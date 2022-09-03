Bize bir nesl-i cedid lâzım (2)

Hızlandırılmış okuma programındaki ilk günüme uyanmıştım.

Sabah namazı ile başlanan program öyle planlı hazırlanmıştı ki; namazı kıldıracak, tesbihatı okuyacak ve katılımcıları sabah namazına uyandıracak kişiler her gün için ayrı ayrı belirlenmişti.

Sabah namazından sonra ise ‘dönerli okuma’ tabir edilen herkesin sırayla Risale-i Nur’dan birer parça okuduğu vakit gelmişti. Kitap olarak Fihrist Risalesi seçilmişti ki, zihinlerin açık olduğu o vakitte Risale-i Nur’a bütüncül bakabilmek, hangi konu hangi kısımda öğrenebilmek için oldukça etkili bir eser idi. Okumalarımız bir saati geçmişti. Bu süre zarfında gençlerden bazıları uykuya yenik düşmüş olsalar da ruhları istifade etmiştir inşaallah.

Sabah namazı sonrasındaki program ise sahilde Nur’ları okumak ve tefekkür yürüyüşü yapmak idi. Kerahat vaktini ‘dönerli okuma’ ile geçirdikten sonra isteyenler okumaya devam ettiler, hem Nur’ları hem kainatı... Okuma saatlerinin fazla olması programın dolu dolu geçeceğinin habercisiydi.

Bir ekip oluşturarak sahile indik ve deniz kenarındaki kayalarda oturup sabahın bereketli vakitlerinde uyanmış hayvanat aleminin rızık arayışlarını temaşa ettik. Biz de onlara bakarak rızıklanıyorduk. Yüzlerce küçük balığın tam da önümüzde birden sıçrayarak su yüzüne çıkmaları bizler için topluca bir gösteri hazırlamışlar gibi hissettirdi bana.

Daha sonra beyaz bir köpeğin okuma süreci boyunca etrafımızda bir muhafız gibi dönmesi, okumadan sonra ise dershaneye kadar bize eşlik etmesi bizleri sevindirdi. Belki de bu canlıların bizlere olan yakınlığı, görünmeyen varlıklar olan melaikelerin Nur’un talebesi olma talebindeki bizleri alkışladıklarının işaretiydi.

Sahil boyunca toplu şekilde hareket etmemiz ve Nur risalelerini okumamız diğer insanların da dikkatini çekmiş olmalı ki, Hamiyet adındaki bir teyze yanımıza geldi ve bizleri tebrik etti. Bizim gibi gençleri dini eserler okuyor görmenin kendisini sevindirdiğini söyleyen Hamiyet Teyze, bulunduğumuz yerde dua ve evrad kitabı olup olmadığını, eğer varsa satın almak istediğini bize söyledi. Biz ise bir sonraki gün aynı saatte aynı yere geleceğimizi ve yanımızda öyle kitaplar getireceğimizi söyledik. Ve sonraki gün geldiğinde ona dua kitaplarıyla beraber Nur Risaleleri’nden hediye ettik. O da bize poğaça ve meyve ikramlarında bulundu ve bizlere dualar etti.

İşte, şahısların ihlas ve uhuvvet sırrıyla birlikte hareket etmesi ve böylelikle oluşan şahs-ı manevinin kuvveti sadece bizleri değil, dışarıdaki insanları da aydınlatıyor, onlara şevk veriyordu. Görünen ve görünmeyen tüm alemler şahs-ı manevinin varlığı ile saadetleniyor ve Müslümanlar Nur talebelerinin varlığı ile iman ve Kur’an hizmeti adına ümitleniyordu. Nur’un gençleri yaptıkları hizmetlerle, müjdelenen “nesl-i cedid” tabirine nail olma yolunda ilerliyorlardı.

