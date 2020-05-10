Nur dede’nin tavukları

ELİF’İN GÜNLÜĞÜ

Sevgili Günlük;

Dedem yanına çağırdı beni. Nur Dede’nin tavuklarının hikâyesini okuyup anlattı. Ramazan’la ilgili olduğunu öğrenince çok heyecanlandım.

İşte Bediüzzaman Dede’nin tavukları ve Ramazan’da yumurta vermesi hikâyesi:

“Kedi bahsi geldi, tavuğu hatıra getirdi. Bir tavuğum var. Şu kışta yumurta makinesi gibi, pek az fasılayla her gün rahmet hazinesinden bana bir yumurta getiriyordu. Hem bir gün iki yumurta getirdi, ben de hayrette kaldım. Dostlarımdan sordum, “Böyle olur mu?” dedim. Dediler: “Belki bir ihsan-ı İlâhîdir.” Hem şu tavuğun yazın çıkardığı küçük bir yavrusu vardı. Ramazan-ı Şerifin başında yumurtaya başladı, tâ kırk gün devam etti. Hem küçük, hem kışta, hem Ramazan’da bu mübarek hali bir ikram-ı Rabbânî olduğuna, ne benim ve ne de bana hizmet edenlerin şüphemiz kalmadı. Hem ne vakit annesi kesti, hemen o başladı, beni yumurtasız bırakmadı.”

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