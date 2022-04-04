Hikmet pırıltıları

BİRAZ GÜLÜMSEYİN - Mustafa Balıkçı

İnsanın kendi nefsiyle mücadelesine büyük cihad (cihad-ı Ekber), düşmanla çarpışmasına da küçük cihad (cihad-ı asgar) deniyor.

Bunun bir sebebi şudur: İnsan haricî düşmanla çarpışırken ölürse şehid olup cennete gidiyor. Nefsiyle çarpışırken mağlup olduğundaysa ebedî hayatını kaybediyor.

İnsanın bu bu ikinci cihadı mutlaka kazanması lâzım geliyor. Diğer taraftan, haricî düşmanla yapılacak cihadda muzaffer olmak için de önce dahildeki harbi kazanmak icap ediyor.

Yani ancak nefsiyle yaptıkları cihaddan muzaffer çıkan kimseler, düşman karşısında arslanlar gibi çarpışmaya muvaffak oluyorlar.

(Mehmet Kırkıncı)