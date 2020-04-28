İftar duâsı

ELİF’İN GÜNLÜĞÜ - Hazırlayan: MUSTAFA GÖKNUR

Sevgili Günlük; Meleklere rastladım yolda duâ ederken. Işıltılar vardı kanatlarında. Yükseliyormuş meğer göğe, içten edilen her duâ. Sen yeter ki konuş, dediler; kalbini çevir O’na... Sakın duâsız kalma. Duâ meleğin kanadında...

Öğle vakti olmuştu işte. Benim tekne orucum için iftar vakti gelmişti!

Orucumu açıyordum. Oruç tutan kimsenin, duâsıyla başlıyordum. Makbuldur, derdi dedem. Peygamberimizmiş (asm) söyleyen. ‘Adaletle hükmeden hâkimin, oruç tutan kimsenin ve zulme uğrayan kişinin duâları geri çevrilmezmiş.’

Ellerimi açıyorum öyleyse hemen. Rabb’im duâmı kabul et lütfen:

“Ey benim güzel Allah’ım! Orucumu Sen’in için tuttum, razı ol inşallah benden. Yokları çok olana, Sen de çok ver hazinenden. Mahrum etme kimseyi, yüce merhametinden.

Sen beni, ailemi, bütün inananları koru. Sağlık ve huzur ver. Suya, ekmeğe muhtaç olan çokmuş dünyada, lütfen onlara da bol bol ver! Oradaki çocuklar da aç kalmasın. Açlıkları iftarla sonlansın. Onlar da ellerini açıp Sana, şükür duâlarını yollasın.

Hamd olsun verdiğin nimetlere. Sağlık ve afiyete... Bismillah ile başlıyorum, yemeğimi yemeye. Tuttuğum orucumu, kabul eyle. Her meleğe selâm ile... Amin.”