Her günüme bir dua

ELİF’İN GÜNLÜĞÜ

Ah aklıma geldi sevgili günlük! Annem her güne de bir duâ yazma fikri verdi bana. Duâlarımı kalpten kâğıtlara yazıyorum. Sonra da evimizin salonuna asıyorum. Ailecek okuyup, amin diyoruz.

Ramazan’dan sonra da devam et, dedi dedem. Böylece yılın 365 gününde her güne bir duân olsun.

Bu duâmı seninle de paylaşıyorum sevgili günlüğüm. Biliyorum ki sen de amin dersin.

“Allah’ım; beni, annemi, babamı, dedemi ve her şeyi yarattığın için teşekkür ederim. Müslüman olduğum için çok teşekkür ederim. Ramazan’ı bize misafir ettiğin için teşekkür ederim. Bize sağlık ve afiyet verdiğin için teşekkür ederim. Saymakla bitiremeyeceğim nimetlerin içinde sayısız teşekkür ederim. Şükürler olsun. Duâlarımı kabul et lütfen Allah’ım. Amin.”