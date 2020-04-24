Elif'in Günlüğü: Beklenen misafir kim dede?

ELİF’İN GÜNLÜĞÜ - Hazırlayan: MUSTAFA GÖKNUR

Sevgili günlük; Teyzeme yazdığım mektubumu sana da yazıyorum.

“Sevgili Ayşe Teyze,

Selâm eder ellerinden öperim. Fatma Betül’e de selâm ederim. Biliyorsun ben artık ilkokul ikinci sınıftayım. Yani artık okuma yazma biliyorum. Bizim evde şimdi tatlı bir telâş var. Dün bütün ev baştan aşağı temizlendi. Ben de yardım ettim teyzeciğim. Annem ve ablam mutfaktan çıkmıyor. Babam pazardan, marketten annemin siparişlerini getiriyor.

Anneme soruyorum bu hazırlık, bu telâş niçin diye; sadece gülümsüyor. Önemli bir misafir gelecek, diyor, başka bir şey demiyor. Çok sıkıştırınca “Git teyzene mektup yaz, sor bakalım. Beklenen misafir kim acaba, söylesin sana.” dedi. Böyle günler öncesinden hazırlık yapıldığına göre çok önemli ve sevilen biri olmalı... Sahi sizin evde de hazırlık var mı teyze, Almanya’daki evinize de misafir gelecek mi acaba? Çok merak ediyorum bu gelecek misafiri.

En iyisi dedeme sorayım.

Dedem çok bilgilidir biliyorsun. Sonra tekrar devam edeceğim mektubuma.