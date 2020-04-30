Soru balonu bulutcukları

ELİF’İN GÜNLÜĞÜ - Hazırlayan: MUSTAFA GÖKNUR

Sevgili Günlük; Ramazan ayı benim için hem öğretici, hem de eğlenceli geçmeye başladı. Tabi annemin bunda payı büyük. Bugün mutfakta iftar hazırlığı yaparken, ona Ramazanla ilgili öyle çok soru sordum ki. Belki yordum da biraz. Ama oruçlu haliyle yine de usanmadan cevap verdi canım annem, her soruma. Ve bana harika bir teklifte bulundu:

- Elif, hadi gel seninle bir oyuna başlayalım. Hem Ramazanla ilgili merak ettiğin sorulara cevap bulalım, hem de biraz eğlenelim. İster misin?

Oyun sözünü duyar duymaz havalara zıpladım tabi:

- İstemez olur muyum anneciğim! Oyun hiç istenmez mi? Nasıl bir şey peki, biraz anlatır mısın?

Süper bir fikir bulmuştu annem. Ramazanla ilgili merak ettiğim her şeyi, kâğıttan bir soru bulutuna dönüştürecektim. Aklıma takılan soruları bir bir yazacak, sonra bu soru bulutcuklarını odamın duvarlarına yapıştıracaktım. Cevabını öğrendiğim her sorunun bulutunu da istediğim renge boyayacaktım. Böylece hem fikir dünyam hem de odam rengârenk olacaktı.

- Yaşasın, dedim sevinçle. Ben odama gidiyorum anne. Hemen işe koyulmalıyım. Öyle çok şey var ki merak ettiğim. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım!

Annem gülümseyerek devam etti sözlerine:

- Sen hele başla bakalım Elif’ciğim. Bak şimdi ben de heyecanlandım. Belki yeni oyunlar da buluruz devamında. Gördün mü Ramazan ayı ne bereketler katıyor insan hayatına..