada koyunları göremeyince “Koyunlar ne oldu?” diye sorar. Çoban pöstekiyi omzundan indirir ve der ki:

“Hırsıza gitti yedisi, kurdun hakkı ikisi, geride kaldı birisi. Bu da onun derisi.”

Koyunların sahibi meseleyi anlar, çobana temiz bir dayak atar. Çoban ağlamaya başlar. Görenler. “Niçin ağlıyorsun?” diye sorarlar. “Ağam dövdü de onun için” cevabını verir. “Niçin dövdü” diye sorduklarında ise şu cevabı verir:

“Hesap bilmediğim için!”