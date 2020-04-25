Elif'in Günlüğü: Ben de biliyorum işte!

ELİF’İN GÜNLÜĞÜ - Hazırlayan: MUSTAFA GÖKNUR

Dedeme sorup öğrendim beklenen misafiri teyze. Artık ben de biliyorum işte!

Dedemi üst katta bazen kitapları karıştırırken, bazen Kur’ân okurken, bazen de namaz kılarken görüyorum.

Bazen bana çok güzel hikâyeler anlatıyor, Bediüzzaman Dede’nin kırmızı kitaplarından okuyor. Koşarak üst kata çıkıyorum. Dedem yine kitap okuyor. Beni görünce gülümsüyor ve kitabı bırakıyor. Gözlerime bakıyor, sorum olduğunu bildi galiba. O hep bilir zaten. “Gel bakalım Elif,” dedi. De bakalım, senin bir sıkıntın var!

Sıkıntı değil de.. dedeciğim, ama evde bir hazırlık var. Kimse bana bir şey söylemiyor. Sadece “misafir gelecek” diyorlar. Dede sen gelecek o misafiri tanıyor musun, nasıl bir adam?

Dedem gülmeye başlıyor, beni kucaklayıp öpüyor. “Ramazan geliyor çiçeğim,” diyor. Biliyorsun beni “çiçeğim” diye sever hep. Gelen misafir de Ramazan’mış teyze...

Sonra dedem bana Ramazan’ı anlatıyor. Yaşasın, artık bende biliyorum gelecek misafirin kim olduğunu ve ben de heyecanla bekliyorum onu!

Hoşçakal teyze, sonra sana da anlatırım Ramazan’ı.