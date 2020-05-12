Gurbette iftarı beklemek

ELİF’İN GÜNLÜĞÜ - Hazırlayan: MUSTAFA GÖKNUR

Sevgili Günlük;

Almanya’daki teyzemden mektup var. “Bunu da günlüğüne eklersen sevinirim” diyor. Hiç eklemez olur muyum teyzeciğim yeter ki sen mutlu ol, sevin!

“Sevgili Elif’in Günlüğü;

Sana bir sır vereceğim. Mahzunum bugün. Ezanımızı özledim. Her gün beş kere duyarken sıradanlaştırdığım; hasret kalınca kıymetini anladığım ezanımızı özledim.

Mahallemizin camiinden yükselen “Allahu Ekber!” nidâsından önce, duymaya alışık olduğum “gümmm!” sesini özledim. “Top patladı!” deyip oruçluları müjdelemeyi, orucumu kendi memleketimde açmayı özledim.

Türkiye’deki dostlar belki farkında bile değildirler, benim bu özlediklerimi. Ama insan başka bir ülkede, hele gayrımüslim bir ülkede yaşarken pek çok şeye duyduğu özlem daha da artıyor, inanın.

Burada pide kuyruğuna girmek yok; çünkü fırın yok, pide yok. Ramazan davulcusunun manileriyle uyanmak yok; çünkü davulcu yok, mani yok.

Ama şükür ki teknoloji var. Hasret duyduklarımız ekrandan da olsa evimize ulaşabiliyor. Ya bu da olmasaydı... Ne yapardık?

Şükür bu imkânları veren Rabbimize... Her yerde Allah var günlük! Hamd olsun...”