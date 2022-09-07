Bize bir nesl-i cedid lâzım (3) - Yeni bakış açıları kazanmak

Kocaeli Başiskele’deki Risale-i Nur okuma programına katıldığımız günlerdeki izlenimlerimizi aktarmaya devam ediyoruz.

Günlük akış içerisindeki sabah namazı, sahilde yürüyüş, şahsi okuma ve kahvaltı saatlerinden sonra programın bizce en verimli zaman dilimlerine geçmiştik.

Katılımcılar program süresince her gün Risale-i Nur’un temel kavramlarından birini ele alıyor ve gün boyu o konuya hazırlanıyorlardı. Ele alınan konular muhabbet, uhuvvet, hürriyet, ihlas, tevhid gibi geniş kapsamlı konular oluyordu. Katılımcılara çalışma öncesi içerisinde anahtar kelimeler, alt başlıklar ve konu hakkında Risale-i Nur’daki ilgili yerlerin yazılı olduğu bir liste veriliyordu.

Katılımcılar üç ayrı çalışma ile günün konusunu ele alıyorlardı: ferdi çalışma, meşveret ve şûrâ.

Ferdi çalışmada her katılımcı konuyla ilgili kendilerine ait alt başlıklar oluşturuyor ve bu alt başlıklara başta Kur’an, hadis ve Risale-i Nur olmak üzere çeşitli kaynaklardan hazırlık yapıyordu.

Yaklaşık 2 saat süren ferdi çalışma sonrasında ‘meşveret’ adı verilen grup çalışmasında her fert çalışmasını grubuna sunuyor ve grupta yapılan istişareler sonucunda daha kapsamlı bir çalışma meydana geliyordu. Böylelikle beş gruba ayrılan yirmi beşe yakın katılımcı günün konusunu çeşitli yönlerden ele alıyordu.

Bundan sonraki aşama ise grup başkanlarının bir araya gelmesi oluyordu. Başkanlar grupların ortaya çıkardığı çalışmaları bütün halinde gözden geçirip benzer çalışmaları birleştiriyor ve hazırlanan çalışmaları şûrâ adı verilen nurani mecliste sunulacak şekilde hazırlıyorlardı.

Şûrâda tüm katılımcılar bir araya geliyor ve genç katılımcılar içerisinden seçilen bir koordinatör eşliğinde, çalışılan alt başlıklar birer birer ele alınıyordu. Başlıklar hakkında fikirlerini beyan etmeleri için tüm katılımcılara mikrofon uzatılıyor ve tam anlamıyla bir müzakere ortamı oluşuyordu.

Risale-i Nur’un en temel meselelerine böyle bir sistem üzerinden çalışan gençler, ilmi yönden terakki ettikleri gibi sosyal olarak da kendilerini geliştiriyorlar. Katılımcılar iş birliği içerisinde birbirlerinin sorularına cevap veriyor, sorunlarını çözüyor, birbirlerini araştırmaya ve üretmeye teşvik ediyor, birbirlerine yeni bakış açıları kazandırıyor ve böylelikle daha güzel fikirler ortaya çıkıyor.

Ayrıca ferdi çalışmada araştırma, tasarlama, yazıya dökme, konular arası bağlantılar kurma, odaklanma gibi kabiliyetleri gelişen gençlerin grup çalışması olan meşverette ise ortak hareket etme, dayanışma, yardımlaşma, sorun çözme gibi kabiliyetleri terakki ediyor.

Şûrâ adı verilen mecliste ise müzakere etme, yorumlama, sunum yapma, zaman yönetimi, koordinasyon gibi çok yönlü kabiliyetleri gelişiyor. Böylece genç katılımcılar cemaatimizin en temel prensibi olan meşvereti öğrenmekle birlikte meşveret ortamında usule uygun bir şekilde tartışabilme ve müzakere edebilme becerilerini geliştiriyor.

Böyle bir program üzerinde emeği geçen ve programa iştirak eden herkesi tebrik ediyor, katılımcılara ev sahipliği yapan Kocaeli Yeni Asya Vakfı’na hizmetlerinin daim olması için dualar ediyoruz.

