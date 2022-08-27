Bize bir nesl-i cedid lâzım

Kocaeli Başiskele’de 9 ila 28 Ağustos tarihleri arasında süren, üniversiteli gençlerin katıldığı Hızlandırılmış Risale-i Nur Programına iki gün de olsa iştirak etme fırsatım oldu.

Programa katılacağım gün cuma günü idi ve hafta içi çalışma temposunun getirdiği yorgunluğu üzerimde hissediyordum. Bu iki gün benim için hem bir dinlenme hem de Risale-i Nur’dan istifade etme vesilesi olacaktı.

Cuma akşamı Başiskele dershanesine vardığımda Kocaeli’nin umumi Risale-i Nur dersi başlamak üzere idi. Dershaneye girdiğimde ilk olarak kapıdaki gençlerle kucaklaştık ve önceden de irtibatımız olmuş gençlerle hasbihal ettik.

Risale dersini dinlerken bir taraftan da hızlandırılmış programla alakalı “Acaba işleyiş nasıl olacak?” diye düşünüp duruyordum. Daha önce de hızlandırılmış programlara iştirak etmiştim fakat her programın kendine has olması sebebiyle merakım ziyadeleşiyordu.

Umumi ders sonrasında programın genç katılımcılarının, program koordinatörü Abdurrahman Kılıç Ağabey’i çepeçevre kuşattıklarını ve ona sorular sorduklarını, böylece küçük bir meşveret ortamı oluşturduklarını gördüm. Sorulan soruların programın işleyişi hakkında olduğunu duydum. Aslında soru sormaktan ziyade gençler fikirlerini ifade ediyordu. Kendilerince programda tespit ettikleri eksikleri koordinatöre düzeltilmesi amacıyla iletiyorlardı. Koordinatör ise katılımcıları dinliyor, fikirlerini değerlendiriyor ve gençlerin program işleyişine müdahil olmalarına olanak sağlıyordu.

İçimden, bulunduğum ortamın ne kadar hür bir ortam olduğunu geçirdim fakat gençlere verilen bu hürriyetin programın işleyişine zarar verip vermeyeceğini de düşündüm.

Daha önceden katıldığım programların çoğu, katılımcıların işleyiş üzerinde çok fazla söz hakkına sahip olmadığı ve hazırlanan programın pek de sorgulanmadan uygulandığı programlardı. Ancak bu programda gençlerin direkt işleyişte yetkili ve azami söz hakkına sahip olmaları alışkın olmadığım bir durum idi.

İlk başta bunu yadırgamıştım ancak gençlerin şevklerini gördüğümde aslında niyetlerinin daha fazla istifade edilebilecekleri bir program dizayn etmek olduğunu anladım. Çünkü yapılan bu meşveret gece 2’ye kadar sürmüştü ve 20’ye yakın genç katılımcı birbirlerini sabırla dinliyor ve fikirlerini şevkle aktarıyorlardı. Eğer onların yüksek hedefleri olmasa idi uykularından feragat edip program hakkındaki meşverete zaman ayırırlar mıydı?

Program içeriği mükemmel dizayn edilmişti. Gençler bu sistemde birçok yönden gelişecekti. Onlara sağlanan hür ortam onları çok yönlü terakkî ettirecek idi.

Umumi ders esnasında kafamı kurcalayan sorulara, şahit olduğum bu meşveret tam bir cevap olmuştu ve 2022 Hızlandırılmış Risale-i Nur Programı’nın önceki programlardan çok farklı geçeceğini ve gelmiş olan yeni nesle tam hitap edeceğini hissettim. Genç katılımcıların gözündeki aydınlık bana geleceğe dair ümit oldu. Daha programa tam olarak iştirak etmemişken gençlerin şevkleri bana ziyadesiyle şevk verdi. Yarın, meşveretler ile dizayn edilmiş olan bu programa fiilen katılacaktım. Sabahı heyecanla düşünüp uyumaya koyuldum.

Yoksa Üstad Hazretlerinin müjdelediği nesl-i cedid bu programdaki sistemle mi meydana gelecekti?

